Magyarország is beizzítja a játékiparát: kimagasló támogatást kapott a nemzetközileg elismert Neocore Games – Szijjártó nagy meglepetésre készít fel

A magyar kormány most először nyújt támogatást egy hazai videójáték-fejlesztő cég kutatás-fejlesztési projektjéhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A tárcavezető a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén arról beszélt, hogy a hazai videójáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban.

Magyarország beizzítja a játékiparát: kimagasló támogatást kapott a nemzetközileg elismert Neocore Games / Fotó: Frame Stock Footage (illusztráció)

Beszédében rámutatott, hogy a nemzetközi szinten abszolút versenyképes Neocore Games új technológiákat és történetmesélési módszereket hoz el a videójátékokba egy magas minőségű narratív tartalomfejlesztési program keretében, és ennek eredményeképpen megvalósulhat az első tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játék. Majd hangsúlyozta, hogy ebben az új magyar iparágban a globális verseny még nincsen lefutva, s Magyarország készen áll a nevezésre. „Azt pontosan tudjuk, hogy a speciális iparágak speciális fejlesztési programokat, speciális beruházási és fejlesztési környezetet kívánnak meg.

Ezért a kormány kész arra, hogy az iparág szereplőivel, a kreatív iparág vezetőivel együtt olyan jogszabályi-beruházási környezetet dolgozzon ki, mely Magyarországot a filmipart követően a videójátékiparban is globális éllovassá teheti”

– mondta. „Látjuk, hogy, a humánerőforrás megvan, és erre kell ráépíteni azt a környezetet, amely Magyarországot ebben az új iparágban is sikeressé fogja tenni” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Erre példaként hozta fel a magyar gazdaság dimenzióváltását, az áttérést a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, a kutatás-fejlesztésre, a tudásalapú, új generációs iparágakra, amihez a kapcsolódás szorosabbá tételére is szükség volt a felsőoktatással. „Azt gondolom, hogy vagyunk abban a helyzetben, hogy ne tűnjön irreálisnak, s ne tűnjön nagyképűnek megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy Magyarország legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága” – vélekedett.