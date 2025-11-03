A paksi útra lép egy EU-tagállam, nagy horderejű atomipari döntés született

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 90 millió eurót kölcsönöz a finnországi Olkiluoto szigetén működő atomerőmű korszerűsítésére. A fejlesztések célja egy akár 20 éves üzemidő-hosszabbítás. A létesítménynek három reaktora van, a projekt ebből a két régebbit érinti. Az erőmű Teollisuuden Voima (TVO) energiaszolgáltató tulajdona.

Az üzemidő-hosszabbítás plusz 20 évnyi működést ígér a két finn blokknak/Fotó: AFP

Az EIB – az Európai Unió tagállamainak tulajdonában lévő hosszú lejáratú hitelintézete – azt írta egy nyilatkozatában, hogy a TVO korszerűsíteni szeretné a két egység automatizálási és vezérlőrendszerét, és cserélni a gőzleválasztóját. A korszerűsítéseket fokozatosan, több év alatt valósítanák meg. E munkák elengedhetetlenek ahhoz, a három blokkal rendelkező olkiluotói erőmű fenntartsa a szigorú biztonsági szabványoknak való megfelelését és az üzembiztonságát.

A tervezett fejlesztéseket a finn és az uniós nukleáris biztonsági jogszabályok írják elő. Ezek a TVO hosszú távú beruházási programjának részét képezik, amelynek célja az Olkiluoto szigetén működő atomerőmű működésének biztosítása, és amelyek a telephelyen 2016-ban végrehajtott egyéb, EIB által támogatott fejlesztéseket követik.

Minden érv az üzemidő-hosszabbítás mellett szól

A TVO közölte, hogy az atomerőmű hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó tervek magukban foglalják az 1. és 2. blokkok – amelyek jelenleg 2038-ig üzemelnek – engedélyének akár további 20 évvel történő meghosszabbítását, valamint a teljesítményük esetleges növelését.

A társaság kiemelte, hogy a két blokk üzemeltetése hozzájárul az EU

versenyképes,

kibocsátásmentes

és biztonságos

energiaellátásra irányuló célkitűzéséhez. Összhangban van az EU 2050-ig szóló Energia Útitervével is, amely előirányozza, hogy az atomenergia továbbra is szerepet játsszon a blokk energiamixében. A társaság arra is kitért, hogy az éves karbantartás és felújítás során mindhárom olkiluotói egységét szisztematikusan modernizálja. Ez Finnország legjelentősebb áramtermelője.

Tavaly a Finnországban felhasznált villamos energia körülbelül 28 százalékát ebben az atomerőműben termelték.

Az EIB nem szórja a pénzt

Az EIB finanszírozza az atomenergiát, de több mint három évtizede nem finanszírozott zöldmezős atomenergia-termelést - emeli ki a hírről beszámoló Nucnet. A bank megközelítése óvatos, a „műszakilag, környezetileg és gazdaságilag indokolt” projektekre összpontosít. A közelmúltban

urándúsító,

atomerőmű-korszerűsítő

és nukleárishulladék-kezelő

létesítményeknek adott hitelt.