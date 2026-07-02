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Mobiliti
elektromos autók
MVM

Így már jó lesz Kapitány Istvánnak? Akciót hirdettek, jön a „boldog óra" – olcsóbban tölthetjük az elektromos autókat nappal, komoly összegeket spórolhatunk ebben az idősávban

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Kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be szerdától az Magyar Villamosművek (MVM) a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatán. Az akcióval az MVM igyekszik ösztönözni azon a töltési szokások elterjedését, melyek jobban illeszkednek a villamosenergia-rendszer leterheltségéhez.
VG
2026.07.02, 11:20
Frissítve: 2026.07.02, 11:26

A Magyar Villamosművek (MVM) július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin. A társaság célja, hogy a napközbeni időszakban kedvezőbb feltételeket biztosítson az elektromos autósok számára, illetve, hogy ösztönözze a villamosenergia-rendszer leterheltségéhez és a megújuló energiaforrások termelési sajátosságaihoz jobban illeszkedő töltési szokások elterjedését.

BYD elektromos autógyorstöltő, töltő
MVM: a napközbeni időszak egyre kedvezőbb feltételeket kínál az elektromos autók töltésére. / Fotó: Andy Smulders / AFP

A napközbeni időszak egyre kedvezőbb feltételeket kínál az elektromos autók töltésére – ezért vezetik be a Mobiliti Happy Hour-t

Az új, „Mobiliti Happy Hour” néven induló kampány keretében a Mobiliti ügyfelei a kijelölt nagy teljesítményű DC töltőkön bruttó 160 Ft/kWh kedvezményes díjon tölthetik járműveiket, amennyiben a töltést 10:00 és 15:00 óra között indítják el.

50 kW-os DC töltők esetén: A normál listaár 250 Ft/kWh, így a kedvezmény mértéke kilowattóránként 90 Ft. Egy 40 kWh-s töltés során ezzel 3600 forintot spórolhatunk meg.Ultragyors DC töltők esetén: A normál listaár 269 Ft/kWh, ami kilowattóránként 109 Ft megtakarítást jelent. Egy 40 kWh-s töltésnél a teljes spórolás így 4360 forint.

A kedvezmény a Mobiliti országos hálózatának 60 kijelölt DC töltőpontján érhető el, beleértve a Mobiliti által üzemeltetett McDonald's és KFC éttermeknél található töltőket is. A kampányban 

  • magán 
  • és flottás 

ügyfelek egyaránt részt vehetnek, amennyiben a töltést Mobiliti alkalmazással vagy RFID-kártyával indítják.

Az új kedvezményes időszak bevezetésének célja, hogy ösztönözze a töltések egyenletesebb napi eloszlását, ezzel még hatékonyabbá téve a villámtöltő-hálózat működését. 

A napközbeni időszak egyre kedvezőbb feltételeket kínál az elektromos autók töltésére, hiszen Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlődő napelemes piacaként a déli órákban kiemelkedő megújuló villamosenergia-termeléssel rendelkezik – mutat rá közleményében az MVM.

A Mobiliti az új kedvezményes konstrukcióval egyszerre kívánja támogatni ügyfeleit és elősegíteni a villamosenergia-rendszerhez jobban illeszkedő, tudatos töltési szokások elterjedését.

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Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter korábban arra szólította fel a lakosságot, hogy lehetőség szerint mindenki mérsékelje áramfogyasztását, különös tekintettel a 18 és 21 óra közötti időszakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intervallumban Kapitány szerint érdemes mérsékelni a klímaberendezések használatát, a hordozható eszközök töltését, valamint nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését. 

 

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