Spekulációt szagolnak: gyanús kanyart vett a magyar call center cég, így lehet nagyot keresni?

Különösebb hír nélkül csapdos az eSense kurzusa. Pénteken 5-10 százalékos mínusszal vezette a BÉT-vesztesek listáját a magyar call center piac meghatározó szereplője. Ráadásul a napon belül 20-30 milliós forgalom jelentősnek mondható a kispapírok körében. A fórumozó kisbefektetők spekulációt gyanítanak.

Spekuláció miatt csapdos? / Fotó: Vémi Zoltán

Spekuláció húzódhat az árfolyammozgás mögött

Péntek délelőtt 1400 forintról 1200 forintig süllyedt az eSense árfolyama. Itt már megjelentek a vásárlók, ebédidőben 1200 és 1250 forint között sávozott egy órát a kurzus, majd felfelé indult.

A fórumozó kisbefektetők napok óta tartó spekulációt véltek felfedezni a kötéslista alapján. Mondván,