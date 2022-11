Két Michelin-ajánlást és egy Michelin zöld csillagot is besöpört a mecseki falu, Hosszúhetény, amivel Budapest, Tata, Balatonfüred és Miskolc kivételével rávertek minden magyar településre. Vendégek és újságírók hada fogja kutatni minden bizonnyal a titok nyitját, a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin mindenesetre már rá is talált egy érdekes összetevőjére.

Interiőr a Michelin listás és zöld csillagos hosszúhetényi Almalombban: a pajta Fotó: Almalomb

A Michelin a környezet és a konyha harmóniáját díjazza.

A szaklap szerzői - Bukovics Martin és Győrffy Zoltán - arra az érdekes összefüggésre világítottak rá "lokálpatrióta elemzésükben", hogy a két hosszúhetényi Michelin-étterem, sőt az ugyancsak a most először nem fővárosi éttermekkel is kiegészült magyar Michelin-listára került pécsi Morzsa is rendelkeznek egy plusszal - a helyi borok szentélyének és forrásának számítanak. Mi több, a Morzsa helyi borai is hosszúhetényi kötődésűek.

Régóta ismert gasztronómiai tétel, hogy a vendégek - különösen a máshonnan érkezők - gyakran keresik a helyi ételeket és italokat - a helyinél szélesebb hírnévre enélkül szert tenni nehéz.

Egzotikus bor, pedig magyar

A titok pedig - vagy egy érdekes eleme -, amiért Bukovicsék lokálpatrióta elemzést írhattak, pont a lokálpatriotizmus. Annak is egy speciális változata. A pécsi bor ugyanis, bár meglepő lehet a jelző: egzotikus. Még a helyieknek is.

A pécsi borvidéket - amelyhez Hosszúhetény is tartozik - az országban alig ismerik, ebből is eredően fényes múltját sem nagyon. Pedig Pécs Nagy-Magyarország két nagy borkereskedelmi központjának az egyike volt, ahol a szép régi időkben szentségtörés is lett volna egy helyi étteremben nem helyi bort felszolgálni.

Az 1898-as borhamisítási botrány azonban a pécsi borvidéket gyakorlatilag letörölte a térképről. Régi státusza közelébe sose tudott visszakapaszkodni, az utóbbi évtizedekben pedig a szomszéd Villány és Szekszárd emelkedő csillagai mellett esélyhez se jutott.

Pécsi Michelin-listások, pécsi bor

A Michelin-listára került mindhárom étterem - a két hosszúhetényi, és az egy pécsi -, kiemelt figyelmet fordít a helyi borokra - írja a Pécsi Borozó -, ami nem csak szimbolikus, hanem pragmatikus is.

Miközben Pécsett sem általános, hogy a helyi éttermek helyi borokat kínálnak, az immár Michelin-listás "kozmopolita bisztrókonyha" Morzsa helyi italokat vett a nevére,

a Maeijer&Leemans pécsi pincészet részben hosszúhetényi alapanyagból készülő amforás-kénmentes borait kínálják a ház boraként, azaz akkora a bizalom ezek iránt, hogy a nevére is veszi őket az étterem sokat tapasztalt és látott tulajdonosa

- írta a Pécsi Borozó.

És Hosszúhetény?

Országosan átlagban 158 ezer lakosra jut egy Michelin ajánlás, Hosszúhetényben 1750-re - plusz egy Zöld Csillag. Ez a felállás világrekord is lehet.

Hosszúhetény igazán nem véletlen.

A borinfrastruktúra meg sem közelíti a nagy beruházásokkal felpumpált villányit, vagy a szekszárdit az egykor a pécsi püspökök borát megtermelő községben, de azért a sok apró pince mellett van két kiváló - bár villányi méretekben kicsi -borászatuk, Szabó Zoltáné, és Schunk Józsefé, akinek a vörösborai versenyeken a villányi kiválóságokat is verik.

Amikor (Bock) József borászt (Schunk) József borász kóstoltatja a saját pincéjében Fotó: a Schunk pince Facebook oldala

Az ő boraik, illetve a Maeijer&Leemansé a két új Michelin-listás itallapján is díszhelyet foglalnak el. A Michelin Zöld Csillagot is besöprő Almalomb szélesebben merít a déli borrégióból, a Hosszú Tányérban viszont csak hosszúhetényi bor van, az egyetlen időszakosan asztalra kerülő tokaji bor a rátkai Gilberries and Wine-tól is csak azért került ide, mert a borász, Gilbert Balázs hosszúhetényi kötődésű.

Hosszúhetény a borkultúra szempontjából ezen a vidéken kirívóan speciális környezet. A Tavasz nevű harmadik, nem Michelin-listás hetényi étteremben, amelyet a helyi boregyesület elnöke, Szabó Gábor menedzsel, csak hosszúhetényi fehér- és vörösborok vannak, nem kell más.

A falu leglátványosabb éves rendezvénye pedig a szüret.

Ételben, italban ott a hely íze

Érdeklődésünkre mindkét étteremben elmondták, hogy az italt és az ételeket tekintve is nagyon fontosnak tartják a helyi beszerzéseket. A faluban természetesen nem lehet mindent beszerezni - a jó bor kivételével -, ezért a "helyit" tágabb értelemben kell értelmezni.

Hosszú Franciska, a Michelin-listás hosszúhetényi Hosszú Tányér tulajdonosa és háziasszonya megerősítette, hogy szerinte a Pécsi Borozó jó helyen kapisgál.

Az aprócska étteremben, ahol még internetes foglalást is azért nem biztosítanak, hogy kezdettől személyes kapcsolat alakuljon ki a vendéggel, úgy gondolják, hogy a bor és az alapanyagok esetében is fontos a kötődés: hogy ismerjék a helyet ahonnan jött, sőt még az előállítója személyiségét is. Ez ahhoz kell, hogy a vendégnek is át tudják adni, "ezeket tudom úgy adni, hogy hitelesen tudjak róla beszélni".

Mindez megjelenik még az étel minőségében is

- vallja Franciska, aki azt szeretné, ha a kiváló borokat termelő kisebb helyi pincék is a kereskedelmi forgalomba lépnének palackozott nedűikkel, mert akkor még többféle helyi bort kínálhatnának.

Az induláskor, mint elmondta, küzdöttek a helyi termékek beszerzésével,

de azóta nagyot fordult a helyzet,

már őt keresik, "megérett az őszibarack, a szilva". És pont ez volt az eredeti törekvésünk - nyugtázta elégedetten a tulajdonos. A Michelin-listára kerülés - ami foglalási hullámot indított mindkét étteremben - új dimenziót teremtett, már balatoni pincészet is megkereste őket az ajánlatával. (Node bort máshonnan Heténybe?)

Hasonlóan nyilatkozott a Világgazdaságnak Csaplár Judit is, a régi malomból Pelényi Margit tervezésében újjávarázsolt látványos régi malom, az Almalomb háziasszonya.

Az Almalombban rendszeresen tartanak tematikus hétvégéket, a Michelin-csillag elnyerése előtt például épp a pellérdi sajtműhely és a fekedi stifolder volt terítéken.

Olyannyira komolyan gondolták, hogy helyi termelőtől kell vásárolni - és ezt másoknak is ajánlják -, hogy maguk is helyi termelővé váltak: olyan saját termékeket kínálnak, mint a füstölt sópehely, a helyben sütött kovászos kenyér, sőt a saját keverésű és pörkölésű kávé, akár - zöld Michelin-csillagos helyhez illően - komposztálható kapszula formájában is.

Bor, hagyomány és 21. század: e-autó töltők a hosszúhetényi malométterem parkolójában Fotó: Almalomb

A hagyományos helyi vendégszeretet és termékek, mint a bor, és a modern gasztronómia minőségi ötvözése a Michelin első teljes Magyarországot fedő listájának sztárjává avatta Hosszúhetényt.

A Pécsi Borozó lokálpatrióta végkonklúziója:

Ez alapján nem nehéz arra következtetésre jutni, hogy a siker a pécsi borokon is múlt, és ez nem is túlzás annyiban, hogy a helyi értékek, az autentikusság, a fenntarthatóság ma sokkal fontosabb, mint bármikor. Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Németországban a helyi bor az alap. Vagy csak az van, vagy főleg az van. Ha egy pécsi étteremben nincs pécsi bor, az mostantól hivatalosan is ciki.