Ezek az országok a világ legnagyobb olajhatalmai: felfoghatatlan készleteken ülnek – Amerika nem engedi, hogy pénzt csináljanak belőle
A világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező ország Venezuela 303 milliárd hordóval, míg Szaúd-Arábia a második 267 milliárddal. A latin-amerikai országot és a sivatagi királyságot Irán (209 milliárd hordó), Kanada (163 milliárd hordó) és Irak (145 milliárd hordó) követi.
Oroszország a nyolcadik a listán, míg az Egyesült Államok a kilencedik. Ugyanakkor Venezuela hiába birtokolja a legnagyobb tartalékot, részben a szankciók miatt nem fért fel a legnagyobb exportőrök listájára. A dél-amerikai állam tavaly naponta 800-900 ezer hordó fekete aranyat exportálhatott, ami a globális kibocsátás alig 1 százalékát teszi ki.
Ez éles kontrasztban áll az 1990-es évek végi csúcsokkal, amikor az ország napi 3,5 millió hordót termelt ki, és a világ egyik vezető exportőrének számított. Összehasonlításképp, Szaúd-Arábia 2025-ben átlagosan 6-7 millió hordót exportált naponta, miközben termelése 9-10 millió hordó körül mozgott.
Más országok sincsenek könnyű helyzetben: Irán helyzetét szintén az amerikai büntetőintézkedések nehezítik, míg Irak a vezetésen belüli csatározások, a bürokratikus fejetlenség és a geopolitikai feszültségek miatt termel kevesebbet. Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, de az országot két kormány irányítja.
A kettős hatalom és az egymást követő politikai válságok miatt az instabil észak-afrikai országban napi 1,2 millió hordót fekete aranyat termelnek ki, ami elmarad a legnagyobb olajkitermelő államok teljesítményétől.
Miért termel Venezuela kevés olajat a hatalmas tartalék ellenére?
A venezuelai olajipar hanyatlásának gyökerei a politikai és gazdasági instabilitásban keresendők: Hugo Chávez célja a venezuelaiak életszínvonalának emelése volt, de az államosítások elűzték a külföldi szakértelmet. Az állami olajvállalat, a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) élére politikai lojalitás alapján neveztek ki vezetőket, ami korrupcióhoz vezetett.
A karbantartás hiánya miatt leromlott az infrastruktúra, miközben a szankciók, különösen az Egyesült Államok 2019-ben bevezetett intézkedései, tovább súlyosbították a helyzetet. Ezek korlátozták a PDVSA hozzáférését a globális pénzpiacokhoz, technológiához és vevőkhöz, ami jócskán visszafogta az exportot és a beruházásokat.
Ráadásul a tartalékok nagy része az Orinoco-övezetben található nehéz kőolaj, amelynek kitermelése technikailag bonyolult és költséges. Az még nem világos, hogy Washington akciója és Nicolás Maduro Egyesült Államokba hurcolása után milyen változások lépnek életbe Venezuelában, és ezek hogyan befolyásolják majd az olajkitermelést.
A világ legnagyobb bizonyított olajkészleteivel rendelkező országok listája:
- Venezuela (303 milliárd hordó)
- Szaúd-Arábia (267 milliárd hordó)
- Irán (209 milliárd hordó)
- Kanada (163 milliárd hordó)
- Irak (145 milliárd hordó)
- Egyesült Arab Emírségek (113 milliárd hordó)
- Kuvait (102 milliárd hordó)
- Oroszország (80 milliárd hordó)
- Egyesült Államok (74 milliárd hordó)
- Líbia (48 milliárd hordó)
Az orosz olaj stabilizálja Észak-Koreát
Oroszország közvetlenül Észak-Koreának szállít olajat, ez az első dokumentált, közvetlen tengeri szállítmány Oroszországból 2017 óta, amikor az ENSZ Biztonsági Tanácsa szankciókkal sújtotta Phenjant. Azt nem tudni, hogy a remeteállam pontosan mivel és mennyit fizet Moszkvának: az elemzők szerint Észak-Korea diszkontáron veheti az olajat, vagy lőszerekért cserébe kapja.