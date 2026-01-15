Hosszú évek után újra nyithat Budapest egyik legszebb történelmi fürdője, a Rác Fürdő

A budai alsó hévizek által táplált gyógyfürdő helyén már a török kor előtt is állt fürdő. A török hódoltság idején nyolcszögletű kupolacsarnokkal bővített együttest Kis fürdő néven említik, amely utóbb a környékre települt szerbekről, rácoktól kapta mai nevét. 1860-ban Heinrich Nepomuk János orvos tulajdonába került, aki barátja, Ybl Miklós tervei alapján tetemes költséggel egy modern, csodás külsejű fürdőintézetté építtette át. Az 1934-ben hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánított épület a II. világháború alatt súlyosan megrongálódott, így csak 1965-ben nyitották újra. 2002-ben ismét halaszthatatlanná vált egy felújítás. Végül 2010-re fejeződött be a rekonstrukció egy szállodarész-hozzáépítéssel, de számos tulajdonosi és jogi vita miatt azóta sem nyitott újra. Állapota folyamatosan romlott, sőt, mára veszélyessé vált, ezért a nyitáshoz elképzelhetetlen a fürdő (újbóli) felújítása. Az ehhez szükséges tervezési munkát a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. végezte el – számolt be róla a Magyar Építők.

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék / Fotó: MW archívum / SZM

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék

A kivitelezés keretében nem csupán esztétikai felújítás történne: a projekt a fürdő szerkezeti, építészeti, gépészeti, vízgépészeti és villamos rendszereinek teljes korszerűsítését is magában foglalja, beleértve a bontási munkákat is.

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék, amely a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban is szerepel, továbbá régészeti lelőhelyekkel érintett területen fekszik. Ennek megfelelően a felújítás örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött, és szigorú szakmai előírások mellett valósulhat meg. A kivitelezés során fa-, fém- és szilikátrestaurátorok közreműködése is szükséges, hogy az épület eredeti értékei – a történelmi szerkezetek, anyaghasználat és részletképzések – megmaradjanak, illetve hiteles módon újuljanak meg.

