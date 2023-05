A vállalati képzések rendszere világszerte átalakulóban van. A változásokat számos tényező hajtja, a Covid-járvány, a hatékonyságnövelés pedig katalizátorként gyorsította a digitális átalakulást e téren is. A pandémia előtt a Siemens Zrt.-nél sem voltak online képzések, de ez gyorsan változott, ipari céges kurzusainkat online módon is elvégezhetővé tettük, és tanulóink 20 százaléka már így teljesíti őket. Azt várjuk, hogy ez a szám folyamatosan növekedni fog, éppen a technológia bővülő lehetőségei miatt.

Fotó: Shutterstock

A digitálizáció fejlődésével ugyanis az online képzések már túllépnek a közvetített oktatáson, az e-tartalmon és az esetválasztós teszteken: a résztvevők akár 3D-szemüveggel, a virtuális valóságban azonnal ki is próbálhatják, be is gyakorolhatják az újonnan szerzett ismereteket, virtuális laboratóriumokban végezhetnek el kísérleteket, és tudásukról akár VR-környezetben adhatnak számot.

Régóta tudjuk, hogy a gyakorlattal összekapcsolt, „szemmel láthatóan” bemutatott tananyag sokkal jobban „megragad”, mint a felhasználói kézikönyvekben való keresgélés.

Az idevágó „90-10-es szabály” a következő:

míg az olvasott ismeretek csupán 10 százaléka marad meg, addig a bemutatott-elmagyarázott, a gyakorlattal összekapcsolt ismeretek 90 százaléka válik tartós, alkalmazható tudássá. Céges kurzusaink résztvevőitől gyakran halljuk, hogy egy 5-10 napos képzésen többet tanultak, mint az egyetemen egy-két fél év alatt. Ám nem könnyű a gyakorló szakembereknek akár egy hetet „kihagyni” a munkából, sokszor nehezen tudják megoldani a küldő szervezetek ezen mérnökök időszakos helyettesítését. Erre is választ adnak az újfajta online kurzusok rugalmas keretei. Nem szükséges például „egy huzamban” végigülni napi hat-nyolc órát vagy heti öt napot, ehelyett mindenki a saját ritmusában, az általa választott platformon végezheti el a személyre szabott kurzusokat.

Fotó: Getty Images

A céges képzések új generációjára jó példa az az oktatóanyag, amelyet a svéd Polestar elektromosautó-gyártónak dolgozott ki a Siemens Virtual Training Solutions. Az elektromos járművek szervizelése nagy körültekintést igényel. A Polestar 2 nagyfeszültségű akkumulátorát a szervizelés előtt mindig áramtalanítani kell, ami több lépésben, szigorú menetrend szerint történik. A virtuális oktatóanyag kifejlesztése a modell digitális ikertestvérén alapul, amelyen teljesen valósághűen mutatható be valamennyi művelet. A tananyagot – amelynek elsajátításához az internet-hozzáférésen kívül másra nincs is szükség – 27 országban közel ezer Polestar-szervizpont használja; a szerelőktől pozitív visszajelzéseket kapott a tanfolyam, a szervizek és a Polestar pedig költséget és időt takarított meg.

A digitális ikrek tehát a képzés során is kiválóan felhasználhatók.

A digitális ikrek után a következő természetes lépések – mint arról már e helyütt is többször írtam – az ipari multiverzum felé vezetnek. Ez áll a vállalati képzésekre is: a jövőt itt az olyan oktatási platformok jelenthetik, amelyek a legkülönfélébb formátumokban, a multiverzum bővülő lehetőségeit kihasználva kínálnak tartalmakat. Ezekből az előfizetők úgy válogathatnak majd, ahogy a streamingszolgáltatók kínálatából. A modulok között éppúgy megtalálhatók videók, prezentációk, valósághű környezetben végezhető feladatok, mint az ismeretek elsajátítását ellenőrző tesztek. Ha a felhasználónak több ideje van, akár órákon át gyakorolhat a multiverzumban, de ha csak pár perce áll rendelkezésére – például munkába menet –, akkor is felcsippenthet egy hasznos, személyre szabott „tudásmorzsát”.

Az ilyen képzéseknek a kisebb cégek is hasznát veszik, hiszen egy-egy feladatnál, nagyobb berendezés vásárlásakor nem feltétlenül kell a gyártó mérnökeit megvárniuk, hanem önállóan – és persze sokkal olcsóbban – megszerezhetik a működtetéshez szükséges tudást.

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz” – írta Ady Endre több mint száz évvel ezelőtt. Nincs ez másképp ma sem: a high tech világban (is) csak az boldogulhat, aki a birtokában van a megfelelő ismereteknek, a technológia pedig immár képes arra, hogy a tanulást a szó több értelmében is „életszerűvé”, mi több: valódi élménnyé tegye.