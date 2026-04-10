Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 380,34 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 460 +0,48% OPUS419 -2,63% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 704,7 +0,13% BUX128 380,34 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 460 +0,48% OPUS419 -2,63% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 704,7 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
stratégia
részvény
tőzsde

Újabb csúcson a Prysmian árfolyama

A héten bejelentésre került fegyverszünet az iráni háború kapcsán újabb csúcsra repítette az olasz kábelgyártó részvényeit. A februári eleji csúcshoz képest közel 10 százalékkal került feljebb a részvény árfolyama az utóbbi napokban, elérve a 115 eurós szintet is. Mivel Közel-keleti kitettsége minimális az emelkedés mögött leginkább a cég profitabilitását erősítő strukturális folyamatok állhatnak, melyre időközben a piaci hangulat nyomást gyakorolhatott.
Karikás Krisztián, a Concorde részvényelemzője
2026.04.10, 06:57

A milánói székhelyű vállalat a világ legnagyobb villamosenergia- és távközlési kábelek gyártója, beleértve a szárazföldi, tengeralatti és optikai szálas megoldásokat is. A cég kulcsszerepet játszik a globális távközlési hálózatok, energiaátviteli rendszerek és infrastrukturális projektek fejlesztésében.

Illustration in Germany.
Fotó: ZUMAPRESS.com

A Prysmian előtt nagy lehetőségek állnak

A cég jelentős mértékben kitett a villamosenergia-hálózatokat érintő beruházások iránt, hiszen mind az átviteli, mind az elosztó hálózatokhoz is gyárt kábelek, valamint végez különféle szolgáltatásokat. Nemcsak a szárazföldön, de partszakaszok közötti összeköttetésekben is kulcsfontosságú szerepet játszik 

a legnagyobb kábeltelepítő flottája révén, mely akár 3000 méteres mélységig képes munkát végezni. 

Ahogyan arról korábban is írtunk a Concordeblogon, a meglévő infrastruktúra egyre több térségben is elavultnak bizonyul, beruházások terén pedig a jelenlegi szintek többszörösére lenne szükség, hogy az egyre növekvő energiaigényt képesek legyenek kielégíteni. Az ipari elektrifikáció, valamint az adatközpontokkal kapcsolatos további beruházások szintén hátszelet biztosítanak a Prysmian számára. Az adatközpontokban elhelyezett és azok összeköttetését biztosító optikai kábelek továbbra is stabil keresletet biztosítanak a telekommunikációs cégek beruházásai mellett.

 

Az elmúlt egy évben látott 180 százalék feletti emelkedés ellenére, az idei év során is érkezhetnek olyan bejelentések, melyek további emelkedést katalizálhatnak a részvény számára. A tavalyi évben bemutatott 2028-ig tartó profit előrejelzésüket már idei évben frissíteniük kell, valamint idén egy nagyobb akvizíció is a tervek között szerepelhet, mellyel tovább erősíthetik a csoport piaci helyzetét és profitabilitását. A profitbővülés mellett esetlegesen szóban forgó amerikai tőzsdére való bevezetés pedig többszörösére növelhetné a részvények likviditását is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
