Kiesett egy vasúti támogatás: nyakunkon a drámai következmények – Vitézy Dávid hallgat, az utolsó pillanat közelében vagyunk
Az év első felében 50 százalékkal csökkent a körülbelül hétszáz hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat által igénybe vett vasúti egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás tonnában mért teljesítménye. A tevékenység állami támogatása ugyanis megszűnt, a szolgáltatás így gazdaságtalanná vált, a piacáról ezért a legtöbb vállalkozás kivonult. Az úgynevezett egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás (vagy szórt küldemények továbbítása) alaphelyzetben azért veszteséges, mert csak extra munkaerővel, többletidőben, plusz energiafelhasználás mellett, összességében pedig nagyobb fajlagos költséggel végezhető.
A szolgáltatást nemzetgazdasági fontossága miatt 2021 és 2025 közötti a Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás (VEKT) állami támogatása tartotta a felszínen. A programban az érintett vasútvállalatok együtt évente 6,4 milliárd forint támogatáson osztozhattak. A VEKT támogatása bevált: a szolgáltatás fellendült, a területen kezdetben egyeduralkodó Rail Cargo Hungaria (RCH) mellett további, mintegy tíz vasútvállalat szállt be a szórt küldemények továbbításába.
Csakhogy a program folytatásáról annak ellenére nincs hír, hogy a vasúti szakmát képviselő Hungrail Magyar Vasúti Egyesület már a múlt évben érvelt mellette Lázár János miniszternél, most pedig utódjával, Vitézy Dáviddal keresi a kapcsolatot.
Ehhez, vagyis a VEKT-támogatás komplett leállásához képest kis súlyú, de megemlítendő probléma, hogy az egyébként sem óriási pályázható keretet, évi 6,4 milliárd forintot még a 2018-as működési környezet szerint határozták meg. Ennek jelenlegi értéke a Központi Statisztikai Hivatal inflációs adataival korrigálva több mint 10 milliárd forint lenne.
Pontosan milyen forgalom esett ki?
Az 50 százalékos forgalomcsökkenésből 26 százalék jutott az RCH-ra, bár valójában a társaság továbbítja egyelőre a szórt küldemények döntő részét. (Az RCH a múlt évi VEKT- támogatásból 3,9 milliárd forintot kapott.) „Az 50 százalékosnak kimutatott csökkenés háttérében az áll, hogy egyes vasúti társaságok olyan vasúti fuvarokat is elszámoltak az egyeskocsi-támogatás rendszerében, amelyek valójában nem voltak azok. Nálunk egyébként amiatt kisebb mértékű a csökkenés, mert az ügyfeleink egy részével sikerült olyan – átmeneti – megoldást találni, amely bizonyos egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás fenntartását jelentette 2026 első félévében, de amennyiben az állami támogatás újbóli bevezetésére nem kerül sor, úgy drasztikus és visszafordíthatatlan szolgáltatáscsökkenés várható e területen” – válaszolt a Világgazdaságnak az RCH vezérigazgatója.
Kovács Imre szerint vállalata piaci versenytársai nem sértettek jogszabályt, ugyanakkor kisebb mértékben korrigálni kell a vasúti egyeskocsi-fuvarozás alá tartozó forgalmakat, hogy a támogatás a lehető legjobban hasznosuljon, az eredeti céljának megfelelően. Éppen ezért, amikor a Hungrail tavaly Lázár Jánosnál lobbizott a támogatás folytatásáért, arról is szó volt, hogy erre a korrekcióra a megfogalmazott szakmai javaslat szerint kerüljön sor. Ennek fontos eleme, hogy az újabb támogatási időszakra a támogatásra jogosító tevékenység fogalma kevésbé legyen megengedő, szigorúan csak a támogatandó szegmens működtetése érdekében legyen felhasználható.
Ki veszít a szolgáltatás nélkül, és mit?
A téma továbbra is napirenden van, a Hungrail megküldi Vitézy Dávid minisztériumának javaslatát, és egyúttal várja a közlekedési kormányzat e területen való szakmai egyeztetését. Az állami támogatás elmaradásán sokan buknak:
- a megbízók,
- a vasútvállalatok,
- a pályahálózat-működtetők (MÁV és GYSEV),
- összességében pedig a magyar gazdaság egésze és a társadalom,
hiszen további 300 ezer tehergépjármű jelenhet meg a közutakon annak ismert környezetszennyező és forgalomnövelő következményeivel.
A megbízó rossz és rossz közül választhat
A tevékenység támogatása nélkül a megbízóknak a korábbinál jóval többet kell fizetniük az árujuk célba juttatásáért, ráadásul a korábbinál esetenként alacsonyabb szolgáltatási szint mellett. Ez keményen rontja a versenyképességüket. Az RCH vezérigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a társaság megbízóinak már a múlt év utolsó negyedévében (amikor kimerült a VEKT 2025-ös kerete), 10-40 százalékos díjemelést kellett tudomásul venniük. Emellett esetenként azzal szembesültek, hogy ahová addig napi 1-2 vagon áruért is elment a vasúttársaság, az észszerűsítések után már csak hetente, kéthetente 1-2 alkalommal.
Van, ahová az RCH egyáltalán nem megy el az áruért, mert az adott állomást használó egyetlen ügyfelet csak 60 százalékos díjemeléssel tudta volna kiszolgálni. Az ilyen áru – már amelyet szabad közúton fuvarozni – jellemzően a közútra terelődött.
Kovács Imre szerint az ilyen átterelődések miatt már nemcsak az M1-es autópályán torlódnak a kamionok, hanem az M3-ason is.
Bizonyos – jellemzően veszélyes – áruk azonban nem szállíthatók közúton.
A feketeleves pedig még csak most jön. Hamarosan kiderül, hogy az eddigi racionalizálások után az RCH a második félévben már veszteség nélkül végezheti-e az adott szolgáltatást, vagy rákényszerül-e egy további, várhatóan 15 százalékos díjemelésre.
Hatalmas kiesés a MÁV-nál és a GYSEV-nél
Ha a vasúttársaságok a csökkenő forgalom miatt kevésbé veszik igénybe a vasúti pályákat, akkor kisebb hálózathozzáférési (korábbi nevén pályahasználati) díj (HHD) csorog be a MÁV és a GYSEV pályaműködtető társaságokhoz. A kiesésük az év első öt hónapjában kétmilliárd forint volt. Az RCH egyedül 2026. januárban az előző évinél 20 százalékkal kisebb HHD-t fizetett. Ráadásul a MÁV a fentiek miatt kevesebb vontatási energiát tud eladni a fuvarozóknak, a csökkenő forgalomhoz kevesebb olyan mozdonyra van szükség, amelyet a MÁV Személyszállítás biztosít, ez pedig kisebb karbantartást és mozdonyvezetői szolgáltatást jelent. Ez összességében jelentős bevételkiesést okoz a MÁV-csoportnak, a kiesés pedig közvetve a hálózat-hozzáférési díjak emelkedéséhez is vezet a megmaradó vasúti áruforgalom számára, tovább rontva azok versenyképességét.
Oda a fuvarozók profitja
Az egyeskocsi-fuvarozás arányának első féléves zuhanása a vadkapitalizmus működését is mutatja: azok a vasúti árufuvarozók, amelyeket a támogatás igénybevételének lehetősége csábított erre a piacra, azonnal változtattak az elegytovábbítási rendszerükön, amikor már nem láttak benne pénzt. Igaz, némelyikük már csak azért sem tudna megmaradni ezen a piacon, mert előzőleg, a támogatás folytatásában bízva 30 százalék körüli árcsökkentést vállaltak be, amiből most vissza kellene táncolniuk.
Az ország legnagyobb egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatójaként az RCH nem hagyott fel e szolgáltatással, ahogyan (az adatszolgáltatások alapján a MÁV Pályaműködtetési Zrt.megerősítette), a GYSEV Cargo sem. Azonban – mint Kovács Imre leszögezte –, egy határon túl az RCH sem tart ki. Első lépésben már ésszerűsített. A múlt év elejétől mostanáig további körülbelül 100 vasútállomáson szűnt meg az ügyfelek kiszolgálása. Ezután, az idei első félévben olyan tervet készített a támogatás nélküli, 2026. július 1-én kezdődő időszakra, amely már vissza nem fordítható változásokat tartalmaz.
Például az RCH júliustól folytatja munkavállalói létszámának csökkentését, az intézkedés az év végéig összesen 500 dolgozóját érinti.
Ezt főként nyugdíjazások, korengedményes nyugdíjak, azaz humánus megoldások formájában teszi. A munkavállalók csak olyan helyekről küldhetők el, ahol az egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás megszűnése miatt nem lesz rájuk szükség. Ez azonban kockázatos lépés, mert az érintett helyszíneken és posztokon később szinte lehetetlen új dolgozókat találni. Míg például a jól fizető mozdonyvezetői állásra többen jelentkeznek, tolatásvezetőnek vagy kocsivizsgálónak szinte senki.
Kihasználatlanná válik a vagonok egy része is. A társaság ezért júliustól nagyjából ezer kocsit leselejtezne. Jól karbantartott, de 30-40 éves járművekről van szó. Mindez persze a szolgáltatási terület jelentős földrajzi beszűkülését is jelenti, és azt, hogy elsorvadhat ez e szegmens, számos negatív hatást okozva a vasúti piac egészére, a társadalomra, a nemzetgazdaságra, valamint a környezetre.
És, ha mégis döntenek a támogatásról?
Megkérdeztük Kovács Imrét, mi az optimista forgatókönyve. Mint közölte, már kész anyagaik vannak. Ha a VEKT állami támogatás folytatásáról már most megszületne egy kormányhatározat, akkor abból leghamarabb 6 hónap, rossz esetben 12 hónap múlva lenne lehívható támogatás. Azt a kockázatot azonban nem vállalhatja, hogy kormányhatározat nélkül egy esetleges kedvező fordulat reményében még tovább fenntartson egy veszteséges tevékenységet. A Világgazdaság megkérdezte az ügyben a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Amint kapunk választ, közzétesszük.