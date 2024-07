BYD: sikersztori a büntetővámok árnyékában

Meg kell jegyeznünk, hogy a kínai elektromos autók elleni vámok nem precedens nélküliek. Az Európai Bizottság 2019 májusában úgy döntött, hogy fenntartja 2014 májusában elrendelt büntetővámokat az EU piaci áraihoz képest tizedannyiba kerülő kínai napelemekre. Az EU jelenlegi baloldali-liberális-zöld többségének, akik 2019 óta a klímakatasztrófa elleni harc bűvöletében élnek, ennyit ér valójában a megfizethető árú zöldítés!

Állami támogatások kérdése

A bevezetőben feltettük az a kérdést, hogy baj-e az, ha egy kormány környezet- és klímavédelmi célból támogat zöldítési projekteket egy olyan szektorban, mint a közlekedés, ahol globális szinten is változatlanul nő a légszennyező és az üvegházhatású gázok kibocsátása? Mind az USA-ban, mind az EU-ban masszív állami támogatások segítik a megújuló energia termelési technológiák terjedését. A „2023 Report on Energy Subsidies in the EU” tanulmány eredményei alapján az EU-ban az összes megújulóenergia-támogatás a 2015-ös 177 milliárd euróról 2021-re 216 milliárd euróra emelkedett, és a becslések szerint 2023 végére elérte a 390 milliárd eurót. Az Infláció Csökkentési Törvény (Inflation Reduction Act) alapján 10 év alatt az USA-ban 386 milliárd dollárt költenek majd állami forrásból a klímavédelemre. Tehát a zöldítés állami támogatása Nyugaton is bevett gyakorlat.

A Rhodium Group becslése szerint a BYD hozzávetőleg 4,3 milliárd dollár állami támogatást kapott 2015 és 2020 között klímabarát fejlesztésekre.

Ezek a fejlesztések pedig nagyrészt már meg is valósultak, nem jövőbeli vágyálmokra, ki tudja, milyen hatékonysággal elköltendő pénzről beszélünk. Pár hónappal ezelőtt egy MCC-küldöttség tagjaként a saját bőrömön tapasztaltam meg, mit jelent az, hogy például Shencshen személyautó parkjának 60 százaléka, a buszok, mopedek 100 százaléka elektromos. (Kínai beszámolónk linkje: https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/zold-atallas-kinai-modra.) A szmoggal és emberi életre veszélyes légszennyezettségi helyzettel riogató nyugati sajtóhírekkel szemben lehetett érezni a virágágyások felől a virágok illatát a városi emelt gyorsközlekedési utakon, nyoma sem volt szmognak.