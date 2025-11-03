Szeged és Miskolc közös kalapba dobta a biotechnológiát, a mérnöki innovációt és 500 milliót

A program az NKFI-alapból elnyert, közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatással indul, és új fejezetet nyit a hazai kutatás-fejlesztés-innovációs (KFI) együttműködések történetében – közölte a Szegedi Tudományegyetem.

Az egyetemek együttműködése a tudomány népszerűsítésének alapköve / Fotó: Shutterstock

A kezdeményezés célja, hogy a laboratóriumokban megszületett tudományos eredményekből valós, piacképes innovációk jöjjenek létre – felgyorsítva az utat a kutatói ötlettől a társadalmi hasznosulásig.

Egyetemek együttműködése az innováció felé

Az együttműködésben Szeged és Miskolc erősségei kiegészítik egymást: Szeged az orvostudomány, az élettudományok és a biotechnológia, míg Miskolc az ipari és mérnöki innováció terén rendelkezik kimagasló tapasztalattal. A két tudásközpont szinergiája így lefedi az innovációs értéklánc teljes folyamatát – a technológiai validációtól a prototípus-fejlesztésen át egészen a piaci bevezetésig.

A Proof of Concept program nem csupán új kutatásokat finanszíroz – szemléletváltást hoz az egyetemi innováció világába

– hangsúlyozta Ujhegyi András, az SZTE TTC Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: „célunk, hogy a kutatói ötleteket olyan üzletileg is fenntartható modellekkel támogassuk, amelyekből valódi, hosszú távon működő vállalkozások születnek. Büszkék vagyunk arra, hogy Szeged és Miskolc együtt egy olyan nemzeti innovációs bázist épít, amely a tudományos eredményeket gazdasági és társadalmi értékké formálja.”

A projekt szakmai hátterét és innovációs biztonságát a Miskolci Egyetem InnoME TTC Kft. szakértelme erősíti, amely az ipari és technológiai validációban, valamint a piaci implementációban játszik kulcsszerepet.

Várnai Beáta, az InnoME TTC Kft. ügyvezetője kiemelte:

Ez az együttműködés megmutatja, mire képes a magyar innováció, ha az intézmények verseny helyett együtt gondolkodnak. Szeged és Miskolc nem rivális, hanem két egymást erősítő tudásközpont. Hiszünk benne, hogy közös munkánkkal felgyorsíthatjuk az ötletek útját a piacig, és hosszú távon formálhatjuk a hazai innovációs kultúrát.

Az együttműködés aláírásán dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, valamint prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is felszólaltak. Mindketten kiemelték, hogy a konzorcium túlmutat az egyetemek falain:

hozzájárul a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez és a regionális innovációs hálózatok összekapcsolásához.

Új dimenziók a tudomány népszerűsítésében

Prof. dr. Horváth Zita szerint a program „új dimenziót nyit a hazai tudományos hálózatok együttműködésében”, míg dr. Fendler Judit hangsúlyozta: „a konzorcium konkrét lépés afelé, hogy az egyetemi innovációk gyorsabban eljussanak a társadalom és a gazdaság szereplőihez.”

A Proof of Concept program egyben pilot projekt is, amely hosszú távon modellként szolgálhat más felsőoktatási intézmények számára.

A Szeged–Miskolc-együttműködés megmutatja, hogy az egyesített tudás az innováció valódi motorja – és hogy a magyar kutatói szféra képes nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat létrehozni.