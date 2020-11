A jövő a rendszerfüggetlen okosmegoldásokban formálódik

Várakozá­son felüli sikereket ért el itthon és külföldön a jár­vány ellenére is az ingat­lanokba okos­meg­oldásokat kínáló magyar startup, a Chameleon.

A világújdonságként rend­szer­­független okos­megol­dáso­kat kidolgozó és telepítő Chame­leon Smart Home Zrt. az elmúlt pár évben megötszörözte, konkrétan 2,5 milliárd forint fölé növelte cégértékét. A magyar társaság több világújdonsága is nagy piaci áttörést hozott, a Chameleon árbevétele ezért a járványügyi korlátozások ellenére 30 százalékkal nőtt, idén már elérheti a 200 millió forintot. A sikeres nemzetközi terjeszkedés, valamint a több százmillió forintos friss tőke bevonása tovább erősíti piaci pozícióit, és előkészíti a 2022-re tervezett tőzsdére lépést is – közölte a cég.

Világszerte robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok, az otthoni okoseszközök piaca

– hangsúlyozta Szarvas Péter, a Chameleon alapító tulajdonosa, hozzátéve, hogy mindez Magyarországon is új távlatokat nyit az ingatlanfejlesztőknek és a szolgáltatóknak egyaránt, az utóbbiak körét például egy új szakmával, a smart home szerelővel bővítheti. A magyar cég több fejlesztése áttörést hozott az okosotthonok piacán, mert a terméket nemcsak lakásokhoz, hanem komplett okosotthonrendszerekkel integrálhatóan is kínálják, ezzel a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommu­ni­ká­ló okostársasházak, sőt okos­la­kó­parkok is. A cég egyedisége rend­­szer­­függetlenségéből fakad, hidat képez az eddig zárt okos­otthonok között, miközben kompatibilis és bővíthető más márkák szoftvereivel és hardvereivel.

A Chameleon Smart Home elsőként dobta piacra mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóját, amelynek tökéletesítéséhez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán támogatást is nyert. Az algoritmus már megszerezte a magyar szabadalmat, és megkezdődött a nemzetközi szabadalmaztatása is. Nemrég befektetési szerződést írtak alá a kkv-szektor egyik első számú tőkefinanszírozó partnerével.

A magyar csapat a járványhelyzet ellenére megvetette lábát a kanadai piacon is,

ahol Magyarország torontói főkonzulátusa és a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynökség nyújt nekik folyamatos segítséget és kapcsolatot nagy nemzetközi lakás- és irodafejlesztő cégekhez. Máris aláírásra vár egy nemzetközi beruházó csoport új kanadai felhőkarcolójának „okosítására” szóló megbízás és egy 250 lakásos társasház okosmegoldásokkal történő felszerelése. Ennek a projektnek a sikere évente több ezer lakás Chameleonnal való szerelésére hozhat megrendelést.

A pandémia nyomán az angyaltőke-finanszírozás lelassult, ezért új finanszírozási tervet dolgoztak ki év végéig a Chameleonnál, ebben már szerepelt a 150 millió forintos külső forrás, és egy tőkefinanszírozó stratégiai partnerrel is egyeztetnek egy több millió eurós második körös tőkeemelésről – ez a tőzsdére lépés előszobája lehet.

Másodlagos cél a vállalkozásoknak való értékesítés bővítése, mindenekelőtt a villanyszere­lőknek, nagy­kereskedőknek, ge­­­nerál­ki­vi­te­lezőknek, lakberendezőknek és külföldi disztribútori partnereknek, white label – márkázatlan terméket vevő – partnereknek. Mivel egyelőre kevés a megfelelő szakember, a Chameleonnál kétszintű képzést alakítottak ki, kábelezést és szerelést, valamint programozást és integrációt oktatnak, és megkezdték az online tananyag összeállítását is, felkészülve a további Covid-hullámokra.