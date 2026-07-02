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üzemanyag
gázolaj
benzin

Szépen kúszik fel a védett árak felé az üzemanyag literje – kiderült, mennyit kell holnaptól fizetni a kutakon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egymás után két nap is emelkedett mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára. Hamarosan az átlagár meghaldhatja a néhány napja kivezetett védett árat is, ha ebben az ütemben növekszik tovább az üzemanyagok ára.
VG
2026.07.02, 11:27
Frissítve: 2026.07.02, 12:01

Péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 3-3 forinttal nő. A két egymást követő üzemanyagár-emelés hatása a következő napokban fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások áraiban is – olvasható a Holtankoljak.hu-n.

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Pénteken is melkedik az üzemanyagok ára. / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Hamarosan átlépheti az üzemanyagok átlagára a már kivezetett védett ár szintjét

A korábbi napok viszonylagos stabilitása után a munkahét utolsó két napja egyaránt áremelkedést hozott a hazai töltőállomásokon. A csütörtöki 4-4 forintos emelkedés után pénteken 3-3 forinttal növekedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

A változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet, amennyiben érvényesítik az árváltozást. A Holtankoljak.hu adatai szerint jelenleg a

  • 95-ös benzin: 588 forint/liter,
  • gázolaj: 593 forint/liter

átlagáron szerezhető be a hazai benzinkutakon.

Mint, ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt hét pénteken a kormány kivezette a hatósági árakat az üzemanyagok tekintetében. Ugyanakkor a kabinet nyitva hagyta a lehetőséget arra, hogy a gazdasági és energiaügyi miniszter beavatkozzon, ugyanis az elfogadott jogszabály felhatalmazza a kereskedelempolitikáért felelős tárcavezetőt, hogy rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.

A kormány a védett ár kivezetésekor úgy ítélte meg, hogy az elmúlt időszakban stabilizálódott a nemzetközi energiapiac, aminek következtében már nem indokolt a védett üzemanyagár fenntartása. Ám azt, hogy éppen idejében lépett, vagy esetleg túl korán a Tisza-kabinet, végeredményben az döntheti el, hogy mennyire bizonyul tartósnak az amerikai-iráni tűzszünet, ami jelenleg szavatolja az – éppen csak meginduló – szénhidrogén forgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül.

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