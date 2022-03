Az e-közlekedésben a világnak az ütemet Norvégia diktálja, ahol tavaly az eladott új autók 65 százaléka tisztán elektromos volt, és ennek az aránynak már 2025-re el kell érnie a száz százalékot. Ez a legambiciózusabb ilyen céldátum, Svédországban és Dániában 2030-at, az Egyesült Királyságban 2035-öt, Franciaországban 2040-et tűzték ki ennek elérésére.

Az elektromos autók terjedéséhez is – mint szinte minden máshoz – tetemes befektetésekre van szükség. A Siemens Financial Services becslése szerint 2026-ig mintegy 40 milliárd eurónyi invesztícióra lenne szükség a megfelelő töltőhálózat kialakítására Európában, az Ernst & Young szakértői pedig a szükséges töltők számát is megbecsülték:

a jelenlegi 5 millió helyett 65 millióra lenne szükség nyolc év múlva az akkorra várható, mintegy 130 millió elektromos járműhöz – igaz, szerintük megfelel, ha a villanykutak 85 százaléka a háztartásokban felszerelt fali autótöltő lesz.

A töltőhálózat mérete Magyarországon is az egyik legnagyobb akadály az e-autók terjedése előtt: a K&H friss felmérésében megkérdezettek 63 százaléka panaszkodott arra, hogy nincs elég áramkút, ahol tölteni lehetne a villanyautókat. (A másik két fő akadály a magas ár és a kisebb hatótávolság – az utóbbi természetesen szorosan összefügg a töltő-infrastruktúrával.)

A probléma részben adminisztratív úton is kezelhető. Magyarországon január 1-jén lépett hatályba az a rendelet, amely szerint a legalább tíz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú, új építésű ingatlanoknál kötelező kiépíteni egy elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik parkolóhelyen biztosítani kell a töltőpont későbbi kiépítését lehetővé tevő elektromos csatlakozást. A legalább tíz parkolóhellyel rendelkező új lakóépületek esetében a törvény az utóbbit írja elő, de valamennyi parkolóhelyen.

De mi a helyzet a kültéri töltőkkel? Ezekre egyre égetőbb szükség van, főként a nagyvárosokban, ahol az e-autók a leginkább elterjedtek. A modern városi töltőhálózatok kiépítése során azonban több kihívásnak is meg kell felelni. Az egyik a terhelhetőség: egy 150 kilowatt töltőkapacitású áramkúton egy jármű 15 perces feltöltése akkora fogyasztás, amely ötezer szelet pirítós elkészítéséhez elegendő, a rendszernek pedig akkor is állnia kell a sarat, ha sok autót töltenek egyszerre. Nem elhanyagolhatók az esztétikai szempontok sem: gondoljuk el, milyen hatást keltenének egy műemléki környezetben a modern fém töltődobozok, amelyekből esetleg még vaskos kábelek is kilógnak…

A feladat megoldható, és ezt az egyik legnehezebb terepen sikerült bizonyítani: Londonban, ahol a Baringa Partners felmérése szerint a potenciális elektromosautó-vásárlók közel fele azért marad „potenciális”, mert úgy látja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő nyilvános töltőállomás. A Siemens és a német Ubitricity a brit főváros elegáns Maida Vale lakóövezetében található Sutherland Avenue e-mobilitását oldotta meg innovatív módon. A viktoriánus épületekkel övezett út lámpaoszlopait használták fel, amelyeken alig észrevehető, diszkrét aljzatokat alakítottak ki. Az új áramkutak a már meglévő elektromos hálózathoz csatlakoznak, és az e-tankolást appal lehet indítani, zárni, külön mérőórákra sincs szükség.

Londonban ezeket a fejlesztéseket nagyon komolyan gondolják. A levegőszennyezés szintjét városszerte okosszenzorok sokasága méri, az áthaladás idejének rövidítése érdekében a közlekedési lámpák működését valós idejű adatok szabályozzák, és folyamatosan bővítik a zérókibocsátású közlekedési zónákat.

A londonihoz hasonló mintaprojektekre Magyarországon is szükség lenne. Egy várost ugyanis nem (csak) a városi mobilapplikációk sokasága teszi „okosvárossá” – sokkal nagyobb szerepe van a fenntartható, energiahatékony infrastruktúrának, annak a platformnak, amelyhez a digitalizáció újabb és újabb vívmányai könnyedén csatlakozhatnak.