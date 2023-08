Felemásra sikeredett a nyári szezon, különösen a tavalyi bázisszámokhoz mérten jelentős az eltérés, júniusban például csaknem 100 ezer vendég hiányzott a fővárosi strandokról a rossz idő miatt

– mondta a Világgazdaságnak Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGHYH) Zrt. vezérigazgatója.

Az abszolút időjárásfüggő strandszezon nagy részét elmosta az eső és a hideg, júniusban és júliusban mindössze hét nagyon meleg, kánikulai nap volt Budapesten, igazából ezen a héten van csak összefüggően, egy teljes héten át igazi strandidő. Az augusztus még szépíthet a számokon, az már most látszik, hogy az

az első fél évben 16 százalék, az első hét hónapban pedig összesen 20 százalékos a vendégforgalom-emelkedés a BGYH létesítményeiben

– tudtuk meg.

Érdekesség, hogy miközben markáns a külföldi vendégforgalom növekedése a budapesti történelmi fürdőkben, idén a Sziget Fesztiválról kevesebb vendéget fogadtak – egy kedvezményes vásárlási lehetőség révén pontosan mérhető a Szigetről érkező vendégek száma –, és egyelőre az atlétikai világbajnoksághoz sem kötődik kiugró vendégszám. Talán majd a versenyek után itt maradó szurkolók egy része ellátogat a fürdőkbe is.

A külföldi turistaforgalom növekedését tükrözik a történelmi fürdők számai.

A Széchenyiben 12 százalékkal, a Lukácsban 26 százalékkal, a Gellértben pedig 28 százalékkal nőtt a vendégek száma az első hat hónapban. Nem egyszer telt házas időszakok vannak, a fürdők befogadóképességéhez igazítottan és ezzel látogatók pozitív vendégélménye érdekében nem engednek be több látogatót. A sorban állás is rendszeres, a Széchenyiben például azonnal elkapkodják mindennap a sorban állás nélküli, azonnali belépésre jogosító feláras, de limitált számú jegyet.

Tikkasztó nyár jöhet: nem megy 30 fok alá a napi csúcs, készülnek a fürdők Áremeléssel nyitották az évet, de újabbra már nem készülnek a budapesti fürdők, amelyek a mai naptól beüzemelik az összes élményelemet, mert a vendégek elégedettsége legalább olyan fontos, mint az energiatakarékosság. Hosszú és forró nyárra készül a cég, amely egyre több új rendezvénnyel tervez pluszbevételhez jutni.

Terven felüli bevételt hozott a bérletek értékesítése. Kedvező árának köszönhetően idén már 32 ezer darab, a tavalyinál 20 százalékkal több, zömében 100 alkalmas bérletet értékesítettek, aminek hatására a bérletbevétel az első fél évben 143 százalékkal meghaladta a tavalyi azonos időszakit.

Az augusztusi forgalommal kapcsolatban erős pozitív várakozás van, a mostani jó idő megdobta a strandok látogatószámát

– mutatott rá Borosné Szűts Ildikó, és határozottan kijelentette, hogy idén már nem lesz áremelés a budapesti fürdőkben.

Az energiamegtakarítást szolgáló válságtervet sikeresen végrehajtották, néhány tízmillió forintos beruházás révén a közüzemi szolgáltatási díjaknál 370 millió forint megtakarítást könyvelhetnek el az első hat hónapban.

A társaság nettó árbevétele 2022-ben 16,2 milliárd forint volt, idén várhatóan meghaladja a 21 milliárd forintot.

Átalakult idén a fürdők látogatottsága is, a korábbi erős hétvégék, telt házas szombat–vasárnapok helyett immár tendenciózusan a szombat és a hétfő a két legforgalmasabb nap. Változatlan a küldő piacok sorrendje, a budapesti történelmi fürdőkbe idén is az Egyesült Királyságból érkezők vásárolják a legtöbb belépőt, és továbbra is nagyon erős az olasz és a spanyol, valamint a francia vendégforgalom.

A külföldiek zömében fiatal vendégek, fiatalabbak, mint az átlag magyar fürdőlátogatók.

Kedvezően alakul a gyógyászati szolgáltatások iránti kereslet,

a Lukács és a Széchenyi fürdő gyógyászati szolgáltatásaira növekvő belföldi keresletet érzékelnek. Az első fél évben e két helyen 100 ezren, a tavalyinál 30 százalékkal többen vettek igénybe a gyógyászati kezeléseket.

Budapest fürdőkínálatát tovább gyarapítja majd a Rác fürdő immár évtizedek óta várt újranyitása. A két évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzat által megvásárolt létesítmény a hotellel együtt különleges színfolt lehet a palettán, de hogy mikor, az egyelőre bizonytalan. A fürdő részletes műszaki felmérése során kiderült, hogy a tervezettnél jelentősen többe kerülhet a felújítás, a részletes, 700 fájlból álló tervdokumentáció elemeinek egyeztetése még zajlik, pontos összeg a véglegesített kiviteli terv alapján tudható.

Nagyobb gond, hogy érdeklődő híján eredménytelenül zárult a Rác hotel bérbeadására vagy értékesítésére kiírt pályázat májusban, mert az ebből származó bevétel lenne a fedezet a fürdő felújítására.

Ősszel ismét kiírják a Rác hotel hasznosítására vonatkozó pályázatot, de kétséges, hogy lesz-e érdeklődő az újabb körben,

az ingatlanpiaci befektetők most óvatosak. Még akkor is, ha Budapest turizmusa folyamatosan erősödik, és az ide látogatók körében kedvelt program télen-nyáron a történelmi fürdők meglátogatása.

A Gellért gyógyfürdő nem zár be, mint megtudtuk, ütemezetten fogják felújítani, úgy alakítva a munkálatokat, hogy a fürdő legalább részlegesen működhessen. Jelenleg a felújítás kivitelezési tervezésének előkészítése zajlik.