Magyarország a kerékpáros turizmus élvonalában, egy hazai bringaút is bekerült Európa legjobbjai közé

A kerékpáros nyaralások egyre inkább átalakulóban vannak Európában, a hangsúly már nem a meredek emelkedőkön vagy a versenyszintű állóképességi versenyeken van, hanem olyan útvonalakon, amelyeket hétköznapi kerékpárosok számára terveztek, akik kezelhető távolságokat keresnek, valamint jó infrastruktúrára és kellemes időtöltésre vágynak útjuk során – írja az Origo.

Egyre népszerűbbek a kerékpáros nyaralások

A turisztikai szervezetek homlokterébe kontinensszerte a biztonságosabb kerékpárutak kerültek, egyértelműbb jelzésekkel és rugalmasabb útvonaltervekkel.

A tengerparti túráktól a folyamok mellett vezető ösvényeken át a szőlőültetvényekig, 2026 erős évnek ígérkezik az akadálymentes kerékpáros közlekedés terén, ahol az utazás ugyanolyan fontos, mint maga a célállomás.

A Euronews összegyűjtötte Európa legjobb kerékpárútvonalait.

Portóból Lisszabonba, Portugáliába

Ez a tengerparti útvonal 50-90 kilométeres, mérsékelt nehézségű napi szakaszokat ötvöz változatos terepviszonyokkal, amelyek dél felé haladva könnyebbé válnak. Portugália két legélénkebb városát köti össze, miközben strandok, kisvárosok és atlanti-óceáni kilátópontok mellett halad el. Menet közben több helyen is meg pihenni.

Flandria, Belgium

Flandria kulturális kerékpáros élményt kínál olyan történelmi városokkal, mint Brüsszel, Antwerpen, Gent és Bruges. Az útvonalak többnyire sík terepen haladnak, a városi megállók között csatornák és zöld vidékek váltakoznak.

Kiválóan alkalmas a laza, szakaszonkénti, sok szünettel történő kerékpározásra. Bár az útvonal profi versenyekről ismert, sok szakasz elég könnyű a hobbi kerékpárosok számára is.

Utrechtből Amszterdamba és Hágába, Hollandiába

Hollandia továbbra is a kerékpárral legkönnyebben bejárható helyek közé tartozik Európában, több mint 35 000 kilométernyi kerékpárúttal.

Az Utrecht, Amszterdam és Hága közötti útvonalak a városi kerékpározást ötvözik a tengerparti szakaszokkal és a vidéki tájakkal. A számozott „knoopunten” rendszer egyszerűvé teszi a navigációt, lehetővé téve a kerékpárosok számára, hogy minimális tervezéssel testre szabják a távolságokat és az útvonalakat.

