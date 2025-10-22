Elvesztette az eszét a lengyel külügy: nyílt fenyegetést kapott Magyarország – Sikorski reméli, hogy a hírhedt ukrán parancsnok felrobbantja a Barátság kőolajvezetéket
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en tett provokatív kijelentéseivel ismét feszültséget keltett Magyarország és Lengyelország viszonyában. A politikus nem csupán az ukránok „önvédelmének” nevezett szabotázs mellett állt ki, hanem konkrétan azt kívánta, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket, hogy Magyarország csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz – írta a Mandiner.
A lengyel politikus azután üzent Szijjártó Péternek és egész Magyarországnak, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit. „Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény” – írta Sikorski Oroszországra utalva.
Azonban Sikorski nem állt meg ennyinél: lényegében már alig várja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság olajvezetéket.
Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz
– tette hozzá.
A Barátság kőolajvezeték szabotálására buzdít a lengyel külügy
A kijelentés komoly diplomáciai feszültséget jelez, hiszen a kőolajvezeték stratégiai fontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából. Az elmúlt években az EU és a NATO is aggályait fejezte ki az energiaellátás biztonságával kapcsolatban, és egy ilyen nyílt provokáció még tovább ronthatja a térség stabilitását.
Sikorski szavai újabb jeleként értékelhetők annak, hogy a lengyel politikai retorika az orosz–ukrán háború kapcsán egyre élesebb, a Magyarország ellen intézett támadások azonban egyre gyalázatosabbak, különösen akkor, amikor a kormány keményen dolgozik a konfliktus lezárásán.
