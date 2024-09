Közzétette az EU az MI-törvényt, ami megalapozhatja többek között a klímasemlegesség elérését is

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése terén az utóbbi években elért forradalmi fejlődés aggodalomra és optimizmusra adhat okot egyszerre. Optimizmusra, mert az intelligencia általános értelemben a problémák megoldásának eszköze, az MI pedig lényegesen felgyorsítja a releváns tudásbankok szűrését és a lehetséges megoldások közötti rangsor felállítását. Aggodalomra, mert attól tartunk, hogy az MI legnépszerűbb felhasználási módja – a gépi tanulás – rövid távon zárójelbe teheti a tudományt, és bizony etikai problémákat generál azáltal, hogy a mások által egyszer már leírt és kitalált tudás viszonteladójává teszi a felhasználót.

Milyen előnyöket és milyen veszélyeket rejt az MI? / Fotó: Shutterstock

Noam Chomsky, a neves amerikai nyelvészprofesszor és kognitívelme-kutató szerint – „a mesterséges intelligenciát ne is nevezzük többé így, hanem nevezzük annak ami, plágiumszoftvernek. Nem hoz létre semmit, csak lemásolja a meglévő műveket, a meglévő művészeti alkotásokat, eléggé módosítva ahhoz, hogy el lehessen kerüni a szerzői jogi felelősségre vonást. Ez a legnagyobb szellemitulajdon-lopás, amelyet valaha feljegyeztek, mióta az európai telepesek megérkeztek az amerikai őslakosok földjére” (Noam Chomsky: The False Promise of ChatGPT, New York Times, 2023. március).

Jogos a kérdés, hogy miért pont a Klímapolitikai Intézet foglalkozik az MI körüli problémákkal?

Az M1 Kékbolygó műsorában nemrégen szó volt egy olyan, magyar részvétellel megvalósított fejlesztésről (OPT4SOL), amely elhozhatja a naperőművek MI-alapú telepítésének új, minden eddiginél hatékonyabb szintjét. Az OPT4SOL konzorcium által kifejlesztett rendszer célja, hogy térinformatikai adatok, űrfelvételek és a mesterséges intelligencia kombinációjával támogatást nyújtson a napelemes erőművek helyválasztásában és a helyszínek rangsorolásában. Az OPT4SOL MI-adatbázisa hazai és európai forrásokból közel 70 különböző térinformatikai adatot tartalmaz, amelyek befolyásolhatják egy naperőmű optimális elhelyezését, mint például a népességi adatok, ipari területek, aszályindex, földárak, nagy- és középfeszültségű hálózatok, védett területek stb. A térinformatikai eszközökre és a gépi tanulási modellekre épülő módszer más európai országokba is adaptálható a helyi szabályozások függvényében, később pedig más technológiákra, például a szélerőművekre is kiterjeszthető lesz.