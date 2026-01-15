Deviza
EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17% EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 797,22 +0,12% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 452 +1,51% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 461,99 -0,08% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,22 +0,12% BUX120 797,22 +0,12% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 452 +1,51% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 461,99 -0,08% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,22 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rác fürdő
gyógyfürdő
felújítás

Hosszú évek után újra nyithat Budapest egyik legszebb történelmi fürdője, a Rác Fürdő

A Rác Fürdő rekonstrukciójára a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást indított az uniós közbeszerzési közlöny tanúsága szerint. A beruházás célja, hogy a patinás, nemzeti emléknek minősülő műemlék épület megújulva, korszerű műszaki tartalommal, ugyanakkor történeti értékeit megőrizve nyithassa meg újra kapuit.
VG
2026.01.15, 12:18
Frissítve: 2026.01.15, 12:36

A budai alsó hévizek által táplált gyógyfürdő helyén már a török kor előtt is állt fürdő. A török hódoltság idején nyolcszögletű kupolacsarnokkal bővített együttest Kis fürdő néven említik, amely utóbb a környékre települt szerbekről, rácoktól kapta mai nevét. 1860-ban Heinrich Nepomuk János orvos tulajdonába került, aki barátja, Ybl Miklós tervei alapján tetemes költséggel egy modern, csodás külsejű fürdőintézetté építtette át. Az 1934-ben hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánított épület a II. világháború alatt súlyosan megrongálódott, így csak 1965-ben nyitották újra. 2002-ben ismét halaszthatatlanná vált egy felújítás. Végül 2010-re fejeződött be a rekonstrukció egy szállodarész-hozzáépítéssel, de számos tulajdonosi és jogi vita miatt azóta sem nyitott újra. Állapota folyamatosan romlott, sőt, mára veszélyessé vált, ezért a nyitáshoz elképzelhetetlen a fürdő (újbóli) felújítása. Az ehhez szükséges tervezési munkát a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. végezte el – számolt be róla a Magyar Építők.

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék. Fotó: MW archívum / SZM
A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék / Fotó: MW archívum / SZM

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék

A kivitelezés keretében nem csupán esztétikai felújítás történne: a projekt a fürdő szerkezeti, építészeti, gépészeti, vízgépészeti és villamos rendszereinek teljes korszerűsítését is magában foglalja, beleértve a bontási munkákat is. 

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék, amely a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban is szerepel, továbbá régészeti lelőhelyekkel érintett területen fekszik. Ennek megfelelően a felújítás örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött, és szigorú szakmai előírások mellett valósulhat meg. A kivitelezés során fa-, fém- és szilikátrestaurátorok közreműködése is szükséges, hogy az épület eredeti értékei – a történelmi szerkezetek, anyaghasználat és részletképzések – megmaradjanak, illetve hiteles módon újuljanak meg.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu