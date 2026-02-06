Váratlan pofon Törökországnak: bukhatták a BYD-gyárat, évekig a szegedi lehet a kínaiak egyetlen európai üzeme
Hiába állította tavaly júliusban a Reuters, hogy Szeged helyett a törökországi Manisában épülő BYD-gyár lesz a kínaiak európai termelési központja, nagyon úgy tűnik, hogy a török gyár tervéből végül semmi nem lesz. A helyi sajtó magas szintű forrásokra hivatkozva arról írt pár napja, hogy a kínaiak törölték a beruházást.
Nagyon úgy tűnik, bebukták a törökök a BYD-gyárat – a szegedi lehet évekig a kínaiak egyetlen üzeme Európában
A BYD eredetileg 1 milliárd eurót tervezett elkölteni a törökországi Manisa mellett, ahol elektromos és plug-in hibrid járművek gyártása volt a cég terve, évente 150 ezres darabszám mellett. A vállalat még a magas importvámok alól is mentességet kapott a gyár megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásáért cserébe.
2026-ban kellett volna üzembe helyezni, de még egyetlen szöget sem vertek be
– mondta Ali Suat Ertosun, a Manisai Kulturális és Természeti Örökség és Környezetvédelmi Egyesület elnöke, aki magas megbízható forrásokból és háttérjelentésekből származó információk alapján azt állítja, hogy a beruházás soha nem fog megvalósulni.
Megszólalt az ügyben Mehmet Fatih Kacir ipari és technológiai miniszter is, aki szintén aggodalmát fejezte ki, és jelezte, hogy a kormány szoros figyelemmel követi a beruházás megvalósulását. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a török kormány nem tett le a gyár megépüléséről, ugyanakkor beszédes, hogy a miniszter kilátásba helyzete, hogy szankcionálja a kínai vállalatot, amennyiben a beruházás nem valósul meg. „A befektetőkre alkalmazandó szankciókat, ha az ösztönzőrendszerünk keretében támogatott beruházások nem a tervek szerint valósulnak meg, jogszabályaink szabályozzák. Ezek a szankciók a szóban forgó beruházásra is vonatkoznak” – fogalmazott Mehmet Fatih Kacir.
Pedig tavaly még a törökországi gyár tűnt a biztos befutónak, legalábbis a Reuters szerint
Mindez azt is jelenti, hogy a szegedi BYD-gyár lehet a kíniak európai termelési központja éveken keresztül, tehát kulcsfontosságú lesz a kontinens ellátásában. Érdemes visszaemlékezni, hogy júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva azt írta:
- a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást Szegeden, és a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel,
- helyette a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt, ahol a vártnál hamarabb és nagyobb kapacitással termelne.
A kínai vállalat azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos pedig a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenség, amit a Reuters írt. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledett a nyár folyamán. Ráadásul már akkor ellentmondott a magyarországi termelés visszafogásának, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.
A második negyedévben indulhat Szegeden a sorozatgyártás
Annak ellenére, hogy egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg az utóbbi hónapokban a szegedi BYD-gyárról, egyre biztosabb, hogy a második negyedévtől már valós termelés lehet az üzemben. A kínai vállalat 2025 végére ígérte a termelés beindítását, amiből annyi valósult meg, hogy 2026 elején már elindult a gyártáspróba, amit mellesleg – ahogy korábbi cikkünkben írtuk – némi félreértés övezett.
Botka László, Szeged polgármestere múlt csütörtökön azt nyilatkozta, hogy már megindult próbagyártás, és már több mint 900 főt alkalmaz a vállalat. A valóság ezzel szemben az, hogy nem próbagyártás, hanem gyártáspróba zajlik, azaz a gépek és berendezések ellenőrzése történik meg ebben a fázisban. Ezt követően indulhat csak meg próbagyártás, majd legvégül a sorozatgyártás. Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke tavaly novemberben úgy nyilatkozott, a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg.
A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon. A kezdeti fázisban 150, később 300 ezer személygépjármű gördülhet le a gyártószalagokról.