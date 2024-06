Kiterjesztett igénybe vevői kör, szűkített kínálat az energiahatékonysági támogatásnál

Több ponton is jelentős könnyítést hozott az eredeti elképelésekhez képest az energiahatékonysági támogatás hétfőn közzétett pályázati felhívása. A legnagyobb könnyítés talán az, hogy július elsejéig még be lehet jelentkezni az érintett ingatlanba, sőt, akkor is kapható támogatás, ha az ingatlanhoz eddig az időpontig aláírt adásvételi szerződéssel jut hozzá az új tulajdonosa.

A kulcstermékek listáját az ÉMI teszi közzé, de célszerű az építőanyag-kereskedésekben is rákérdezni / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Ugyancsak sokak fantáziáját mozgathatja meg az a változás, hogy támogathatóvá vált a hőszivattyú telepítése is. A felhívás előző változata ezt még kizárta, most viszont – más energiahatékonysági beruházásokkal egyszerre végrehajtva – ez is lehetővé vált. Ez azonban alaposan megfontolandó beruházás, mert a hőszivattyú telepítés teljesítménytől és típustól függően 5-6 millió forintba kerülhet, ez pedig elviszi a 6 millió forint vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes java részét.

Egyszerű végrehajtási utasításnak tűnik, de sokak életét megkönnyíti, hogy mivel az ingatlan építésének évét gyakran nem lehet tulajdoni lappal vagy használatbavételi engedéllyel igazolni, ezek hiányában a hatóságok elfogadják az energetikai szakértő véleményét a ház építésének idejéről. Emellett alaposan kiterjesztette a potenciális igénybe vevők körét a kormány azzal is, hogy támogathatónak minősítette azokat az épületeket is, amelyeket építésük óta átépítettek vagy bővítettek.

Kiterjesztő jellegű az az új intézkedés is, hogy a homlokzati hőszigetelés esetében a támogatás kőzetgyapotra is igénybe vehető. Ennek elsősorban azok örülhetnek, akiknél fontos szempont a ház falainak szellőztetése, mert ezek az anyagok nem állják útját a párának, mint a klasszikus EPS (vagy hétköznapi nevén Hungarocell) szigetelőanyagok. Mindemellett a felhívás lehetővé tette a tetőtéri ablakok, valamint a fából készült homlokzati nyílászárók támogatását is, ami a korábbi verzióból sokak számára fájóan hiányzott.

Javítja a támogatást igénybe vevők pozícióját az is, hogy a beruházásokat a hitelszerződés aláírásától számított 24 hónapon belül van lehetőség befejezni, és egyedi elbírálás alapján még ez a határidő is meghosszabbítható egyszer hat hónappal. A munkálatok időbeli eloszlása azért is kedvező, mert így kisebb lesz a sorban állás a munkákat elvégző kivitelezőkért. Ez alól nem kivétel a gázkazáncsere sem, mert bár arra december 31-ig alá kell írni a hitelszerződést a bankkal, a munka elvégzésére itt is adott a két év.

A kormány ösztönzi, hogy a kivitelezők regisztrálják magukat az Építésügyi Minősítési Intézet (ÉMI) honlapján.

A regisztrált kivitelezők előnyt élveznek a támogatáshoz kapcsolódó előleg lehívásakor, ők ugyanis a támogatási összeg 75 százalékát hívhatják le előlegként, míg a nem regisztrált kivitelezők csak 50 százalékot hívhatnak le, ezért a kisebb finanszírozási képességgel rendelkező megrendelőknek célszerűbb a regisztrált mesterek közül választani.

Új elemként jelent meg a támogatási felhívásban a kulcstermékek kifejezés. Ez azt a termékkört takarja, amelynek felhasználása elszámolható a támogatás keretében. A kulcstermékek olyan anyagok lesznek, amelyek környezeti besorolása kedvezőbb, mint a nagyobb szállítási távolsággal beszerezhető versenytársaké. Ez értelemszerűen kedvezni fog a hazai gyártású vagy a határainkhoz közel gyártott termékeknek. A kulcstermékek listáját ugyancsak az ÉMI teszi közzé, de célszerű az építőanyag-kereskedésekben is rákérdezni, hogy az adott termék kulcstermék-e, azaz elszámolható a támogatás keretei között.

A könnyebb igénybevehetőség, a kiterjesztő rendelkezések és a közeli gyártóktól származó termékek támogathatósága ellenére az építőanyag-piacon nem lesznek hiányjelenségek.

Szigetelőanyag- és nyílászárógyártó cégből is sok működik az országban, kapacitásuk gond nélkül ki tudja majd szolgálni a növekvő igényeket, ezért a támogatási rendszer önmagában nem eredményez majd áremelkedéseket. Ettől függetlenül az építőanyagárak tavaly májushoz viszonyított csökkenése nem maradhat fenn örökké, mert a szállítási költségeket az üzemanyagár és az emelkedő útdíjak is növelik, és a gyártóknak is ki kell gazdálkodniuk az emelkedő energia- és bérköltségeket.