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Revolut
pénzintézet
bankszámla

Több mint 2 millió magyar ügyfelet érint a Revolut nagy bejelentése – fontos változás jön, mindenki nézzen rá!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Revolut Bank, Magyarország és az Európai Gazdasági Térség egyik vezető digitális bankja ma bejelentette, hogy sikeresen lezárta több mint 2 millió jogosult magyarországi lakossági ügyfelének áthelyezését a helyi fióktelephez. Így ők mostantól hozzáférhetnek a Revolut magyarországi bankszámláihoz.
VG
2026.07.02, 10:21

A magyarországi fióktelep teljes körű működésének megvalósítása fontos mérföldkő a Revolut helyi  jelenlétének megerősítésében. Az áthelyezési folyamattal a Revolut tovább mélyíti elkötelezettségét a magyar piac iránt, szorosabban integrálódik a hazai pénzügyi infrastruktúrába, és az eddiginél is közvetlenebb együttműködést alakíthat ki a helyi hatóságokkal. Magyarországi növekedésével párhuzamosan a vállalat a hazai csapatát is bővíteni fogja az ügyfelek támogatása és a jövőbeli termékfejlesztések érdekében. A helyi fióktelepen keresztül nyújtott szolgáltatások – köztük a magyarországi bankszámlák – lehetővé teszik, hogy a Revolut még inkább a magyar ügyfelek igényeire szabott banki élményt kínáljon.

A Revolut tovább mélyíti elkötelezettségét a magyar piac iránt
A Revolut tovább mélyíti elkötelezettségét a magyar piac iránt/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Revolut növekedése továbbra is erős a magyar piacon

A vállalat 2025-ben közel félmillió új ügyfelet szerzett Magyarországon, és - jelenleg átlagosan percenként egy új ügyfél csatlakozik a Revoluthoz Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a havi aktív ügyfelek száma több mint 40%-kal nőtt 2025-ben, miközben a fizetésüket Revolut-számlára utaló ügyfelek száma több mint 30%-kal emelkedett. A közös számlák száma 79%-kal nőtt, a Kids & Teens számlák használata pedig 33%-kal bővült, ami jól mutatja, hogy a Revolut egyre fontosabb szerepet tölt be a magyar háztartások mindennapi pénzügyeiben. 

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének Country Managere elmondta: 

A több mint 2 millió ügyfél sikeres áthelyezése jelentős mérföldkő a Revolut magyarországi fejlődésében. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy ügyfeleink egyre több területen használják a Revolutot mindennapi pénzügyeik intézésére – a napi költésektől és a megtakarításoktól kezdve egészen addig, hogy a fizetésüket is a Revolut számlájukra kérik. A magyar bankszámlák elérhetősége újabb fontos lépés abban, hogy még egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük a bankolást ügyfeleink számára. Célunk továbbra is az, hogy egyetlen alkalmazásban biztosítsunk olyan pénzügyi ökoszisztémát, amely segít ügyfeleinknek többet kihozni a pénzükből, és nagyobb kontrollt ad számukra pénzügyeik felett.

A magyar bankszámlák még egyszerűbbé teszik a mindennapi pénzügyek kezelését

A helyi bankszámla kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy pénzügyi szolgáltató ügyfelei számára valódi elsődleges számlaként szolgálhasson. A Revolut magyar bankszámlái megkönnyítik a mindennapi pénzügyek kezelését, legyen szó munkabérről, rendszeres átutalásokról vagy a számlák egyszerűbb kezeléséről.

Mindez a Revolut alkalmazásában elérhető teljes termékökoszisztémával – napi bankolás, megtakarítások, befektetések, költségvetés-tervezés, egyéb pénzügyi és utazási szolgáltatások – együtt tovább erősíti a Revolut pozícióját azok körében, akik egyetlen alkalmazásban szeretnék kezelni pénzügyeiket.

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