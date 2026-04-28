Kihirdették a Magyarország Étele verseny nyertesét

A Magyarország Étele verseny idei tematikája a magyar népmese volt – egy olyan világ, amely nemcsak történetekben, hanem ízekben is tovább él. A zsűri ezúttal is azt kereste, mikor válik egy étel többé egy puszta fogásnál, mikor kezdenek el az ízek mesélni – írta meg az Origo.

A Magyarország Étele verseny tematikája idén a magyar népmese volt / Fotó: Urban Adam / Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton

A Balatonról érkezett idén a Magyarország Étele

Kiss Tibor nyertes desszertje, a „Meseerdő almás titka” alapját mogyoró, a sós zöldalma, köles és a Biroczky Manufaktúra kistermelői méze adja. A több hónapos fejlesztési folyamat során az ízek egymásra épültek: először a mogyorókrém született meg, ezt követte a kölesropogós, majd a sós zöldalma frissessége keretezte a kompozíciót.

A kezdetektől az foglalkoztat, hogyan lehet a magyar alapanyagokat és történeteket mai is izgalmas formában elkészíteni.

„Egy verseny számomra mindig a kísérletezést jelenti: nagy elismerés, hogy ezt a munkát most Magyarország Ételeként értékelte a zsűri” – fogalmazott Kiss Tibor főcukrász, aki Pintér Károly séffel közösen képviselte a BalaLand csapatát.

Az elismerés megerősítése annak, hogy a Balaton ma már egyre inkább egész éves gasztronómiai célpont.

A döntő különlegessége volt, hogy a desszerteket az Alföldi Porcelán Edénygyár „Mesetér” nevű, népmesei motívumokkal díszített tányérján kellett tálalni.

