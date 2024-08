A globális társadalom elöregedése miatt már évekkel ezelőtt megszólaltak a vészharangok, ahogyan a klímaváltozás, különösen a gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok egészségügyi kockázatait is egyre pontosabban tudjuk feltérképezni. Kevesebb szó esik arról, hogy a két tényező kölcsönhatása milyen súlyos következményekkel járhat, pedig az idei, sokszor már az elviselhetetlenségig fokozódó hőhullám ismét azt igazolta, ami mindannyiunk számára világos: az extrém hőmérséklet jóval nagyobb veszélyt jelent egy idősebb, egy vagy akár több krónikus betegséggel küszködő emberre, mint egy egészséges fiatalabbra.

Elöregedés és felmelegedés – egyre nagyobb egészségügyi költségekkel járnak / Fotó: Shutterstock

Éppen ezért is meghökkentő elsőre az a megállapítás, amelyet az Allianz Research tesz legújabb, az átalakuló éghajlat és az európai társadalmak elöregedésének összefüggéseit az EU 27 tagállamában, valamint Norvégiában és Svájcban vizsgáló felmérésében: 2000 és 2023 között már 157 ezer idő előtti halálesetet írható a globális felmelegedés számlájára Európában.

A legnagyobb problémát a hőhullámok jelentik, ezekre 151 ezer ember halála vezethető vissza, ráadásul minket, magyarokat ezek aránytalanul jobban fenyegetnek, mint az európaiak többségét.

Akár a túlsúlyosak népességen belüli arányát vesszük alapul, akár a szív- és érrendszerei betegségekben szenvedőkét, akár a cukorbetegséggel küszködőkét, a számok alapján egyértelműen a kedvezőtlen adottságú országok közé tartozunk. Ezt jól illusztrálja az is, hogy a 2022 nyarán két hétnél is tovább húzódó hőhullám a magyar lakosság több mint 90 százalékát érintette, és nagy valószínűséggel hasonló arányban okozott szenvedést az idei, melegrekordokat döntögető kánikula is.

Az extrém magas hőmérsékletek mellett ráadásul a légszennyezettség is nagy fenyegetettséget jelent a kontinens ezen szegletében: miközben Európa és az EU egyáltalán nem áll rosszul a levegőminőség szempontjából, Magyarország bronzérmes volt a légszennyezettségre visszavezethető elhalálozások 100 ezer főre jutó számában az utolsó rendelkezésre álló, 2021-as adatok alapján.