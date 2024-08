Jegybanki lehetőségek és kihívások az MI megjelenésével

Az adatkezelés kritikus fontosságú a mesterséges intelligencia sikeres jegybanki alkalmazásához. A robusztus adatirányítási keretrendszer biztosítja az adatok minőségét, adatvédelmét, amelyek elengedhetetlenek a mesterséges intelligencia hatékony és biztonságos alkalmazásához.

A jegybankok előtt álló feladat rendkívül összetett, mégis a következő években minden jegybankban meg kell küzdeni a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának és fejlesztések kihívásaival.

A Magyar Nemzeti Bank adatgyűjtési, adatdigitalizációs és elemzéstámogatási területeken már most is aktívan használja a mesterséges intelligenciát. Minden lehetséges előny kiaknázása érdekében a jegybank a jövőben is aktívan vizsgálja az MI-megoldásokat és folyamatosan monitorozza a gazdasági és a pénzügyi szektort érintő hatásokat.