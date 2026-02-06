Deviza
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
Spekulációt szagolnak: gyanús kanyart vett a magyar call center cég, így lehet nagyot keresni?

Különösebb hír nélkül volt ma az eSense a legadottabb papír a pesti parketten. Bár még három hétig nyitott egy diszkontízű kötelező nyilvános vételi ajánlat. A kisbefektetők spekulációt sejtenek.
Faragó József
2026.02.06, 15:39
Frissítve: 2026.02.06, 16:28

Különösebb hír nélkül csapdos az eSense kurzusa. Pénteken 5-10 százalékos mínusszal vezette a BÉT-vesztesek listáját a magyar call center piac meghatározó szereplője. Ráadásul a napon belül 20-30 milliós forgalom jelentősnek mondható a kispapírok körében. A fórumozó kisbefektetők spekulációt gyanítanak. 

spekuláció
Spekuláció miatt csapdos? / Fotó: Vémi Zoltán

Spekuláció húzódhat az árfolyammozgás mögött

Péntek délelőtt 1400 forintról 1200 forintig süllyedt az eSense árfolyama. Itt már megjelentek a vásárlók, ebédidőben 1200 és 1250 forint között sávozott egy órát a kurzus, majd felfelé indult. 

A fórumozó kisbefektetők napok óta tartó spekulációt véltek felfedezni a kötéslista alapján. Mondván, 

csak azért adják a részvényt, hogy aztán olcsóbban belevehessenek. 

 ESENSE részvény
ESENSE részvény17:20:00
Árfolyam: 1 230 HUF 0 / -12,14 %
Forgalom: 31 876 460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Még három hétig nyitott a Calypso ajánlata

Január 26-án nyílt meg a Calypso kötelező nyilvános vételi ajánlata: 

  • a Calypso Holding részvényenként 1089,76 forintot ajánl,
  • az ajánlat február 25-én 12 órakor zárul.

A vételi ajánlat még az 1200 forintos árszinten is diszkontízű. 

A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék.  

Tavaly már osztalékot is fizettek

Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját. Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.

A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény, 

szemben a bázisidőszak 21,81 forintjával. 

A korábbi években alvó papírként üzemelő eSense árfolyama 500 forint közeléből futott a mostani szintekre az elmúlt másfél évben. Tavaly tavasszal már 

az osztalékrali is tapintható volt, 

hiszen május 7-én 800 forint feletti árszinten fizetett részvényenként 50 forintot a társaság. Ami bő 6 százalékos, vonzó osztalékhozamot jelentett.

