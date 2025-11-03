A paksi útra lép egy EU-tagállam, nagy horderejű atomipari döntés született
Az Európai Beruházási Bank (EIB) 90 millió eurót kölcsönöz a finnországi Olkiluoto szigetén működő atomerőmű korszerűsítésére. A fejlesztések célja egy akár 20 éves üzemidő-hosszabbítás. A létesítménynek három reaktora van, a projekt ebből a két régebbit érinti. Az erőmű Teollisuuden Voima (TVO) energiaszolgáltató tulajdona.
Az EIB – az Európai Unió tagállamainak tulajdonában lévő hosszú lejáratú hitelintézete – azt írta egy nyilatkozatában, hogy a TVO korszerűsíteni szeretné a két egység automatizálási és vezérlőrendszerét, és cserélni a gőzleválasztóját. A korszerűsítéseket fokozatosan, több év alatt valósítanák meg. E munkák elengedhetetlenek ahhoz, a három blokkal rendelkező olkiluotói erőmű fenntartsa a szigorú biztonsági szabványoknak való megfelelését és az üzembiztonságát.
A tervezett fejlesztéseket a finn és az uniós nukleáris biztonsági jogszabályok írják elő. Ezek a TVO hosszú távú beruházási programjának részét képezik, amelynek célja az Olkiluoto szigetén működő atomerőmű működésének biztosítása, és amelyek a telephelyen 2016-ban végrehajtott egyéb, EIB által támogatott fejlesztéseket követik.
Minden érv az üzemidő-hosszabbítás mellett szól
A TVO közölte, hogy az atomerőmű hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó tervek magukban foglalják az 1. és 2. blokkok – amelyek jelenleg 2038-ig üzemelnek – engedélyének akár további 20 évvel történő meghosszabbítását, valamint a teljesítményük esetleges növelését.
A társaság kiemelte, hogy a két blokk üzemeltetése hozzájárul az EU
- versenyképes,
- kibocsátásmentes
- és biztonságos
energiaellátásra irányuló célkitűzéséhez. Összhangban van az EU 2050-ig szóló Energia Útitervével is, amely előirányozza, hogy az atomenergia továbbra is szerepet játsszon a blokk energiamixében. A társaság arra is kitért, hogy az éves karbantartás és felújítás során mindhárom olkiluotói egységét szisztematikusan modernizálja. Ez Finnország legjelentősebb áramtermelője.
Tavaly a Finnországban felhasznált villamos energia körülbelül 28 százalékát ebben az atomerőműben termelték.
Az EIB nem szórja a pénzt
Az EIB finanszírozza az atomenergiát, de több mint három évtizede nem finanszírozott zöldmezős atomenergia-termelést - emeli ki a hírről beszámoló Nucnet. A bank megközelítése óvatos, a „műszakilag, környezetileg és gazdaságilag indokolt” projektekre összpontosít. A közelmúltban
- urándúsító,
- atomerőmű-korszerűsítő
- és nukleárishulladék-kezelő
létesítményeknek adott hitelt.
A bank nemrég kijelentette, hogy kész támogatni kis moduláris reaktorok fejlesztését is magában foglaló nukleáris energiaprojekteket is, ha azok „bankképesek” a szigorú gazdasági értékelési kritériumok alapján.
Máshonnan is érkezett pénz a TVO-hoz
A TVO áprilisban kötött egy 75 millió eurós beruházási hitelszerződést az Északi Beruházási Bankkal (NIB) olyan projektek finanszírozására, amelyek az Olkiluoto-1 és -2 üzemidejének meghosszabbítását célozzák. A NIB közleménye szerint a 10 éves hitel kulcsfontosságú beruházásokat finanszíroz, amelyek célja a biztonsági intézkedések fenntartása és javítása, valamint a két nukleáris blokk üzemidejének esetleges meghosszabbítása.
A 890 megawattos Olkiluoto-1-et forralóvizes reaktorral szerelték. A létesítmény 1979 óta termel kereskedelmi üzemben, míg az ugyanilyen technológiájú és teljesítményű Olkiluoto-2 1982 óta. Mindkét blokk építésének fővállalkozója az ASEA-Atom volt, amely ma a Westinghouse Electric Sweden része.
Pakson is belefogtak az üzemidő-hosszabbításba
A négy, VVER-440/V-213 típusú, nyomottvizes reaktorblokkal szerelt Paksi Atomerőmű egységei 1982 és 1987 között léptek üzembe. Az atomerőmű névleges villamos teljesítménye jelenleg 2026,6 MW, ez adja a magyarországi villamosenergia-termelés közel felét. Eredetileg 30 éves üzemidőre kapott engedélyt, amit egy 20 évvel meghosszabbítottak. Ennek köszönhetően a blokkok engedélyei 2032 és 2037 között járnak le.
Az újabb üzemidő-hosszabbítást megalapozó elemzés 2020-ban készült el. Egy atomerőművi üzemidő-hosszabbításának előkészítése közel 10 évig tart a társaság honlapján olvashatók szerint. A kormány a legrégebbi blokk 2022 nyarán határozott az 1. blokk üzemidejánek meghosszabbításáról, enélkül az egységet 2032-ben le kellene állítani.
A Paksi Atomerőmű által benyújtott dokumentáció alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatalosan megindította Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjainak további üzemidő-hosszabbításáról szóló előzetes konzultáció nevű hatósági eljárást.
A paksi üzemidő-hosszabbítás mintegy másfél milliárd euróba fog kerülni múlt évi közlések szerint. A munka során körülbelül 250 berendezéscsoportot kell felújítani, a munka már tart. A pénz forrásáról egyelőre nem érkezett bejelentés.