Világhírű vendég, Johnny Depp és társasága toppant be vasárnap a Palotanegyedben található Arquitecto Pitpit tapasétterembe, ahol azonban nem tudták őket leültetni, mert épp egy zárt körű rendezvény, konkrétan egy esküvő zajlott.

Az Arquitecto Pitpit csapata és a váratlan látogatók.

Fotó: Arquitecto Pitpit

„Elég izgi hetünk volt a Pitpitben: először Benedict Cumberbatch vacsizott nálunk, aztán meg johnnydepp ugrott be. Azért csak beugrott, mert nem tudtuk leültetni – az igazsághoz hozzátartozik, hogy esküvő volt, de ez persze így is vicces. Az a policynk, hogy a nálunk szórakozó hírességekről – hírességekkel nem fotózkodunk, de mivel Cry-Baby nem evett-ivott, vele lőttünk egy kispályás focicsapatos képet” – tudatta vendégeivel és követőivel a Facebookon az étterem csapata.

Talán nem egészen úgy sült el a bejelentés, ahogy akarták, a kommentelők ugyanis vegyesen fogadták a hírt.

Volt, aki egyenesen azt kérdezte, hogy ugye ez csak egy rossz vicc, hiszen kiugrana a bőréből bárki, ha az esküvőjére ekkora sztár toppanna be. Többek szerint nem lett volna szabad elengedni étlen-szomjan a világ egyik legismertebb színészét, akárhogy is, de ezt a helyzetet másképp, de meg kellett volna oldani, és volt olyan is, aki szerint nem hibázott az étterem, sőt, úgy járt el, ahogyan kell, hiszen egy zárt körű rendezvényre kötött megrendelést teljesített éppen.

Nagyon jófej Johnny Depp, hogy belement a közös fotózásba, pedig még vendégül sem tudták látni ott

– szögezte le a Világgazdaság érdeklődésére a történtekről Gerendai Károly.

A gasztronómiai nagyvállalkozó, akinek Michelin-csillagos éttermeiben eddig is számtalan világhírű vendég fordult meg, és távozott elégedetten, elmondta, hogy már az asztalfoglalásnál tisztázni szokták, hogy ki lehet-e adni a különleges vendég nevét, vagy inkognitóban szeretne étkezni náluk. Legtöbbször az utóbbit kérik, vagyis hogy ne publikálják a nevüket és ottlétük hírét, mert magánemberként, privát vendégként érkeznek és étkeznének ott.

Johnny Depp mint a Karib-tenger kalóza.

Fotó: Photo12 via AFP

Reklámértéke biztosan lenne a világsztár vendégeknek, de az üzletember szerint hozzájuk elsősorban gasztroturisták érkeznek, nem a hírességekre, hanem az ételekre kíváncsi vendégek.

Önmagában az egyébként nagyon jó hír, ha valahol olyan telt ház van, hogy még egy világsztárt sem tudnak leültetni – jegyezte meg Gerendai Károly, aki szerint ugyanakkor aranyszabály, hogy senki miatt nem állítanak fel vendéget, és privát rendezvényt sem zavarnak meg, érkezzen akármilyen különleges személy az étterembe váratlanul.

Szakmailag azonban nem igazán értelmezhető reklámnak, ha valaki nem étkezett egy adott étteremben, mégis vele fotózkodnak, bár talán azt akarták ezzel üzenni, hogy olyan menő a hely, hogy még világsztároknak sem mindig jut náluk hely – utalt a konkrét esetre a legismertebb magyar gasztrovállalkozó.

Egy esküvő nem az étteremről, hanem kizárólag az adott párról szól

– kommentálta a történteket Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, a Pannon Gasztronómia Akadémia elnöke, aki szerint etikusan járt el a tapasbár csapata. Az más kérdés, ha a násznép észrevette volna a világsztárt, és ők maguk invitálták volna meg az esküvői ebédre vagy vacsorára.

Csapody Balázs szerint

bármelyik vendéglőssel előfordulhat, hogy telt ház vagy privát rendezvény miatt kerül olyan helyzetbe, amikor ha nem is világsztárt, de egy számára fontos, asztalfoglalás nélkül betoppanó törzsvendégének kell nemet mondania.

Ilyenkor azonban legalább egy itallal meg szoktuk kínálni őt, és igyekszünk megbeszélni, hogy mikor jöjjön vissza – tette hozzá.

A balatoni éttermet egyébként a tavalyi Michelin-kalauz Bib Gourmand minősítése óta több egy és két Michelin-csillagos séf is felkereste. A Kistücsök tulajdonosa a legbüszkébb arra, hogy néhány éve az évszázad séfjét, Eckart Witzigmannt vendégül láthatta.

Szerencsére ő nem váratlanul érkezett.