Hiába állította tavaly júliusban a Reuters, hogy Szeged helyett a törökországi Manisában épülő BYD-gyár lesz a kínaiak európai termelési központja, nagyon úgy tűnik, hogy a török gyár tervéből végül semmi nem lesz. A helyi sajtó magas szintű forrásokra hivatkozva arról írt pár napja, hogy a kínaiak törölték a beruházást.

Váratlan pofon Törökországnak: bukhatták a BYD-gyárat, évekig a szegedi lehet a kínaiak egyetlen európai üzeme / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nagyon úgy tűnik, bebukták a törökök a BYD-gyárat – a szegedi lehet évekig a kínaiak egyetlen üzeme Európában

A BYD eredetileg 1 milliárd eurót tervezett elkölteni a törökországi Manisa mellett, ahol elektromos és plug-in hibrid járművek gyártása volt a cég terve, évente 150 ezres darabszám mellett. A vállalat még a magas importvámok alól is mentességet kapott a gyár megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásáért cserébe.

2026-ban kellett volna üzembe helyezni, de még egyetlen szöget sem vertek be

– mondta Ali Suat Ertosun, a Manisai Kulturális és Természeti Örökség és Környezetvédelmi Egyesület elnöke, aki magas megbízható forrásokból és háttérjelentésekből származó információk alapján azt állítja, hogy a beruházás soha nem fog megvalósulni.

Megszólalt az ügyben Mehmet Fatih Kacir ipari és technológiai miniszter is, aki szintén aggodalmát fejezte ki, és jelezte, hogy a kormány szoros figyelemmel követi a beruházás megvalósulását. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a török kormány nem tett le a gyár megépüléséről, ugyanakkor beszédes, hogy a miniszter kilátásba helyzete, hogy szankcionálja a kínai vállalatot, amennyiben a beruházás nem valósul meg. „A befektetőkre alkalmazandó szankciókat, ha az ösztönzőrendszerünk keretében támogatott beruházások nem a tervek szerint valósulnak meg, jogszabályaink szabályozzák. Ezek a szankciók a szóban forgó beruházásra is vonatkoznak” – fogalmazott Mehmet Fatih Kacir.

Pedig tavaly még a törökországi gyár tűnt a biztos befutónak, legalábbis a Reuters szerint

Mindez azt is jelenti, hogy a szegedi BYD-gyár lehet a kíniak európai termelési központja éveken keresztül, tehát kulcsfontosságú lesz a kontinens ellátásában. Érdemes visszaemlékezni, hogy júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva azt írta:

a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást Szegeden, és a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel,

helyette a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt, ahol a vártnál hamarabb és nagyobb kapacitással termelne.

A kínai vállalat azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos pedig a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenség, amit a Reuters írt. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledett a nyár folyamán. Ráadásul már akkor ellentmondott a magyarországi termelés visszafogásának, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.