Szeged és Miskolc közös kalapba dobta a biotechnológiát, a mérnöki innovációt és 500 milliót

A tudomány és a gazdaság találkozásából születnek azok az ötletek, amelyek valóban képesek formálni a jövőt. Ezt az alapelvet követi az a stratégiai együttműködés, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Technológiatranszfer Vállalata (SZTE TTC Zrt.) és a Miskolci Egyetem InnoME TTC Kft. írt alá a „Konzorciumi Proof of Concept Program – Szeged és Miskolc együttműködése” című nyertes pályázat keretében.
2025.11.03, 15:57
Frissítve: 2025.11.03, 16:13

A program az NKFI-alapból elnyert, közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatással indul, és új fejezetet nyit a hazai kutatás-fejlesztés-innovációs (KFI) együttműködések történetében – közölte a Szegedi Tudományegyetem. 

fizika, fizikus, egyetem tudományScience Expo
Az egyetemek együttműködése a tudomány népszerűsítésének alapköve / Fotó: Shutterstock

A kezdeményezés célja, hogy a laboratóriumokban megszületett tudományos eredményekből valós, piacképes innovációk jöjjenek létre – felgyorsítva az utat a kutatói ötlettől a társadalmi hasznosulásig.

Egyetemek együttműködése az innováció felé

Az együttműködésben Szeged és Miskolc erősségei kiegészítik egymást: Szeged az orvostudomány, az élettudományok és a biotechnológia, míg Miskolc az ipari és mérnöki innováció terén rendelkezik kimagasló tapasztalattal. A két tudásközpont szinergiája így lefedi az innovációs értéklánc teljes folyamatát – a technológiai validációtól a prototípus-fejlesztésen át egészen a piaci bevezetésig.

A Proof of Concept program nem csupán új kutatásokat finanszíroz – szemléletváltást hoz az egyetemi innováció világába 

– hangsúlyozta Ujhegyi András, az SZTE TTC Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: „célunk, hogy a kutatói ötleteket olyan üzletileg is fenntartható modellekkel támogassuk, amelyekből valódi, hosszú távon működő vállalkozások születnek. Büszkék vagyunk arra, hogy Szeged és Miskolc együtt egy olyan nemzeti innovációs bázist épít, amely a tudományos eredményeket gazdasági és társadalmi értékké formálja.”

A projekt szakmai hátterét és innovációs biztonságát a Miskolci Egyetem InnoME TTC Kft. szakértelme erősíti, amely az ipari és technológiai validációban, valamint a piaci implementációban játszik kulcsszerepet.

Várnai Beáta, az InnoME TTC Kft. ügyvezetője kiemelte: 

Ez az együttműködés megmutatja, mire képes a magyar innováció, ha az intézmények verseny helyett együtt gondolkodnak. Szeged és Miskolc nem rivális, hanem két egymást erősítő tudásközpont. Hiszünk benne, hogy közös munkánkkal felgyorsíthatjuk az ötletek útját a piacig, és hosszú távon formálhatjuk a hazai innovációs kultúrát.

Az együttműködés aláírásán dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, valamint prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is felszólaltak. Mindketten kiemelték, hogy a konzorcium túlmutat az egyetemek falain:

hozzájárul a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez és a regionális innovációs hálózatok összekapcsolásához.

Új dimenziók a tudomány népszerűsítésében

Prof. dr. Horváth Zita szerint a program „új dimenziót nyit a hazai tudományos hálózatok együttműködésében”, míg dr. Fendler Judit hangsúlyozta: „a konzorcium konkrét lépés afelé, hogy az egyetemi innovációk gyorsabban eljussanak a társadalom és a gazdaság szereplőihez.”

A Proof of Concept program egyben pilot projekt is, amely hosszú távon modellként szolgálhat más felsőoktatási intézmények számára. 

A Szeged–Miskolc-együttműködés megmutatja, hogy az egyesített tudás az innováció valódi motorja – és hogy a magyar kutatói szféra képes nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat létrehozni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
