Mindent, amit tudni kell az otthonteremtési programról

A lakásvásárlást, bővítést, korszerűsítést támogató rendelkezések sora lép életbe július elsején. A legtöbbeket érintő és talán legnagyobb hatású változás a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitellel kapcsolatban lesz. Az OTP Bank, mint a CSOK folyósítások legnagyobb hányadát folyósító hitelintézet összeszedte, milyen változások lesznek és mire érdemes készülniük azoknak, akik a következő hónapokban szeretnének új otthont vásárolni – olvasható az OTP közleményében.

Jelenleg is igényelhető – a gyermekek számától függetlenül – kamattámogatott hitel (341/2011. (XII. 29.) kormányrendelet) használt vagy új lakás vásárlására, korszerűsítésére, bővítésére vagy építésére. Új lakás vásárlása vagy építése esetén az igényelhető összeg maximum 15 millió forint, míg használt ingatlan vásárlásakor vagy bővítésekor, korszerűsítésekor legfeljebb 10 millió forint igényelhető. A kamattámogatás pedig mindkét esetben legfeljebb 5 évre szólhat, de a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet. A módozat elérhető 5 éves kamatperiódus mellett (azaz a kamat 5 évente változhat), ennek a kamata jelenleg 5,73 százalék, valamint 1 éves kamatperiódus mellett is, ekkor a kamat 3,32 százalék. Ez az otthonteremtési kamattámogatás 2019. július 1. után is változatlanul elérhető marad a lakásvásárlók számára.

Mi változik 2019. július 1-től?

A legtöbbeket érintő és talán legnagyobb hatású változás a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitellel kapcsolatban lesz. Idén július elsejét követően ugyanis már használt lakás vásárlására is felhasználható a kedvezményes, akár a teljes futamidőre rögzített, fix 3 százalékos kamatozású kölcsön. Korábban ezt a kamattámogatást csak új lakóingatlan építésére vagy vásárlásra lehetett igényelni. Tekintve, hogy

az ingatlan tranzakciók több mint 90 százaléka a használt lakás piacon zajlik, ez óriási segítséget jelenthet a családok számára.

A CSOK mellé 2019. július 1-től két gyermek esetén 10 millió forint, három gyermek esetén 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kamattámogatott hitel összege használt lakás vásárlására. A vissza nem térítendő CSOK támogatás összege ez esetben is változatlan: egy gyermek esetén 600.000 Ft, két gyermek esetén 1.430.000 Ft, három gyermeknél 2,2 millió Ft, míg négy gyermek esetén 2,75 millió Ft. Fontos információ, hogy a kamattámogatott hitelt azok is igényelhetik, akiknek még nincs gyermekük, de nyilatkoznak a gyermekvállalásról.

Ez esetben az 1. gyermeknek 4, a 2. gyermeknek pedig 8 éven belül kell megszületni.

A nemsokára életbe lépő rendelkezéseknek köszönhetően egyre több család számára lesz elérhető a saját tulajdonú otthon, ami az egyik legfontosabb tényező a magyarok életében. Ezt a legutóbbi Hello Otthon kutatásunk is megerősítette; a felmérésben megkérdezettek 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a saját tulajdonú ingatlan adja meg az otthon nyugalmát

– mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

A lakásvásárlást azonban nem szabad elkapkodni, ezért még az ingatlan kiválasztása előtt mindenképp érdemes olyan pénzügyi partnerhez fordulni, amelynél minden támogatás elérhető és szakértő segítséget tud nyújtani a különböző konstrukciók között. A CSOK támogatások legnagyobb részét az OTP Bank folyósítja. A CSOK 2016. februári hatálybalépése óta több mint 39.000 szerződést kötöttek velünk az ügyfeleink 2019 első negyedévének végéig

– tette hozzá a szakember.

További változás, hogy használt ingatlan vásárlása esetén a keresőportálokon nem szükséges majd a 35 millió forintos felső értékhatárt beállítani, hiszen ez a megszorítás is megszűnik július 1-től.

Nem csak városban érdemes gondolkodni

2019. július 1-től életbe lép a falusi CSOK is, amely külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500 kistelepülésen lévő lakások esetén igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt kölcsönnel együtt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK összege maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra kizárólag a támogatás fele fordítható, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy bővítésére pedig 3 vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető. Kamattámogatott hitel is igényelhető a falusi CSOK mellé, amelynek összege 3, vagy több gyermek esetén akár 15 millió forint is lehet.