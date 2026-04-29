Ilyen fontos nap rég nem volt a tőzsdén: a tech szektor jövője a tét

A világ legnagyobb cégeiből négy is egyszerre teszi közzé az eredményeit. A mesterséges intelligencia fejlődése és a beruházási tervek lehetnek a középpontban.
Somlai-Kiss Máté, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2026.04.29, 07:00
Frissítve: 2026.04.29, 08:13

Szerdán este rendkívül sűrű eseménysorozatra készül a piac, ugyanis a nap közbeni kamatdöntő Fed-ülést követően, piaczárás után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft is. Ritkán fordul elő, hogy a „káprázatos hetes” négy meghatározó szereplője ennyire koncentráltan adjon számot negyedéves teljesítményéről, így a mostani esemény nemcsak az egyedi részvények, hanem a teljes technológiai szektor rövid távú irányát is kijelölheti. A befektetői fókusz a mesterségesintelligencia- (AI) beruházások volumenére és megtérülésére, valamint a felhőszegmensek növekedési dinamikájára helyeződik.

Magnificent 7 Companies Photo Illustrations
A tech szektor legnagyobbjaiból négyen is jelentenek szerdán / Fotó: NurPhoto via AFP

Így alakulhat a tech óriások teljesítménye

Az Alphabet a várakozások szerint erős negyedévet zárhatott. 

A Google Cloud üzletág megrendelésállománya a negyedév során rekordmagasságba emelkedett, a piaci várakozás 2,8 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 91,6 milliárd dolláros árbevételt jelez előre. A befektetői figyelem fókuszában a felhőnövekedés fenntarthatósága lesz. Az Alphabet az év elején 180 milliárd dollárt közelítő éves beruházási tervet jelentett be.

Az Amazon esetében a narratíva továbbra is egyre inkább az AWS köré szerveződik. 

A felhőszegmens az elmúlt negyedévben újra gyorsuló pályára állt, és az AI-alapú szolgáltatásokból származó bevételek már két számjegyű milliárd dolláros éves run-ratet érnek el. Az elemzői konszenzus 2,1 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 177 milliárd dollár feletti árbevételt vár. Az Amazon 200 milliárd dolláros CAPEX terve még a legnagyobb hiperskálázók közül is kiemeli a vállalatot.

A Meta Platforms eközben saját technológiai útját járja. 

A vállalat az AI-infrastruktúra területén egyre inkább vertikálisan integrált modell felé mozdul el, amit jól jelez a saját fejlesztésű csipek bevezetése a Broadcom technológiájára építve. Ez a stratégia egyértelműen az Nvidia-függőség csökkentését és a hosszú távú költségkontrollt célozza. A befektetők a szerda esti jelentéstől 8,15 dolláros EPS-t és 55,5 milliárd dolláros árbevételt várnak, miközben a hangsúly azon lesz, hogy a hatalmas, akár 135 milliárd dollár feletti éves CAPEX terv milyen ütemben fordítható át bevételnövekedésbe.

A Microsoft esetében a piac továbbra is kiváró állásponton van. 

A vállalat az elmúlt negyedévekben agresszíven építette AI-stratégiáját, többek között egy több milliárd dolláros befektetéssel az Anthropicba, valamint szervezeti átalakításokkal gyorsította a technológiai átállást. A részvény idei, szoftverszektorral párhuzamos alulteljesítését követően a befektetők fókuszában az Azure növekedési üteme lesz. A konszenzus szerint a negyedévben 4,0 dolláros egy részvényre jutó eredmény és 81,5 milliárd dolláros árbevétel várható, miközben az Azure növekedési üteme 40 százalék alá lassulhat. A kulcskérdés az, hogy az AI-hoz köthető bevételek képesek-e újra gyorsítani a felhőüzletágat, miközben a vállalat 100 milliárdos AI beruházási terve itt is a szabad pénzáram nyomására megy.

A fő kérdés, hogy hogyan változnak a mesterséges intelligenciára vonatkozó tervek

A négy vállalat együttesen 2026-ban így akár 600 milliárd dollárt ruházhat be, aminek döntő része adatközpontokba és AI-infrastruktúrába áramlik. Ez közvetlen keresletet generál a félvezetőipar kulcsszereplői – például az AMD, a TSMC vagy a Broadcom – számára. A kérdés azonban változatlan: a masszív beruházások monetizálása továbbra sem tiszta a piac számára.

Bár az elemzők összességében két számjegyű profit- és árbevétel-növekedést várnak a nagy technológiai vállalatoktól, a piac reakcióját várhatóan nem a headline számok, hanem a menedzsmentek kommentárjai határozzák majd meg. Az AI-bevételek és a felhőüzletágak növekedési pályája, valamint a CAPEX tervek esetleges megemelése és a megtérülésükkel kapcsolatos kommentek lesznek azok a tényezők, amelyek eldöntik, hogy az elmúlt hetekben látott technológia által vezérelt befektetői optimizmus fennmarad-e.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu