Összesen 65 milliárd forintnyi pályázati forrást kell a Területi operatív program (TOP) keretében attrakciófejlesztésre megpályáztatni úgy, hogy abból minden vármegye részesüljön, és a támogatott projektek mindegyike működőképes legyen – mondta Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a VG Óperencia Podcast legfrissebb epizódjában.

Megszerettetni a rendszeres mozgást a legfőbb cél.

Fotó: Dániel Berán / Heves Megyei Hírlap

A jelentkezési határidő a megyék döntő többségében még nem járt le, a pályázatok folyamatosan érkeznek, az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ munkatársainak pedig az a feladatuk, hogy olyan projekteket ne engedjenek tovább, amelyek már ránézésre is működésképtelenek.

Láttak már csudákat

Az elmúlt időszakban voltak olyan aktív turisztikai és egyéb fejlesztések is, amelyek finoman szólva sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a cél az, hogy ilyen döntések most ne születhessenek meg – derült ki az államtitkár szavaiból.

Révész Máriusz leszögezte, hogy nem feltétlenül a lombkorona nélküli tanösvényekre gondol, de láttak már csodákat, amikor nem tudták elképzelni, hogy „ez most hogy a csudába alakulhatott ki”.

A szigorúan az attrakciók működőképességére fókuszáló döntés-előkészítés nem egyszerű feladat, de a jó cél érdekében az esetleges konfliktusokat is vállalniuk kell a döntéshozóknak.

Egy elképesztő hazai siker: a Millió lépés új magyar tömegmozgalmat teremtett Maguk a szervezők is meghökkenve nézték a csatlakozók gyarapodásának az ütemét az elmúlt hetekben: százezrek csatlakoztak a Millió lépést az iskoládért programhoz, olyan ütemben, hogy alig bírta a számítógépes rendszer. Új magyar tömegmozgalom született. Nincs influenszer, aki ilyen hatékonysággal tudná népszerűvé tenni a napi mozgást. Élen járnak a hölgyek.

Az egyik legizgalmasabb projekt Hajdú-Biharban lesz, a vármegye ugyanis úgy döntött, hogy nem osztják el több kisebb részre a fejlesztési forrást, hanem egyetlen ütős, nagy projektet valósítanak meg. Ezáltal

a Hortobágyi Nemzeti Parkban az egyik tavon Máté Bence világhírű fotós elképzelései alapján egy úgynevezett madárszínház épül majd

– mondta Révész Máriusz, hozzátéve, hogy ez világszinten is jegyzett attrakciónak ígérkezik, és tulajdonképpen egy olyan fordított állatkert lesz, ahol nem a madarak, hanem az emberek zárkóznak be annak érdekében, hogy az állatokat természetes élőhelyükön, testközelből megfigyelhessék.

A 65 milliárd forint hasznosítását nehezíti, hogy az nem maradt a Ginopban, hanem átkerült a TOP-ba, ahol lakosság- és területarányosan, az egy főre jutó jövedelemmel korrigálva kell elosztani a területek, illetve a vármegyék között. Ez nem kis kihívás, mert például Hevesben ott van a Bükk és a Mátra egy része, valamint a Tisza-tó is, ám kevesebb pénzt kaphat, mint mondjuk Bács-Kiskun megye, amely aktív turisztikai szempontból kevésbé látható, nagy kihívás megtalálni hozzá a megfelelő attrakciókat.

A természetjárás az aktív turizmus legkönnyebben elérhető módja.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

A Börzsöny viszont most is kedvelt kiránduló desztináció. Most szeretnének egy olyan hálózatot kialakítani Pest és Nógrád vármegyében, amellyel egy rendszerbe szervezik a kerékpáros és vízi turisztikai lehetőségeket. Kell oda egy olyan turisztikai fejlesztés is, hogy ne csak egy pontról, a Királyrétről induljon el mindenki a Börzsönybe, hanem öt-hat megállási, beszállási pontot kiépítve tágítsák az oda vezető közösségi közlekedési lehetőségeket. Ezért fogják például meghosszabbítani Verőce irányában a Királyréti kisvasutat.

A Börzsöny fantasztikus hely lesz a fejlesztések után

– hangzott el, de a Pilisben is terveznek újdonságokat, még ha nem is ilyen léptékűeket, ott is szeretnének előrelépni a turisztikai infrastruktúra kiépítésével.

Stratégiák mentén haladnak

Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart

– idézte Seneca szavait az államtitkár, rávilágítva arra, hogy mennyire fontosak a különböző nemzeti fejelsztési stratégiák.

Négyezer pedagógust visznek el vízi túrázni, hogy első körben velük szerettessék meg ezt a programot, mert a többi már rajtuk áll.

Fotó: Korosa Titanilla

Már elkészült a nemzeti aktív turisztikai stratégia, és a kerékpáros stratégiát is elfogadta a kormány, gyakorlatilag az utolsó simításokat végzik a vízi turisztikai stratégián, és most készül az aktív életmód stratégia. Utolsó fázisban van a horgászturisztikai stratégia is, amelyről a kormány hamarosan dönt.

A chipsadóból egészségmegőrzésre költenek

Komplex programokkal igyekeznek az egészséges életmódot eredményező szemléletváltást előmozdítani, az ezt megalapozó stratégiák egy részét már elfogadta a kormány – mondta Révész Máriusz.

A 2013-ban bevezetett népegészségügyi termékadó (neta) 10 százalékát mindig is aktív programokra, tavaly augusztus óta pedig közvetlenül az Aktív Magyarország programjaira lehet felajánlaniuk a cégeknek. Nem könnyű feladat, mert meg kell győzni a cégeket, hogy az általuk egyébként egyáltalán nem szeretett esetében még rendelkezzenek is. Az államtitkárság nagyon sok különböző programot hirdetett meg.

Zászlóshajónak szánják a Mozgást receptre programot.

Új-Zélandról indult ki ez a kezdeményezés, azóta már Skandináviában, illetve Angliában is átvették, sőt Magyarországon, konkrétan a XII. kerületben is a szárnyait bontogatja.

A királyréti kisvasút meghosszabbítása is szerepel a tervek között.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Konkrétan ez azt jelenti, hogy ha valaki például kezdődő magas vérnyomással elmegy a háziorvoshoz, akkor nem pirulát ír fel neki, hanem azt mondja, hogy tessék elmenni hetente négyszer mozogni úgy, hogy a pulzusszám a nyugalmi pulzus felett legyen 30 százalékkal, és így mozogjon egy-egy fél órát vagy egy órát. Svédországban ehhez egy hosszú, 150 oldalas segédkönyv is tartozik, amit lefordítottak, és hamarosan elkezdik a képzéseket szervezni a háziorvosoknak.

„Igazából még gyerekcipőben járunk, mert 160 millió forinttal indul a program, Svédországban ennek a költségvetése 400 milliárd forint éves szinten, úgyhogy itt van még tér a fejlődésre, de azt hiszem, hogy ha ez a program sikeres lesz, akkor végig kell gondolni, hogy

a tb-kasszának is különböző gyógyszerek helyett számos esetben értelmesebb és hasznosabb lenne azt finanszírozni, hogy az emberek mozogjanak

– fogalmazott Révész Máriusz.