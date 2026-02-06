Deviza
Ibériai-félsziget
vihar
Portugália
Spanyolország
árvíz

Elöntötte az áradat Spanyolországot és Portugáliát és a Leonardo után máris jön a Marta vihar

A Leonardo heves áradásokat okozott Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban. A Leonardo már a hetedik vihar, amely idén az Ibériai-félszigeten pusztít, és szombaton a Marta nevű éri el a félszigetet.
VG
2026.02.06, 15:25
Frissítve: 2026.02.06, 15:29

Spanyolország és Portugália déli és középső vidékein továbbra is magas marad az árvíz- és földcsuszamlásveszély, miután a Leonardo nevű vihar heves esőzéseket és áradásokat okozott az elmúlt hetekben. A hatóságok pénteken újabb kitelepítéseket rendeltek el, miközben a meteorológiai szolgálatok szombatra újabb jelentős csapadékot jeleznek előre  – írja a Reuters.

A Leonardo után jön a Marta: újabb vihar fenyegeti az árvíz sújtotta Spanyolországot és Portugáliát
Fotó: AFP

Andalúziában, Córdoba térségében a Guadalquivir folyó vízszintjének gyors emelkedése miatt több lakóövezetet kellett kiüríteni az éjszaka folyamán: eddig több mint 7 ezer embert telepítettek ki a viharsorozat miatt. A legsúlyosabb helyzet a graemalai hegyvidéken alakult ki, ahol Grazalema falu mintegy 1500 lakosát evakuálták.

A Sierra de Grazalema természetvédelmi területén fekvő kis hegyi településen a talaj és a vízadó rétegek telítettsége miatt földcsuszamlásveszély alakult ki, a házak falaiba beszivárgó víz pedig további károkat okozott. A geológusok vizsgálják a területet, hogy meg tudják állapítani, mikor válhat ismét biztonságossá a hazatérés a kitelepítetteknek.

A szakértők szerint a Grazalema-hegység karsztos, áteresztő kőzete különös kockázatot jelent: a nagy mennyiségű beszivárgó víz oldhatja a kőzetet, ami üregek kialakulásához és a talaj beszakadásához vezethet.

Portugáliában is súlyos a helyzet

Portugáliában sem enyhült jelentősen a helyzet. Alcacer do Sal településen a Sado folyó áradása miatt több száz ház maradt víz alatt. Portóban a Douro folyó péntek hajnalban kilépett medréből, kisebb áradást okozva a parti területeken. A portugál kormány csütörtök este meghosszabbította a katasztrófahelyzetet 69 településre, február közepéig. 

A polgári védelem szerint hat folyó – köztük a Tajo – van jelentős áradásveszélyben; a Tajo vízgyűjtőjében csütörtökön piros riasztást rendeltek el a hirtelen megnövekedett vízhozam miatt. Az állami meteorológiai szolgálat szerint szombaton a Marta nevű vihar éri el a félszigetet, amely további jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.

Lecsapott a Leonardo vihar és már jön is a Marta, a spanyolokat elmosta az ár
Fotó: AFP
1/13
Lecsapott a Leonardo vihar és már jön is a Marta, a spanyolokat elmosta az ár

Csütörtök esti sajtótájékoztatóján Luís Montenegro miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is súlyos, azonban hozzátette, jelenleg úgy véli, meg lehet tartani az elnökválasztás vasárnapra tervezett második fordulóját. Bár figyelmeztetett arra, hogy a hét végére is jelentős csapadékmennyiség várható, mindenkit szavazásra buzdított.

Mint mondta, a jogszabályok értelmében a polgármesterek maguk dönthetnek arról, alkalmasak-e a körülmények a szavazás lebonyolítására, hozzátéve: a kormány feladata a szükséges logisztikai és adminisztrációs támogatás megteremtése.

Az MTI szerint a Lenoardo már a hetedik vihar, amely idén az Ibériai-félszigeten pusztít. A vihar Marokkóban is legalább három ember életét követelte és a heves áradások nyomán 140 ezer embert kellett kitelepíteni lakhelyéről. A portugál meteorológiai ügynökség (IPMA) szerint január volt az ország második legcsapadékosabb hónapja 2000 óta.

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

