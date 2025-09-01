Titokban követte a böngészést a Meta az Android telefonokon

2025 júniusában adatvédelmi és biztonsági kutatók egy új technikai megoldást tártak fel, amelyet a Meta alkalmazott Android telefonokon a felhasználók böngészési tevékenységének követésére. A módszer lényege, hogy a Facebook és az Instagram mobilalkalmazásai rejtett kommunikációs csatornát használtak a készülékeken a böngésző és az app összekötésére. Így a böngészőben végzett tevékenységet akkor is a felhasználói fiókhoz lehetett kapcsolni, ha a felhasználó a böngészőbe nem volt bejelentkezve.

Gigabírság fenyegeti a Metát: újabb adatvédelmi botrány a „rejtett követés” miatt / Fotó: Mijansk786 / Shutterstock

A technika localhostalapú követés néven vált ismertté, mivel az eszközön belüli (localhost) kommunikációt használta ki: a weboldalakba ágyazott Meta Pixel követőkód nemcsak a Meta szervereire küldte a méréseket, hanem egy eredetileg hang- és videókapcsolatra tervezett technológia (WebRTC) módosított használatával a készüléken belül a háttérben futó Facebook vagy Instagram app felé is továbbította a böngészési azonosítókat. A gyakorlat nem szerepelt a nyilvános fejlesztői dokumentációkban, a webhely-üzemeltetők és a felhasználók sem kaptak róla érdemi tájékoztatást.

A védelem megkerülése

A rendszer egy süti (cookie) segítségével azonosította a böngészőt, majd az azonosítót a háttérben futó app felé továbbította. Mivel az alkalmazásban a felhasználó már be volt jelentkezve, a Meta a böngészési adatokat akkor is a fiókhoz tudta kapcsolni, ha a felhasználó a böngészőbe nem jelentkezett be. A felhasználók így inkognitó mód, rendszeres sütitörlés vagy más adatvédelmi eszközök használata mellett is nyomon követhetők maradtak. A megoldás olyan eszközön belüli összeköttetést használt, amelyet nem böngésző–app adatmegosztásra terveztek, és ezzel megbontotta az Android és a böngészők adatvédelmi kontrolljainak hatását: a natív alkalmazás a böngésző-azonosítókhoz is hozzáférhetett. Az azonosítómegosztás ráadásul akkor is létrejöhetett, ha a felhasználó nem járult hozzá a cookie-bannerben a követéshez, mert az azonosítási híd nem a hagyományos, sütikre épülő útvonalat használta. A módszer jellegéből adódóan az átadott adatokat elvileg bármely másik, a készüléken futó alkalmazás is gyűjthette.