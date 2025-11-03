Deviza
Útlezárások a főváros kapujában: két napig korlátozzák a forgalmat – novemberben befejezik az autópálya karbantartását

Várhatóan két nap alatt befejezik az aszfaltozást az érintett útszakaszon. November elején lezárásokra kell készülni az M3-as bevezetőn, ahol a Budapest Közút befejezi az idei karbantartási munkákat.
VG
2025.11.03., 16:30

Hétfőn és kedden lezárásokra kell számítani az M3-as bevezető úton a Kozák téri felüljárónál az őszi karbantartási munkák miatt, hogy még a hideg idő előtt elkészüljön az aszfaltozás – közölte hétfőn a Budapest Közút.

autópálya m3-as bevezető
November elején lezárásokra kell készülni az M3-as bevezetőn, ahol a Budapest Közút befejezi az idei karbantartási munkákat / Fotó: Kocsis Zoltán

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán november 4-én és 5-én ismét forgalomkorlátozásokra kell készülni: a Budapest Közút ekkor végzi el a városból kifelé vezető útpálya középső sávjának aszfaltozását a Kozák téri felüljáró környezetében. 

A munkák idején három helyett két sáv lesz járható, nappal és éjszaka egyaránt.

A társaság célja, hogy a burkolatjavítást még a fagyos időjárás beállta előtt befejezze, hiszen a tartós megoldást jelentő melegaszfaltos technológia csak ilyenkor alkalmazható. Amennyiben az időjárás engedi, ez a két nap zárja le az M3-as bevezető idei, őszi karbantartási sorozatát.

Az elmúlt hetekben több ütemben dolgoztak a szakemberek: október közepén a külső, majd a belső sávot javították a Szerencs utcai csomópont és a Kozák téri felüljáró között. A munkálatok során nemcsak az aszfaltot újítják meg, hanem a közműszerelvényeket és a forgalomtechnikai elemeket is rendbe teszik.

Kritikus munkálatok az M3-as bevezetőjénél

A Budapest Közút közleménye szerint az útszakasz állapotát folyamatosan figyelik, a szükséges javításokat ütemezetten elvégzik. Idén nyáron mintegy 7600 négyzetméteren újították fel a burkolatot az Írottkő park és a Tóth István utca között.

Korlátozásra a centrum irányában is számítani kell: a Kozák téri felüljáró javítása ott is folyamatban van, miután egy kamion megsérült a szerkezeten. Emiatt a belső sáv napközben zárva marad, éjszakánként pedig időszakosan csak egy sávon lehet majd közlekedni. A helyreállítást a Budapest Közút megbízásából egy kivitelező végzi.

A társaság arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok idején fokozott figyelemmel, az ideiglenes forgalmi rendet betartva közlekedjenek a szakaszon.

Fontos változás az M3-ason: kezdődnek a lezárások

Az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán 2025 nyarán több ütemben zajló felújítási munkák miatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók, különösen a hatvani csomópontnál. A közlekedőknek ezért előzetes tájékozódás és fokozott figyelem ajánlott a torlódások és útlezárások elkerülése érdekében.

 

