Magyarország is beizzítja a játékiparát: kimagasló támogatást kapott a nemzetközileg elismert Neocore Games – Szijjártó nagy meglepetésre készít fel
A magyar kormány most először nyújt támogatást egy hazai videójáték-fejlesztő cég kutatás-fejlesztési projektjéhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A tárcavezető a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén arról beszélt, hogy a hazai videójáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban.
Beszédében rámutatott, hogy a nemzetközi szinten abszolút versenyképes Neocore Games új technológiákat és történetmesélési módszereket hoz el a videójátékokba egy magas minőségű narratív tartalomfejlesztési program keretében, és ennek eredményeképpen megvalósulhat az első tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játék. Majd hangsúlyozta, hogy ebben az új magyar iparágban a globális verseny még nincsen lefutva, s Magyarország készen áll a nevezésre. „Azt pontosan tudjuk, hogy a speciális iparágak speciális fejlesztési programokat, speciális beruházási és fejlesztési környezetet kívánnak meg.
Ezért a kormány kész arra, hogy az iparág szereplőivel, a kreatív iparág vezetőivel együtt olyan jogszabályi-beruházási környezetet dolgozzon ki, mely Magyarországot a filmipart követően a videójátékiparban is globális éllovassá teheti”
– mondta. „Látjuk, hogy, a humánerőforrás megvan, és erre kell ráépíteni azt a környezetet, amely Magyarországot ebben az új iparágban is sikeressé fogja tenni” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.
Erre példaként hozta fel a magyar gazdaság dimenzióváltását, az áttérést a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, a kutatás-fejlesztésre, a tudásalapú, új generációs iparágakra, amihez a kapcsolódás szorosabbá tételére is szükség volt a felsőoktatással. „Azt gondolom, hogy vagyunk abban a helyzetben, hogy ne tűnjön irreálisnak, s ne tűnjön nagyképűnek megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy Magyarország legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága” – vélekedett.
Magyarország teljes gőzzel kezd bele a videójáték-gyártásba
Elmondta, hogy tavaly rekordszámú kutatás-fejlesztési beruházásról kötöttek megállapodást. Szavai szerint soha korábban nem volt arra példa, hogy egy év alatt 14 K+F-beruházást támogatott a kormány, amelyek összesen 227 milliárd forint értéket képviseltek és csaknem ezer új munkahelyet teremtettek.
A miniszter végezetül leszögezte: „Tizenegy éve foglalkozunk a beruházásösztönzéssel. Tizenegy év alatt mindenfajta rekordot megdöntöttünk. Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi új munkahely nem jött létre, soha annyi gyár nem épült fel, soha annyi szolgáltató központot nem hoztak létre, soha annyi amerikai beruházás nem jött, soha annyi kínai beruházás nem jött. És most,
tizenegy év után jutottunk el oda, hogy az első videójátékfejlesztéssel kapcsolatos beruházást és fejlesztési programot tudjuk támogatni. Ez is mutatja, hogy a világ változik, s ebben az új világban mi magyarok sikeresek tudunk lenni.
A Neocore Gamesnek ez a mostani fejlesztése világosan bizonyítja, hogy mi nem csak voltunk a Jedlik Ányosok, a Neumannok és a Rubik Ernők országa, hanem azok is vagyunk, és azok is leszünk a jövőben is, érdemes tehát nagyot álmodni” – összegzett.
Régi motoros már a Neocore Games
A Neocore Games nem egy pályakezdő stúdió, hanem egy nemzetközileg bizonyított, világszinten ismert franchise-okkal dolgozó magyar fejlesztő, mely közel két évtizede stabil szereplője a globális videójáték-iparnak. A budapesti központú cég 2005 óta működik, és már a kezdetektől a szerepjátékok (RPG-k) fejlesztésére specializálódott. Saját fejlesztésű játékmotorjuk, a Coretech, illetve annak továbbfejlesztett változatai lehetővé tették, hogy technológiai értelemben is önálló termékeket hozzanak létre, ami ritkaságnak számít a közép-európai videójáték-iparban.
A Neocore egyik legfontosabb saját sorozata a King Arthur-franchise,
mely a King Arthur: The Role-Playing Wargame és későbbi folytatásai révén vált nemzetközileg ismertté, és amelyet a 2020-as években a King Arthur: Knight’s Tale tovább erősített a modern konzolpiacon.
A stúdió azonban nemcsak saját szellemi termékekkel bizonyított, hanem világhírű, globális franchise-okhoz is készített sikeres játékokat. Kiemelkedik közülük a Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, mely a Games Workshop ikonikus Warhammer 40,000 univerzumára épül, és PC-n, valamint több generációnyi konzolon is megjelent. A cím és annak bővítményei hosszú éveken át aktív játékosbázist tartottak fenn, ami komoly szakmai elismerést jelent egy licencelt, nemzetközi brand esetében.
Mindez azért teszi különösen jelentőssé az állami támogatást, mert nem kísérleti jellegű próbálkozást, hanem egy már bizonyított, exportorientált, magas hozzáadott értéket előállító magyar vállalat továbblépését segíti. A Neocore Games eddigi munkái alapján reális alapja van annak a célkitűzésnek, hogy a mostani fejlesztés egy új szintet, akár egy tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játékot célozzon meg, ami a hazai videójáték-ipar történetében is mérföldkőnek számítana.