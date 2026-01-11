Ezek az országok a világ legnagyobb olajhatalmai: felfoghatatlan készleteken ülnek – Amerika nem engedi, hogy pénzt csináljanak belőle

A világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező ország Venezuela 303 milliárd hordóval, míg Szaúd-Arábia a második 267 milliárddal. A latin-amerikai országot és a sivatagi királyságot Irán (209 milliárd hordó), Kanada (163 milliárd hordó) és Irak (145 milliárd hordó) követi.

Venezuela az olajtartalék terén világelső, de a kitermelésben elmarad / Fotó: AFP

Oroszország a nyolcadik a listán, míg az Egyesült Államok a kilencedik. Ugyanakkor Venezuela hiába birtokolja a legnagyobb tartalékot, részben a szankciók miatt nem fért fel a legnagyobb exportőrök listájára. A dél-amerikai állam tavaly naponta 800-900 ezer hordó fekete aranyat exportálhatott, ami a globális kibocsátás alig 1 százalékát teszi ki.

Ez éles kontrasztban áll az 1990-es évek végi csúcsokkal, amikor az ország napi 3,5 millió hordót termelt ki, és a világ egyik vezető exportőrének számított. Összehasonlításképp, Szaúd-Arábia 2025-ben átlagosan 6-7 millió hordót exportált naponta, miközben termelése 9-10 millió hordó körül mozgott.

Más országok sincsenek könnyű helyzetben: Irán helyzetét szintén az amerikai büntetőintézkedések nehezítik, míg Irak a vezetésen belüli csatározások, a bürokratikus fejetlenség és a geopolitikai feszültségek miatt termel kevesebbet. Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, de az országot két kormány irányítja.

A kettős hatalom és az egymást követő politikai válságok miatt az instabil észak-afrikai országban napi 1,2 millió hordót fekete aranyat termelnek ki, ami elmarad a legnagyobb olajkitermelő államok teljesítményétől.

Miért termel Venezuela kevés olajat a hatalmas tartalék ellenére?

A venezuelai olajipar hanyatlásának gyökerei a politikai és gazdasági instabilitásban keresendők: Hugo Chávez célja a venezuelaiak életszínvonalának emelése volt, de az államosítások elűzték a külföldi szakértelmet. Az állami olajvállalat, a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) élére politikai lojalitás alapján neveztek ki vezetőket, ami korrupcióhoz vezetett.

A karbantartás hiánya miatt leromlott az infrastruktúra, miközben a szankciók, különösen az Egyesült Államok 2019-ben bevezetett intézkedései, tovább súlyosbították a helyzetet. Ezek korlátozták a PDVSA hozzáférését a globális pénzpiacokhoz, technológiához és vevőkhöz, ami jócskán visszafogta az exportot és a beruházásokat.