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üzemanyag
Oroszország elleni szankciók
ukrán dróntámadás
Kirgizisztán

Leadta a vészjelzést az első ország: Putyin egy tolvonással intézheti el, hogy ne legyen olajuk – kiszámolták, hogy meddig bírják, nagy a baj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kirgizisztán hivatalosan is segítséget kért Kazahsztántól, Fehéroroszországtól, Azerbajdzsántól, Üzbegisztántól és Türkmenisztántól a stabil üzemanyag-ellátás fenntartásához, miután egyre nagyobb aggodalmat okoznak az ukrán dróntámadások következtében kialakuló oroszországi üzemanyaghiányok. A kirgiz helyzet nagyfokú kitettséget mutat: a hétmillió lakosú közép-ázsiai ország benzinimportjának több mint 90 százaléka Oroszországból érkezik. Oroszország azonban maga is súlyos üzemanyaghiánnyal küzd, miután az ukrán támadások több energetikai létesítményt és olajfinomítót is célba vettek.
VG
2026.07.02, 10:37

„A fenntartható üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében hivatalos megkereséseket küldtünk az Oroszországi Föderáció, a Kazah Köztársaság, a Fehérorosz Köztársaság, az Azerbajdzsáni Köztársaság, az Üzbég Köztársaság és Türkmenisztán illetékes kormányzati szerveinek” – számol be a kirgiz energiaügyi minisztérium közléséről a Reuters. Kérdés persze, hogy más országok milyen mértékű segítségnyújtásra képesek akkor, amikor saját ellátásbiztonsgukat is kikezdhetik az ukrán támadások következményei. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva akár a dízelüzemanyag exportjának betiltását is mérlegelheti belföldi ellátásának fenntartása érdekében, ezáltal elismerve, hogy a belföldi ellátási problémák egyre súlyosabbá válnak.

A Gazprom egyik töltőállomása Biskekben, Kirgizisztánban
A Gazprom egyik töltőállomása Biskekben, Kirgizisztánban
Fotó: A.Savin / Wikipedia Free Art

Folyamatos az ellátás, de egyes kirgiz kutakon már hiány alakult ki

A kirgíz energiaügyi tárca hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyagkészletei jelenleg elegendőek, az ellátás pedig a tervek szerint zajlik. Júniusban a kirgiz hatóságok árkorlátozást vezettek be egyes kiskereskedelmi üzemanyagárakra. Mindettől függetlenül a kirgiz olajkereskedők szövetsége arról számolt be, hogy egyes töltőállomásokon hiány alakult ki AI-95-ös benzinből. A szélesebb körben használt AI-92-es üzemanyagból ugyanakkor 30-45 napra elegendő készlet áll rendelkezésre. A mezőgazdasági betakarítási időszak szempontjából kiemelten fontos dízelüzemanyag továbbra is elérhető.

Kirgizisztán – a többi közép-ázsiai országhoz hasonlóan, amelyek gazdasága szorosan kapcsolódik Oroszországhoz – a 2022-es ukrajnai invázió óta időről időre jelentős inflációs, és kisebb részben ellátási sokkokkal szembesül. Ugyanakkor az ország az Oroszországba irányuló kereskedelem egyik legfontosabb közvetítő központjává is vált a nyugati szankciók miatt.

Az oroszok még a finomítók karbantartását is elhalasztották

Oroszország a közép-ázsiai térség számára a legjelentősebb üzemanyag-exportáló, épp ezért az érintett országok számára különös jelentőséggel bír, hogy Moszkva egyelőre nem döntött a dízel teljes exporttilalmáról, sőt, a kormány úgy látja, hogy a belföldi ellátás egyelőre stabil, a mezőgazdasági munkákhoz szükséges készletek rendelkezésre állnak, ezért a korábban belengetett intézkedést egyelőre nem vezetik be. Ez néhány nappal ezelőtt lényeges fordulatot jelentett ahhoz képest, hogy azt megelőzően a kormány komolyan mérlegelte a teljes exportstopot.

A háttérben továbbra is ugyanazok a problémák állnak: az ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban több orosz finomítót is megrongáltak, emiatt visszaesett az üzemanyag-termelés, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági munkák jelentősen növelték a keresletet. Az orosz hatóságok ezért elhalasztották a finomítók tervezett karbantartásait is, és ehelyett maximális kapacitásra kapcsolták az üzemeket.

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