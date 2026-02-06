Brutálisat lehetett nyerni a befektetéssel, amiért egymásnak estek a Shell fő tulajdonosai

Villámrajtot vettek 2026 elején a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a tengerentúlon. A költséghatékonysága és jól diverzifikálhatósága miatt az alapkezelők és a kisbefektetők körében világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő befektetés vagyona januárban ismét csúcsot döntött, átlépve a 14 ezermilliárd dolláros mérföldkövet is.

Csúcson indította az évet az amerikai ETF-piac, a befektetés jókora megtérülést hozott / Fotó: Bigjom Jom / Shutterstock

Az amerikai ETF-piac ezzel ott folytatta, ahol abbahagyta az előző évet: jókora tőkebeáramlással és masszív hozamokkal indult az új esztendő az ide fektetők számára.

Lendületesen indult az új év a népszerű befektetés piacán

Az év első hónapjában közel 580 milliárd dollárral, azaz 4,3 százalékkal ugrott meg a szektorban fialtatott eszközök összvagyona a FactSet friss kimutatása szerint.

Az adatszolgáltató összeállításából kiderül, hogy az év eleji erőteljes gyarapodás nagyobbrészt a kedvező piaci széljárásnak köszönhető, az árfolyam-emelkedés 406 milliárd dollárral gazdagította az ETF-tulajdonosokat. A befektetők maguk pedig 174 milliárd dollárt helyeztek el ilyen termékekbe. Ez közel negyedével marad el a decemberi volumentől, az év végi-év eleji mintázat ugyanakkor illeszkedik a megszokott trendbe.

A friss megtakarítások java része ezúttal is a részvény ETF-ekbe érkezett, az összesen 110 milliárd dollár értékű befektetés ugyanakkor 36 százalékkal szűkebb a decemberi értékesítésnél.

A kötvényes termékekbe 53 milliárd dollárt fektettek, 27 százalékkal többet, mint az előző hónapban. Az árupiaci és a vegyes portfóliók tőkebeáramlási lendülete megtört 2026 legelején, az alternatív ETF-ek iránti kereslet viszont 23 százalékkal megugrott.

A szektorok közül a pénzügyi, az energetikai és az egészségügyi vállalatokba fektető termékek vonzották az új megtakarítások jelentős részét, míg a technológiai, a tartós fogyasztási cikkek és az ingatlan szektorok továbbra is jelentős kiáramlást tapasztaltak.

Mérséklődött a kínálati oldal felfutása is, a decemberihez képest 31 százalékkal esett vissza a januárban indított új ETF-ek száma. A hónap során 131 új termékkel bővült a kínálat.