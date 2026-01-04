Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
turista
vendégéjszaka
hazai turizmus
utasforgalom

Újabb rekordokat dönthetett a hazai turizmus, hol a megállás?

Az egész évre vonatkozó adatok ugyan még nem állnak rendelkezésre, de a turisztikai szektor újabb sikerévet produkálhatott tavaly. Az eddigi publikált számadatok szerint rendkívül erős évet zárt 2025-ben a hazai turizmus.
Világgazdaság
2026.01.04, 12:28

Noha a végleges adatok még nem állnak rendelkezésre, az viszont tudható, hogy a hazai turizmus tavaly már az év vége előtt megdöntötte az előző esztendei rekordokat – számolt be róla az Origo.

hazai turizmus
Rendkívül erős éve volt tavaly a hazai turizmusnak / Fotó: Bodnár Boglárka

A 2024-es csúcsa után a turisztikai szektor a 2025-ös évben sem lassított. A legutóbbi, december eleji adatok alapján nemcsak növekedett, hanem gyorsabban teljesített a turizmus, mint korábban bármikor – az alábbi számok is ezt mutatják.

Íme 5 meghökkentő szám a hazai turizmusról

  1. 18.226.413 vendég: Ennyi embert regisztráltak a hazai szálláshelyeken már december 2-ig, vagyis 11 hónap alatt megdőlt a teljes 2024-es éves rekord. A vendégforgalom 7 százalékkal haladta meg a 2024-es rekordév azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bevétele 12 százalékos növekedést mutatott, ami azt jelzi, hogy nemcsak több vendég érkezett, hanem többet is költöttek, a vendéglátóhelyek forgalma pedig 9 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában mért értéket.
  2. A SZÉP-kártya birtokosok 397 milliárd forintot használtak fel október végéig: Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest. A múlt év végéig jelentősen megugorhattak ezek a számok: a kormány döntése értelmében ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is.
  3.  19 milliós utasforgalom, rekordszámhoz ért novemberben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér: December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér, a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót. Emellett több mint 40 ezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. 2025-ben 43 százalékkal több árut kezeltek a tavalyi év első 11 hónapjában, mint 2024-ben.
  4.  20 milliárd forintból újulhat meg a Gellért Gyógyfürdő: Rekordmértékű forrásból, 20 milliárd forintból készülhet el a Gellért Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója, amelyet részben hitelből fedezne a fürdőtársaság. A BGYH számításai szerint a hitel megtérülési ideje 8 év, úgy látják, a visszafizetésének nincs kockázata, de kérdés, hogy a csőd szélén billegő főváros cégének ajánlatos-e ilyen nagy összegű adósságot vennie a nyakába. A fővárosi cég hitelfelvételhez egyelőre hiányzik a kormány hozzájárulása, állítólag Budapest csődközeli helyzetére hivatkozva utasították el.
  5.  2 millió 326 ezer utazó közlekedett a Balatoni Hajózási Zrt. járművein: A BAHART november 2-án zárta a 179. személyhajózási idényt és az összesített adatok szerint a társaság hajóin és kompjain addig összesen 2 millió 326 ezer utazót regisztráltak. Ez a szám már ekkor magasabb volt, mint a 2024-es teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest is.

Az adatokban nem szerepel még az advent hagyományosan kiemelkedő időszaka a programgazdag téli kínálattal és a szilveszteri pezsgéssel, amely évről évre tömegeket vonzanak. Így az év végi adatokkal együtt 2025 várhatólag a hazai turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu