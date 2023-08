Mintegy 526 millió lírát, átszámítva csaknem 7 milliárd forintot költött testőrökre a török elnöki hivatal 2022-ben. Ez a török Belügyminisztérium alá tartozó Biztonsági Főigazgatóság jelentéséből derült ki. A költések növekedést mutatnak: az idei első fél évben több mint 472 millió török lírára rúgtak, ami meghaladja a 6 milliárd forintot.

Erdogan török elnököt valóságos hadsereg őrzi. Fotó: AFP

Az összeget Erdogan elnök és családja védelmére fordították, és bár soknak tűnik, tudni kell, hogy a török államfőt valóságos hadsereg őrzi, ami abból a szempontból nem csoda, hogy mégiscsak a világ legbefolyásosabb vezetői között szokás emlegetni. (És azt sem szabad elfelejteni, hogy Erdogan már át- és túlélt egy ellene szervezett puccsot.) Éppen ezért arra lehet számítani, hogy a vasárnap Budapestre várt török delegáció ugyancsak népes lesz. De hogy pontosan hány testőr védi Erdogant, azt nem lehet tudni, ugyanis az erre vonatkozó adatot évek óta gondosan titkolják.

Elégséges személyzet és felszerelés áll rendelkezésre ahhoz, hogy ne keletkezzen biztonsági gyengeség

– rendre ez a hivatalos válasz, amikor az elnöki védelem létszámát firtatják. Kérdés, mennyire tekinthető hitelesnek, mindenesetre a török politikai ellenzék több olyan esetről is beszámolt, amikor állításuk szerint egy 250 testőrből és harminc járműből álló konvoj adta az elnöki kíséretet. Könnyen lehet, hogy ezek a számok túlzók, ráadásul az is feltételezhető, hogy a török legfőbb vezetés kíséretét az aktuális kockázatoknak megfelelően állítják össze, vagyis nem feltétlenül igaz – de azért nem is zárható ki – minden útjára az extrém erőforrás. Ugyanakkor valóban fellelhető olyan hivatalos információ, amely alátámasztja, hogy Erdogan biztonságának garantálását nem veszik félvállról a török szervek.

Például a 2017. decemberi görög vizitnek óriási jelentősége volt. Akkor a török államfő kétnapos hivatalos látogatásra érkezett, ezzel pedig egy hatvanéves diplomácia csöndet tört meg a két ország között: előtte Celal Bayar járt Görögországban még 1952-ben. A török–görög viszony sok szempontból terhelt, ezért indokolnak tűnik, hogy Erdogan minden lépését háromezer (!) mesterlövész, ügynök és rendőr figyelte Athénban. A közvetlen közelében pedig száz török ügynök és a híres-hírhedt bajszos gárda hatvan tagja őrködött.

Ők azok, akik szinte összenőttek Erdogannal, ugyanolyan vagy nagyon hasonló bajuszt viselnek, mint a örök elnök. Erről is kapták a gúnynevüket. Talán legismertebb tagjuk Muhsin Kose török rendőr, aki 2012 óta szolgálja Erdogant. Hűségük és lojalitásuk megkérdőjelezhetetlen. Ezt jó mutatja az az elképesztő 2017-es eset, amikor a török delegáció washingtoni tartózkodásakor fizikai összetűzésbe keveredtek amerikai-kurd tiltakozókkal, akik Erdogan ellen tüntettek. Ezt a testőrség azzal magyarázta, hogy az amerikai illetékesek nem léptek fel a demonstráció ellen. Annak akkor súlyos diplomáciai visszhangja volt. Az is előfordult, hogy a baráti Boszniában alakult ki csetepaté az ottani hatóságok és a bajszos gárda között, mert az utóbbiak nem voltak hajlandók átadni a fegyvereiket vizsgálatra a szarajevói repülőtéren.