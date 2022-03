Az első és legfontosabb, amit hasznos megfontolni befektetéseink kapcsán a jelenlegi helyzetben, az az, hogy érdemes továbbra is ragaszkodni az általunk tartott eszközök eddigi fundamentumaihoz, ami miatt befektettünk, és nem feltétlen érdemes rövid távon reagálni a hírekben megjelenő címekre, és akár veszteséggel is azonnal zárni egy pozíciót. A második lépés, amit viszont már rövid távon is érdemes átgondolni, hogy a befektetéseink mekkora része rendelkezik közvetlen kitettséggel a háborús konfliktussal sújtott országokban, akár közvetett alapokon keresztül. Az utóbbi esetben – de csak az utóbbiban – vérmérsékletünktől függően indokolt lehet esetleg korrekciót végrehajtani a portfólióban.

Ha nem portfólióátrendezésről van szó, hanem szabad készpénznek keresnénk befektetési lehetőséget, a mostani teljesen bizonytalan környezetben egy dolog látszik biztosnak: a tavaly óta felbukkanó, erőteljes inflációs alapfolyamatokra további gyorsító hatással lesz a háborús helyzet által okozott energia- és nyersanyagár-emelkedés, és ezek másodkörös, tovagyűrűző hatásai. Igaz ez például – különösen a régiós piacokon – az építőiparra és az ingatlanpiacra, több okból is itt lesz az egyik legerősebb a már korábban sem gyenge inflációs hatás: az építőipari termékek rendkívül nyersanyag- és energiaigényesek, így az alapanyagok bekerülési árának elszállása erősen drágíthatja ezeket az eszközöket már rövid- és középtávon is. Ezenfelül szembesülnie kell majd a régió építőiparának a forint és más régiós devizák gyengülése miatt megdráguló importtal, amely jókora részarányt képvisel a hazai építési anyagokban, és ez más tartós cikkek esetében ugyanígy igaz.

Ezekután talán érhető, hogy az ingatlanok – és más reáleszközök – ismét egyre népszerűbbek a befektetők körében, a vásárlási szándékot is felmérő ingatlanközvetítők adatai szerint a nagyvárosokban a vásárlások csaknem fele ismét befektetési céllal történik.

Sok megtakarító ezzel igyekszik védekezni a magas és várhatóan még magasabb infláció ellen, így a látható erős keresletet és a kivitelezési költségek várható növekedését figyelembe véve – a háborús riadalom ellenére – valószínűleg továbbra is stabil árnövekedés várható az ingatlanpiacon középtávon, amit egyedül az emelkedő jelzálogkamatok tudnak némileg fékezni. Az ingatlanszektorba érdemes lehet kevésbé közvetlenül, diverzifikált alapokon keresztül is befektetni. Az értékpapírokból szóba jöhetnek még a defenzív részvények is, az ilyen cégek termékeire, szolgáltatásaira a legrosszabb körülmények között is szükségünk lesz, így vélhetően biztos bevételforrásokkal fognak rendelkezni hosszabb távon is. Ezek a vállalatok általában stabil osztalékfizetők is.

Olyan helyzetben vagyunk most, amelyet a befektetők szeretnek GOD-időszaknak is nevezni az arany, az olaj és a dollár angol kezdőbetűiből. Ez az a három menedékeszköz, amely jellemzően jól teljesít az ilyen időszakokban a tapasztalatok szerint. Az arany történelmi menedékeszköz a bajok idején – árfolyama többéves csúcson áll –, a nyersolaj ára az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett – jelenleg 2008 óta a legmagasabb szinten található –, és mivel az előbbi két eszköz alapvetően dolláreszköz, maga a dollár is menedékeszköz, mint a világ első számú tartalékvalutája, miután néhány nap alatt kétéves csúcsra erősödött. Mindezeket szem előtt tartva felmerülhet, hogy érdemes-e más devizába fektetni a forintunkat, tekintve, hogy az elmúlt néhány hét eseményei alapján, a 400-as szintig emelkedő euróárfolyam miatt utólag igen jó „befektetésnek” tűnhet a korábbi euróvásárlás. Azonban ez egy rendkívül kockázatos vállalkozás a feltörekvő devizák árfolyamának kiszámíthatatlansága miatt. Természetesen senki nem tudja megmondani előre, hogy bekövetkezik-e egy további nagyobb átmeneti gyengülés a hazai deviza piacán, viszont az szinte biztosan állítható, hogy a hazai gazdaság fundamentumai alapján indokolatlan a jelenlegi forintárfolyam, így a geopolitikai pánik elmúltával, rövid-közép távon egyelőre nem valószínű, hogy érdemes a jelenleginél gyengébb devizaárfolyamra spekulálni.