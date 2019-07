Belendült a tankolási kedv az országban

Az év első felében 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a hazai töltőállomásokon, mint egy éve, ez a vásárlóerő erősödésének és a gazdaság növekedésének köszönhető. A nagy márkákhoz tartozó (színes) kutak 6, a fehérek 3 százalékkal növelték eladásaikat.

Az év első felében 6 százalékkal több, összesen 1,88 milliárd liter üzemanyagot forgalmaztak a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatai, mint egy évvel korábban.

Ezekhez a társaságokhoz az országban működő 2012 benzinkútból csak 1019 tartozik, de ezeken keresztül jut el a tankokba a belpiacon eladott benzin mintegy háromnegyede és a gázolaj kétharmada.

Az ország összes benzinkútjánál a NAV adatai szerint 2,66 milliárd liter benzin és gázolaj fogyott 2019 első hat hónapjában, ami 5,3 százalékos növekedést takar. Ebből a MÁSZ-kutakon kívüli, úgynevezett fehér kutakra együtt 3 százalékos bővülés jutott.

Az év első hat hónapjában elfogadható volt a benzin és a gázolaj hazai árszintje, extra áremelkedés nem vetette vissza az eladásokat

– válaszolt a Világgazdaság kérdésére Grád Ottó, a szövetség főtitkára. Magyarázata szerint a benzin piacát a lakossági vásárlóerő növekedése élénkítette, míg a gázolajét az építőipar által is pezsdített szállítás, valamint a közlekedés. A gázolajforgalom növekedése is igazolja a hazai gazdaság teljesítményéről az első fél év során érkező mutatókat Grád Ottó szerint, aki a MÁSZ-tagoknál éves szinten is 6 százalék körüli forgalomnövekedést vár. Ebből a gázolajra 6 százalék fölötti, a benzinre 5 százalék körüli bővülés juthat.

