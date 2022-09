A fintech szektorban néha előtérbe kerül a pénzügyi edukáció, máskor homályba vész a téma – most szerencsére az előbbi esettel van dolgunk. A Revolut néhány hónapja indította el edukációs kurzusait, amelyek a kriptovaluták alapjainak elsajátításában segítik a pénzügyi szuperapp ügyfeleit. A képzések nagy sikert arattak, jórészt a gamifikációs elemekkel és jutalomszerzési lehetőséggel tarkított tanulási élmény miatt. A kurzusokat mostanra több mint másfél millió ügyfél próbálta ki, ami bizonyítja, hogy a tudatos edukációban komoly üzleti potenciál is rejlik.

Nem mellékes a társadalmi értékteremtés sem. Az ismeretek bővítésével hatékonyan csökkenthető a csalások gyakorisága, hiszen az ügyfelek kezébe adjuk azokat az eszközöket, amelyek a sikeres védekezéshez szükségesek. A veszélyforrások márpedig igen sokszínűek, vagyis sok az elvégzetlen feladat ezen a fronton.

A probléma méretét érzékelteti, hogy az USA-ban tavaly összesen 352 milliárd dollárjába került a lakosságnak a pénzügyi ismeretek hiánya, ami fejenként nagyjából 400 ezer forintot jelent.

A fintech cégek folyamatos innovációt hoztak a pénzügyi szektorba, de ennek megvan az a kockázata, hogy valaki már azelőtt elér egy szolgáltatást, hogy megértené annak fundamentumait. A kriptovaluták árfolyamának meredek emelkedése is rengeteg olyan szereplőt hozott a piacra, akik a kriptoeszközök alapvető tulajdonságaival sincsenek tisztában. Erre a problémára reagál a Revolut is, a jelek szerint kifejezetten nagy sikerrel.

A fogyasztók védelme mellett az új lehetőségek feltárása is fontos. A fintechek sok esetben annyira új megoldásokkal állnak elő, amelyek használatára meglehetősen kevés ügyfél áll készen. Ezt a lyukat pedig be kell tömni, hiszen így az innovátorok piaci részesedéshez, az ügyfelek pedig új, digitális pénzügyi szolgáltatásokhoz jutnak.

Pontosan ezért nem szabad periférián kívüli, kiegészítő tevékenységként tekinteni a pénzügyi edukációra. Ehelyett be kell ágyazni a vállalat működésébe és minden termék kapcsán gondoskodni kell arról, hogy az ügyfelek biztonságosan, a fontos információk birtokában nyugodtan vehessék őket igénybe. Ezen a fronton két jól megkülönböztethető csoportra válik szét a mezőny. Vannak, akik kötelező körként tekintenek a feladatra, ők nem várhatnak tartós előnyöket. Azok viszont, akik értik a pénzügyi edukáció fontosságát és kellő érzékkel művelik is ezt a tevékenységet, jelentős löketet adhatnak cégüknek.

Szerencsére az utóbbi csoport a népesebb, ide tartozik a brit Gohenry is.

A fintech 18 év alatti fiatalokat szolgál ki zsebpénzkártyákkal, amelyekhez egy kiterjedt pénzügyi funkciókat rejtő app is tartozik.

Itt vezetett be tavaly a Gohenry egy átfogó edukációs platformot.

A Money Missions segítségével a fiatal ügyfelek hasznos ismereteket szerezhetnek olyan alapvető pénzügyi műveletekkel kapcsolatban, mint a pénzkeresés, a költekezés, a befektetés, a megtakarítás, vagy épp az adományozás. Mindezt persze közérthetően és játékos elemekkel tűzdelve, hogy a tanulás élmény maradjon. A Gohenry kezdeményezése különösen izgalmas, hiszen

ezek a gyerekek a felnőttkorba lépve már sokkal tudatosabb pénzügyi döntéseket hozhatnak majd, ami remélhetőleg sokáig kamatozik majd nekik.

Nem csak a fintechek között vannak jó példák. A NatWest az egyik legnagyobb brit bankként is rendre reagál a legújabb trendekre. Erről árulkodik a Green Business Builders elindítása is. Ez egy podcast, amelynek minden adásában egy brit kkv számol be arról, hogy ők milyen megoldások segítségével teszik fenntarthatóbbá és zöldebbé működésüket. A műsort a Spotify-al közösen indította el a bank, a cél pedig hasznos, gyakorlatba könnyen átültethető tippek nyújtása egy olyan területen, amely mára megkerülhetetlenné vált.

Végül egy egészen újszerű példát is meg kell említenünk. A metaverzum mára állandó beszédtémává vált a szektorban. A megosztó kezdeményezést sokan feleslegesnek tartják, mások nagy lehetőséget látnak benne. Utóbbiak közé tartozik a Fidelity.

A világ egyik legnagyobb eszközkezelője ugyanis a metaverzumban kínál tanulási lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik szeretnének megismerkedni a befektetések világával úgy, hogy közben értékes jutalmakat is gyűjthetnek.

Az említett példákból is látszik, hogy a társadalom pénzügyi ismereteinek bővítése közös feladat, egyben közös érdek is. A felsorolt vállalatok joggal remélhetnek nagyobb ügyfélaktivitást és -elégedettséget, miközben az ügyfeleik évtizedekig arathatják a megszerzett tudás gyümölcsét.

