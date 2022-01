Ha közérzetről beszélünk, akkor a szó köznapi értelmében saját helyzetünkre gondolunk elsősorban (milyen a közérzetem?), és arra, hogy elégedettek vagyunk-e azzal, ami körülvesz bennünket (a világgal), vagyis a közérzet elégedettségi mértéket, elfogadottsági szintet jelöl. Jól érezzük-e magunkat a „szakmai bőrünkben”, mi mérnökök? – kérdezem sokszor magamtól. Vajon mások rólunk alkotott megítélése közel esik-e ahhoz, amit mi érzünk, gondolunk magunkról? Adunk-e annyit az országnak, a gazdaságnak, amennyivel kivívjuk a társadalmi megbecsülésünket, hozzájárulunk-e mindennap a mérnöki munka presztízsének emeléséhez, vagy esténként lehajtott fejjel kullogunk haza? Ismét eltelt egy nap, és nem történt semmi.

Ez persze, így nem igaz, mert dolgoztunk, tettük jól-rosszul a dolgunkat, ahogy számtalan szakma és hivatás munkásai teszik nap nap után. Azt azonban nem feledhetjük el, hogy mi mérnökök azok közé tartozunk a társadalmi munkamegosztásban, akik hivatásnak tekintik a munkájukat, és nem hivalkodásból tesszük ezt, hanem azért, mert mérnöki észjárás, gondolkodás, alkotó fantázia nélkül nem tartana ott a materiális világ, ahol tart.

A mérnök hozzájárul az élet kényelmesebbé, jobbá tételéhez: ma már okosházak épülnek, az informatika területén hét mérföldes csizmákkal halad a fejlődés, a mérnök feltalál, tervez, kivitelez, épít, szolgálja a környezetet, hogy otthonosabban mozogjunk, komfortosan érezzük magunkat benne, hogy élvezzük a civilizációs vívmányokat.

Elég csak utalnom a pandémiás világhelyzetre, amely ostromlott várrá tette szűkebb és tágabb környezetünket. Hogy nem omlott össze az élet és a gazdaság rendszere, az annak a fantasztikus folyamatnak köszönhető, amellyel a home office intézménye működött, és hogy kutatók, biológusok, vegyészmérnökök, gépészmérnökök munkája kamatozott a lélegeztetőgépek és az életmentő vakcinák kifejlesztésében és gyártásában. Ezeknek a hatalmas mérnöki eredményeknek a jelentőségét talán csak évtizedek múltán ismeri majd föl az egyetemes emberi közösség. A mérnöki észjárásra, a mérnöki tekintetre a világnak szüksége van, szélsőséges, meggyötört helyzetekben, mint ami az elmúlt két esztendőt jellemezte, még inkább.

Többször elmondtam a gondolataimat a mérnöki munka presztízsének változó megítéléséről, helyenként borongósan szóltam arról, hogy

veszített értékéből a mérnöki pálya, megbecsülésében mélypontok mutatkoztak, ennek egyik legbiztosabb lakmuszpapírja a mérnöki karok népszerűsége a pályaválasztásban.

A mérnöki kamara a maga eszközeivel évtizedek óta igyekszik a műszaki pályák felé orientálni a középiskolásokat, a magyar mérnökképzés világszínvonalára okkal hivatkozhattunk. A magyar mérnökök világméretekben is kiemelkedő vívmányairól kiállítást készítettünk, amelyet bemutattunk Brüsszelben, majd – mivel a nagy siker felbátorított bennünket – vándorútra vittük az országban.

Forradalmi műszaki találmányok sokaságát képes bárki felsorolni a gyufától kezdve a golyóstollon át a transzformátorig, citálva hajdani neves feltalálóik személyét is, ám a közelmúlt vagy a jelen mérnöki újdonságai nem közismertek, annak ellenére, hogy műszaki, természettudományi képzésünk híresen magas színvonala nem csak az elmúlt századokban „termelt ki” nagy formátumú műszaki alkotókat, tudósokat, és adott megannyi fontos találmányt a világnak. Innovációs képességünk napjainkban is több mint figyelemreméltó. Nincs azonban olyan termék vagy tudás, amelynek ne lenne szüksége marketingre és kommunikációra. A magyar mérnökök ma is mindenütt eredményesek a világban a fejlesztés, a kutatás, a szakági tervezések terén, ezeket a sikereket azonban reklámoznunk is kell. Ezért a mérnöki kiállítás mellett fórumokon, ankétokon is fölhívtuk a figyelmet azokra a nagyságainkra, akik a szó szoros értelmében változtattak a világ állapotán. Szoros együttműködésben a Műegyetemmel szakmai napokat, konferenciákat szerveztünk napjaink mérnöki eredményeiről is.

Rendezvényeink másik – a jövő nézőpontjából legbecsesebb – célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat orientálja, és ráébressze őket a mérnöki pálya szépségeire. Meggyőződésem, hogy a kiemelkedő mérnöki teljesítmények fölcsigázzák a pályaválasztók érdeklődését a műegyetemi tanulmányok és a mérnöki szakmák iránt, a műegyetemi hallgatókat pedig a nagy elődök példája sarkallhatja a jobb teljesítményre – ez a képződő tudás az ország fölemelkedésének a záloga.

Tudjuk, hogy van a mérnöki munka megbecsülésének pénzzel, anyagi javakkal is kifejezhető értéke, de mi azt is megpróbáltuk bemutatni, hogy a mérnöki hivatás egyúttal egy követendő értelmiségi magatartást, munkahelyi és társadalmi mintaadást is jelent. Úgy gondoljuk, hogy szavaink meghallgatásra találtak, és mindig egy kis lépéssel előbbre jutottunk. Miért volt minderre szükség? Mert

a magyarországi értelmiség jelentős hányada műszaki végzettségű szakember, és ők határozzák meg a gazdaságunk teljesítőképességét, erejét. Nemcsak a máét, hanem a holnapét is.

Ma olyan az egész földkerekségen a helyzet, hogy – így vagy úgy – mindenki gondok, problémák közepette él, alkot, munkálkodik, és nehezen kiszámítható, hogy mit hoz a holnap, a holnapután. Pesszimizmusra adhat okot még mindig, hogy a járvány továbbra is itt ólálkodik körülöttünk, az életnek, a társadalmi létnek kicsit elveszett, elhomályosult a fénye mindnyájunk számára. Ez hat a magyar mérnökök közérzetére is, miránk is, hiszen olyan megoldásra váró és kiszámíthatatlan problémák tornyosultak egyik pillanatról a másikra előttünk, amelyeket a legélénkebb fantáziával megáldott sci-fi-író sem tudott volna elképzelni. De elhessegettük az árnyakat, talpon maradtunk, megálltuk a helyünket, tudással, tettvággyal, ahogy az ország is.