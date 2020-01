A MÁV kiírta a közbeszerzést az újraindításra

Megjelent a Szeged és Röszke közötti vasútvonal felújítására vonatkozó közbeszerzési kiírás. A MÁV úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárást írt ki a 136-os számú vasútvonal felújításának tervezési és kivitelezési munkáira. A tervek szerint a beruházás eredményeképp 2022 nyarára villamosított, modern pálya kötheti össze Szegedet és Szabadkát.

Mint arról lapunk is beszámolt, a magyar és a szerb kormány még áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból is kiemelten fontos Szeged–Röszke–Szabadka vonal rekonstrukciójáról, lehetővé téve a 160 ezres lakosú csongrádi megyeszékhely és a 100 ezres lakosú észak-bácskai központ közötti versenyképes vasúti személyszállítás újraindítását.

A fejlesztéssel a vajdasági település és Szeged között 30-40 perces lenne a menetidő a 44 kilométeres vonalon, amelynek 13 kilométeres magyar szakaszát újíttatja fel és állítja üzembe az állami vasúttársaság.

A Szeged és Szabadka közötti vonal átépítése azért is kiemelt beruházás, mert ezzel a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása idején Szeged felé kerülő útvonalat lehet biztosítani a személyszállító és a tehervonatoknak. Az egyvágányú pályát úgy rekonstruálják, hogy 120 kilométer per órára emelhessék a megengedett sebességet (egyes rövidebb szakaszokon 80 kilométeres óránkénti sebesség lesz érvényben). Teljesen felújítják a vágányokat, korszerűsítik a biztosítóberendezést, és váltófűtést építenek be. Javítják továbbá az útátjárók állapotát, és az 5-ös számú főút felüljáróját is kibővítik.

