Csillapíthatatlan az óriáscégek étvágya, és ez nagy baj

Figyelemre méltó elemzést közölt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a 2019. évi Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook) című tanulmányában a nagy és túlzottan megerősödött cégek hatalmi pozíciójának hátrányairól. Az írás rámutat, hogy a vállalati befolyás növekedése gyengíti a termelékenység növekedését, és a gazdasági bővülésére is rossz hatással lehet. Az IMF 27 országban csaknem egymillió cég adatait elemezte a 2000-es évek elejétől napjainkig, és azt találta, hogy a túlzottan megerősödött cégek haszonkulcsa folyamatosan nő annak következtében, hogy a költségeik által az indokoltnál magasabb árakat képesek elérni, amivel extraprofitra, azaz a teljesítményükkel nem indokolt gazdasági járadékra (economic rent) tesznek szert. Ez nyilvánvalóan a piaci túlhatalmuk eredménye.

Az IMF emlékeztet rá, hogy ha ezek a kiterjed piaci pozícióval rendelkező mamutvállalkozások tovább izmosodnak, azaz érvényesül „a nyerő mindent visz” gyakorlat, az jelentősen korlátozza majd a piaci versenyt, ami végső soron rossz hatással lesz az innovációra és a beruházásokra is. Ezzel párhuzamosan csökkenti a munkavállalók által megtermelt új értékből való részesedést, ami visszafoghatja és földrajzi értelemben kiegyensúlyozatlanná teheti a gazdasági növekedést. Mindez hatással van a termelékenység növekedési esélyeire is, hiszen a termelékenység növelésének fontos forrásai a beruházások és az innováció. A termelékenység javulása pedig végső soron a gazdasági növekedésnek is kedvez.

A túlzott piaci erőre szert tevő cégek között az IMF elsősorban az úgynevezett technológiai óriásokat, továbbá a pénzügyi és biztosítási, valamint a nyersanyag-kitermelés ágazatában érdekelteket említi. Ezen cégek piaci pozíciójának erősödéséhez hozzájárul a hálózati működés, a korszerű menedzsmentmódszerek és üzleti modellek alkalmazása, a hatalmas vevői adatbázisokkal való rendelkezés, továbbá az úgynevezett nem megfogható (intangible) vagyonba, vagyis a tudásba, az információtechnikai rendszerekbe és a szabadalmakba történő jelentős befektetés. Ezeken keresztül képesek megakadályozni új szereplők belépését a piacra. Ez pedig egyértelműen a piaci verseny csökkenésével jár együtt.

A folyamat hiába negatív, kedvez az óriá­soknak, amelyeknek a dominanciája így tovább mélyül. Az IMF állítása szerint ezek a piaci jellemzők már ma is tapasztalhatók, ha pedig nem áll be fordulat, még inkább általánossá válnak. Ha ez bekövetkezik, az súlyos problémákat okoz majd a piacgazdaságok működésében. Már csak azért is, mert a cégek erőfölénye továbbgyűrűzik azokba az országokba is, amelyekben – a nemzetközi érdekláncaik működése folytán – részlegeket tartanak fenn. A piactorzító hatások pedig egy kevéssé fejlett gazdaságú országban gátolják a gazdasági felzárkózást.

Az IMF szóban forgó tanulmánya azt hangsúlyozza, hogy ezekre a trendekre a döntéshozóknak fel kell végre kapniuk a fejüket, és ideje lépéseket tenniük a piaci verseny bármely módon való korlátozása ellen. Például világos és következetes versenytörvényekkel és azok szigorú betartatásával. A piaci verseny erősödése érdekében a Nemzetközi Valutaalap felveti, hogy központilag kell segíteni az új cégek piacra lépését és a helyi kisebb cégek megerősödését. Továbbá alapos ellenőrzésnek tennék ki a tervezett cégegyesülési ügyleteket abból a szempontból, hogy azok mennyire növelik tovább egyes vállalatcsoportok egyeduralmát. A döntéshozók feladata mindent megtenni azért, hogy a kevésbé erős cégek ne maradjanak le a korszerű technológiák és tudás, főleg a digitális ismeretek területén.

Összegezve tehát az IMF abban látja a fő problémát, hogy míg a növekvő piaci dominanciához a cégek elsősorban az innovativitásuk segítségével jutottak el, addig a versenytársaik kiiktatásával már csökken az innovativitásuk, ráadásul a beruházásaikat is visszafogják, és inkább az áraikat emelik. Ezzel pedig lassítják a gazdasági növekedést és gerjesztik az inflációt. Egy gazdaságilag bizonytalan környezetben ezek a gyakorlatok mind hozzájárulhatnak a válságokat kiváltó okok felerősödéséhez.