„Ez a megállapodás egy geopolitikai szükségszerűség” – nyilatkozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Mercosur-csoporttal zajló tárgyalásokat követően. Álláspontja szerint a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás akár 40 százalékkal is megnövelheti az EU oda irányuló exportját, jelentős piacot biztosítva az autó-és gépiparnak valamint a gyógyszergyáraknak. Mindez igaz is lehet, de ki foglalkozik itt az európai mezőgazdasággal? Ki foglalkozik itt az egészséges élelmiszerekkel? Mert hogy Brazíliából milyen hormonkezelt csirke vagy marha érkezik be a piacainkra, az nem sokakat zavar az Európai Bizottságban.

Mercosur megállapodás: újabb csapás a fogyasztóknak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A dél-amerikai Mercosur országok fő exportterméke az élelmiszer

A Mercosur a dél-amerikai országok kereskedelmi szervezete, tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, melynek lakossága (a társult államokat is ideszámítva) több mint 400 millió embert jelent. Legfontosabb külkereskedelmi partnerük egyébként éppen az Európai Unió, több mint 42 milliárd euró értékben exportálva az öreg kontinens országaiba. Legfontosabb kiviteli termékeik egyébként az agrártermékek, elsősorban a kávé, a szója, a kukorica és az állati termékek. A kereskedelem felfutására jellemző például, hogy a Brazíliából az EU-ba érkező kukorica mennyisége közel háromszorosára nőtt egy esztendő (!) alatt. Az EU-Mercosur megállapodás élelmiszerpiaci kihatásai tehát közel sem tekinthetők elhanyagolhatónak.

Jóval magasabb gyógyszerhasználat jellemző Brazíliában

Brazília óriási termelési potenciállal rendelkezik a baromfihús terén, jelenleg a globális kibocsátás közel 15 százalékát adják. Az élelmiszerbiztonsági előírások azonban nem érik el az európai sztenderdeket, így az EU már több alkalommal is korlátozásokat vezetett be humánegészségügyi kockázatok miatt a brazil baromfihússal szemben, legutóbb például 2018-ban szalmonella miatt.

A dél-amerikai termelők ugyanis jellemzően nem képesek biztosítani a szalmonella-mentes termelést, ezért magasabb gyógyszerhasználattal kénytelenek élni, de egyébként is jellemző, hogy magas gyógyszeradagokkal pótolják a higiéniás hiányosságokat.

A lazább előírások viszont komoly árelőnyt biztosítanak a brazil baromfihús számára, ahogy az az ábrán is látható. A brazil baromfi egyébként jellemzően mélyhűtött formában kerül az EU piacára, a fő felvevőpiaca pedig éppen az a Németország, amely a magyar baromfihús legfontosabb célországa is. A brazil import mellett egyébként a legnagyobb fenyegetést az ukrán csirkehús-dömping jelenti a magyar exportra, hiszen az ukrán csirkehús fő célpiaca ugyanúgy Németország, a magyar exporttal nagyságrendben megegyező mennyiségben szállítva oda az utóbbi években.