Ha a termelő fizeti az áram árát, az nem a fejlődés, hanem a rendszerhiba jele

Mi a negatív ár?

Ahogy említettük, a villamosenergia-piacokon a kínálatot és a keresletet folyamatosan egyensúlyban kell tartani, legtöbbször korlátozott tárolókapacitás mellett. Ha ezzel egyidejűleg a keresleti oldalon is elégtelen a rugalmasság (nincs fogyasztói csoportokon alapuló, tervezett fogyasztás), akkor ez olyan helyzetekhez vezethet, amikor a villamos áram termelője hajlandó fizetni is a vásárlónak azért, hogy vigye el áramot. Ezt pedig azért teszi, mert így még mindig kisebb kárt szenved, mint ha leállítaná az erőművet, vagy lekapcsoltatná a szél- vagy naperőművét a hálózatról. Emellett a határkeresztező vezetékhálózatok limitált kapacitása is súlyosbíthatja a problémákat. Az áramfelesleg exportja és importja ellehetetlenülhet hálózati torlódás vagy korlátozott elérhetőség miatt, ami súlyosbíthatja a negatív árral összefüggő szimptómákat.