Kihirdették a Magyarország Étele verseny nyertesét

A zsűri döntése szerint a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton főcukrásza, Kiss Tibor által készített desszert viselheti egy éven keresztül a Magyarország Étele kitüntető címet. A 16 döntős desszert közül a balatoni szálloda főcukrásza nyerte a Szamos Tányérdesszert Versenyt.
2026.04.28, 17:06
Frissítve: 2026.04.28, 18:00

A Magyarország Étele verseny idei tematikája a magyar népmese volt – egy olyan világ, amely nemcsak történetekben, hanem ízekben is tovább él. A zsűri ezúttal is azt kereste, mikor válik egy étel többé egy puszta fogásnál, mikor kezdenek el az ízek mesélni – írta meg az Origo.

A Magyarország Étele verseny tematikája idén a magyar népmese volt / Fotó: Urban Adam / Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton

A Balatonról érkezett idén a Magyarország Étele

Kiss Tibor nyertes desszertje, a „Meseerdő almás titka” alapját mogyoró, a sós zöldalma, köles és a Biroczky Manufaktúra kistermelői méze adja. A több hónapos fejlesztési folyamat során az ízek egymásra épültek: először a mogyorókrém született meg, ezt követte a kölesropogós, majd a sós zöldalma frissessége keretezte a kompozíciót.

A kezdetektől az foglalkoztat, hogyan lehet a magyar alapanyagokat és történeteket mai is izgalmas formában elkészíteni.

„Egy verseny számomra mindig a kísérletezést jelenti: nagy elismerés, hogy ezt a munkát most Magyarország Ételeként értékelte a zsűri” – fogalmazott Kiss Tibor főcukrász, aki Pintér Károly séffel közösen képviselte a BalaLand csapatát.

Az elismerés megerősítése annak, hogy a Balaton ma már egyre inkább egész éves gasztronómiai célpont.

A döntő különlegessége volt, hogy a desszerteket az Alföldi Porcelán Edénygyár „Mesetér” nevű, népmesei motívumokkal díszített tányérján kellett tálalni.

Időközben rekordszámú nevezéssel zajlik a 2026-os Magyarország Tortája verseny is – erről itt szolgálunk további információval.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
