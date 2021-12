Az elmúlt egy évben rendkívül élénk diskurzus alakult ki a kriptovaluták körül, hiszen rövid idő alatt rendkívüli ismertségre tettek szert ezek az eszközök, a bennük rejlő potenciál pedig tömegeket mozgat meg és késztet a kriptovalutáknak való kitettségük növelésére, valamint a legújabb mánia tárgyát képző NFT-k (nem helyettesíthető tokenek) vásárlására. Ami a pénzügyi szektort illeti, a kriptoszolgáltatások terjedése 2021-ben jelentős előrelépést mutat a korábbi szintekhez képest, mára egyre több neobank és pénzügyi szuperapp ad lehetőséget ügyfeleinek a kriptovaluták adásvételére, valamint biztonságos tartására. Elsőként talán mindenkinek a hazánkban intenzív jelenléttel és több mint félmillió klienssel rendelkező Revolut jut az eszébe, de hasonló a funkciója többek között a német Vivid Money-nak, a francia Lydiának, hamarosan pedig az N26 német neobank is csatlakozik a felsoroláshoz. A Visa kriptovalutákért felelős vezetője, Cuy Sheffield szerint

2022 végére a tíz legnagyobb amerikai neobank mindegyike rendelkezik majd kriptokereskedési szolgáltatásokkal, ez a folyamat pedig már érzékelhetően zajlik, vagyis fordulóponthoz ért a kriptokereskedelem, amely mostantól extra funkció helyett egyre inkább kötelező elemként szuperál.

További szolgáltatások is elkezdtek megjelenni a horizonton, például a kiterjedt jutalomrendszerrel rendelkező kriptofedezetű prepaid és debit kártyák, amelyeket elsősorban az ismert kriptotőzsdék kezdtek kínálni ügyfeleiknek, amelyek annál nagyobb kedvezményeket (pénzvisszatérítések, ingyenes Netflix- és Spotify-előfizetések) kínálnak a kártyatulajdonosoknak, minél nagyobb értékben tartanak kriptovalutákat a kártyájukon. Lényegében tehát a volatilis árfolyammal járó kockázatok vállalásáért cserébe hatalmas jutalmak érhetők el, ami a potenciális veszteségek ellenére egyre több felhasználó számára vonzó opció.

Ami a bankokat illeti, ők jóval óvatosabban közelítik meg a területet, mint az agilisabb és rugalmasabb fintechek, amelyek jellegükből fakadóan a kockázatvállalást is jobban megengedhetik maguknak. Ennek ellenére nem kérdés, hogy a legnagyobb potenciál az inkumbens bankok terjeszkedésében van, hiszen rajtuk keresztül a fogyasztók széles köréhez juthatnak el ezek a szolgáltatások, így ténylegesen bekerülhetnek a mainstreambe. Novemberben történt is egy rendkívül fontos lépés ezen a téren, ugyanis Ausztrália legnagyobb bankja, a Commonwealth Bank of Australia (CBA) bejelentette, hogy mobilbanki alkalmazásán keresztül hamarosan lehetőséget nyújt majd ügyfeleinek tíz különböző kriptovaluta adásvételére és tartására.

Érdekesség, hogy a bankok kockázatkerülő attitűdjét a kriptovaluták irányába sokan azzal magyarázzák, hogy a többség számára a kriptovaluták vonzereje épp a hagyományos pénzügyi rendszertől való függetlenségükben rejlik, ezért a bankok tartanak attól, hogy nem mutatkozna kellően nagy kereslet a kriptovaluta-szolgáltatásaik iránt, ráadásul azt sem szeretnék, ha az ügyfelek hozzájuk kötnék az esetleges jelentős veszteségek elszenvedését. A CBA azonban elmondta, hogy döntésüket éppen az befolyásolta nagyban, hogy rengeteg ügyfél jelezte, szeretné növelni a kriptoeszközöknek való kitettségét, azonban nem bízik meg maradéktalanul a különböző kriptotőzsdékben, és inkább a bankjánál venné igénybe a szolgáltatást. Ennek fényében nagyon érdekes lesz látni, hogy hányan követik a CBA-t ezen az úton, hiszen vélhetően egyik bank sem szeretné elmulasztani az egyre népszerűbb kriptoszolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázását.

