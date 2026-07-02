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Végleg elvesztette a Google a pert: helybenhagyta az EU a 4,1 milliárd eurós Android-bírságot - ez mindenkit érinteni fog Európában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hihetetlen összeg, 4,1 milliárd euró volt a tétje az EU által a Google ellen indított versenyjogi pernek. Az EU legfelsőbb bírósága most jogerősen döntött: a Google fizetni kényszerül.
D. GY.
2026.07.02, 12:25

A Google elveszítette a csaknem egy évtizede tartó jogi csatát a 4,1 milliárd eurós uniós versenyjogi bírság ügyében, miután az Európai Unió legfelsőbb bírósága kimondta: az uniós szabályozó hatóság jogszerűen büntette meg az amerikai technológiai óriást, amiért visszaélt az Android operációs rendszer piaci erejével.

Google Android
Jogerős: a Google visszaélt az Android operációs rendszer piaci erejével / Fotó: David Paul Morris

Az Európai Unió Bírósága (ECJ) csütörtökön úgy döntött, hogy a Google korábbi vereségét kimondó ítélet hatályban marad. A döntés jogerős, és jelentős győzelmet jelent az Európai Bizottság számára, amely 2018 óta védi álláspontját az uniós bíróságokon. 

A Google és anyavállalata, az Alphabet által benyújtott fellebbezést elutasítjuk, ezzel megerősítve a Google Kereső domináns piaci helyzetével való visszaélés miatt, az Android operációs rendszer kapcsán kiszabott bírságot 

közölte a bíróság.

Az Android üzleti modelljét is érinti a döntés

Az ítélet korlátozza az Android eddigi üzleti modelljét, amelynek keretében a Google ingyen biztosította operációs rendszerét, cserébe azonban feltételeket szabott a mobiltelefon-gyártóknak. 

  • Az Európai Bizottság már 2018-ban azzal vádolta a Google-t, hogy három különböző módon sértette meg a versenyjogi szabályokat, 
  • ezzel megerősítette keresőmotorjának piaci dominanciáját. 
  • Akkor rekordösszegű bírságot szabtak ki a vállalatra. 
  • A mostani döntés egyúttal megnyithatja az utat azok előtt a vállalatok előtt is, amelyek a Google magatartása miatt kártérítési pereket indíthatnak.

A Google szerint figyelmen kívül hagyták az Android nyitottságát

A Google közleményében azt írta: „z ítélet nem veszi figyelembe jelentős befektetéseinket annak érdekében, hogy az Android nyílt, együttműködő és ingyenes maradjon. Ettől függetlenül már 2018-ban módosítottuk szerződéseinket az eredeti döntésnek megfelelően, és továbbra is az innovációra, valamint a felhasználók, partnerek és fejlesztők számára biztosított nyitottságra összpontosítunk.”

Miért büntették meg a Google-t?

Az Európai Bizottság szerint a Google több módon is megsértette a versenyjogi szabályokat: 

  • arra kötelezte az okostelefon-gyártókat, hogy a Google Keresőt és a Chrome böngészőt előre telepítsék, ha használni akarták a Play Áruházat, 
  • egyes nagy gyártóknak és mobilszolgáltatóknak pénzt fizetett azért, hogy kizárólag a Google keresőjét telepítsék készülékeikre, 
  • megakadályozta, hogy azok a gyártók, amelyek Google-alkalmazásokat kívántak előtelepíteni, a Google által nem jóváhagyott Android-változatokat használják.

Az uniós Törvényszék 2022 szeptemberében már helybenhagyta a Bizottság érveinek túlnyomó részét, ugyanakkor a bírság összegét 4,3 milliárd euróról 4,1 milliárd euróra mérsékelte, mivel egyes jogsértések esetében nem találta kellően megalapozottnak a Bizottság bizonyítékait.

Továbbra is célkeresztben a Google

Az Android-ügy egyike volt annak a négy nagy versenyjogi eljárásnak, amelyek Margrethe Vestager korábbi uniós versenyjogi biztos nevéhez fűződnek, és amelyek célja a nagy technológiai vállalatok piaci erejének korlátozása volt. Vestagert 2024-ben Teresa Ribera váltotta, de a Google továbbra is intenzív uniós vizsgálatok alatt áll. 

  • Az uniós Digitális Piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act – DMA) alapján a vállalatot idén már kötelezték arra, hogy az Android rendszeren megszüntesse a rivális mesterségesintelligencia-alapú keresőasszisztensek technikai akadályait, valamint osszon meg kulcsfontosságú adatokat más keresőszolgáltatókkal. 
  • Emellett a Google további szankciókra számíthat a DMA alapján amiatt, hogy az EU szerint saját szolgáltatásait jogtalanul részesíti előnyben a keresési találatokban, 
  • akadályozza az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Play Áruházon kívüli ajánlatokra irányítsák a felhasználókat, 
  • valamint külön vizsgálat folyik amiatt is, hogy egyes hírszolgáltatók tartalmait hátrébb sorolja a keresési eredmények között.
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