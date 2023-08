Az építőiparról az utóbbi hónapokban meglehetősen borús híreket olvashattunk. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a termelés volumene májusban 12 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, és a rendelésállományok adatai sem adnak okot a bizakodásra. Bár a „nagy kép” eltakarja, azért itt is akad olyan szegmens, amelyben töretlen a növekedés: az ipari és logisztikai ingatlanok piaca például 2022-ben rekordévet zárt, és a szektor szereplői idén is 500 ezer négyzetmétert meghaladó új beruházás befejezését várják.

Fotó: Shutterstock

A nemzetközi helyzet is hasonló. A JLL adatai szerint Európában a logisztikai szektor bérleti díjai 2023 első negyedévében elmaradtak ugyan az előző negyedévitől, de még így is 12,3 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbi szintet. A fundamentumok „egészségesek”, az üresedési ráta a BNP Paribas elemzése szerint a legtöbb európai országban 4 százalék alatt van (Magyarországon is 4 százalék körüli). Hosszabb távon a keresletet stabilan erősíti az online kereskedelem súlyának a növekedése: ez Európában jelenleg 12, Magyarországon 8 százalékos, azaz bőven nyílik még tér a növekedésre. (Az EuroCommerce prognózisa szerint Európában 2030-ra az online kereskedelem a teljes forgalom 30 százalékát is elérheti.) Magyarországon emellett a tervezett új ipari beruházások már a következő hónapokban-években komoly logisztikai ingatlanfejlesztéseket tesznek szükségessé.

A következő évek tehát döntők lesznek abból a szempontból, hogy milyenek lesznek a jövő raktárai. Most meg lehet – sőt, meg kell – ragadni a lehetőséget, hogy az energiahatékonyság szempontjait előtérbe helyezve zöld jelzést adjunk a karbonsemleges logisztikának.

Hogy milyenek lesznek a jövő logisztikai központjai? Egyet biztosan nem állíthatunk róluk: azt, hogy „párjukat ritkítják”, hiszen mindegyik rendelkezik majd egy „digitális ikertestvérrel”. A Siemens nürnbergi elosztóközpontjban ez már jelen idő: a felhőben létrehozott digitális iker amellett, hogy minden anyagáramlást megjelenít, az adott munkaállomáson rendelkezésre álló alkalmazottak számát is nyomon követi. A digitális ikerrel a szélsőséges terhelési és határidő-szcenáriók is szimulálhatók, így azonosíthatók azok a hibaforrások, amelyeknél szükség lehet a beavatkozásra, a kiszolgálási idők jobb tervezhetősége miatt pedig a költségek is jelentősen csökkennek.

Fotó: Shutterstock

Egy okosraktár tehát az ipari metaverzum része lehet, amelyben a mesterséges intelligencia olyan szinten veszi át az irányítást, hogy már a komissiózást (a megrendelt csomagok összeállítását) is robotok végzik. Erre biztosan sokan felkapják a fejüket, mondván: csak az ember képes ismeretlen tárgyakat „megfogni” anélkül, hogy leejtené őket, márpedig egy online összeállított bevásárlókosár nem csak szabványos méretű, egyenletes tömegeloszlású dobozokból áll össze. Az efféle „pakolást” napjaink raktáraiban 90 százalékban még mindig manuálisan végzik, ami egyrészt jelentősen növeli a költségeket, másrészt a munkaerőhiány és -kereslet dinamikus növekedése szinte törvényszerűvé teszi szűk keresztmetszetek megjelenését. A mesterséges intelligencia azonban ebben is segít. A Simatic Robot Pick AI éppen arra képes, amit az ember „ösztönösen” tud: megállapítja az ismeretlen test tömegközéppontjának helyét, így garantáltan a megfelelő alátámasztási pontokon azt „fogja meg” – anélkül, hogy kiesne a (robot)karjából. Az inputot 3D-kamerák szolgáltatják, amelyek alapján a deep learning alapú szoftver néhány ezredmásodperc alatt elvégzi a megfelelő számításokat. A robot az esetek 98 százalékában már első próbálkozásra jól fogja meg a tárgyakat, és rendkívüli munkatempóra (óránként akár ezer egység „megragadására”) képes. A komissiózás automatizálásával garantálható a hatékony, olcsó, üzembiztos kiszolgálás, a korábban ezt végző munkatársak pedig olyan munkakörökben helyezhetők el, amelyek nagyobb teret nyitnak a kreativitás előtt.

A technológiának nagyobb teret engedve a logisztikában (is) értékes hely, idő és emberi munkaerő szabadulhat fel, a költségek csökkennek, az energiahatékonyság javul. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget a következő évek magyarországi fejlesztéseinél sem!