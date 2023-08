Kiállunk Magyarország mellett – ez lehet a mondanivalója a török sajtó szerint Recep Tayyip Erdogan augusztus 20-i budapesti látogatásának. Ahogy fogalmaznak, a török elnök ezt az üzenetet adja majd át Orbán Viktor kormányfőnek. Azt is valószínűsítik, hogy a török elnök részt vesz az augusztus 20-i magyar állami ünnepségen.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök a Török Államok Szervezete államfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján a törökországi Ankarában 2023. március 16-án. Fotó: AFP

A magyar nyilvánosságban a török elnök érkezésének jelentőségéről elszórtan jelentek meg információk, ellenben a török média részletesen foglalkozik az eseménnyel. Ezekből az anyagokból lehet tudni, hogy Erdogan egynapos látogatásra érkezik, és még augusztus 20-án távozik is Magyarországról. Sok helyen megjelent az is, hogy a török elnök érkezése fontos gesztus Magyarország felé. Ugyancsak a török cikkekből rajzolódik ki az is, hogy

a magyarországi vizit csak a kezdete egy nagy horderejű, fajsúlyos diplomáciai körútnak,

amelyen a török elnök a világ vezetőivel égető globális problémák megoldásáról tárgyal.

Erdogan a magyar útját követően augusztus végén Putyin orosz elnököt fogadja Törökországban. Kettejük találkozóját a török (részben az Erdogan-párti) sajtó történelmi jelentőségűként írja le, amely áttörést hozhat a gabonaválságban. Ahogy arról a Világgazdaság is sokat írt, az Ukrajnában zajló orosz invázió a világ élelmezését is fenyegeti, mert a gabonaellátásban kiemelt szerepet játszó ukrán piacokról nehezen jut ki a termény. Ez rendeződhet Erdogan közvetítésével: őt tartják egyedüliként alkalmasnak arra, hogy tető alá hozzon egy megállapodást Oroszországgal.

Ezt követően a török államfő Indiába utazik a szeptember 9–10-i G20-csúcsra. Majd szeptember 17–21. között az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy felszólaljon az ENSZ-közgyűlésen. Nagy esély van egy Biden–Erdogan–csúcsra, de a török elnök amerikai cégek vezetőivel is találkozik majd.

Miről tárgyalhat Orbán Viktor és Erdogan?

Visszatérve a startvonalhoz, a magyarországi látogatáshoz, adódik a kérdés, hogy milyen pontok lehetnek napirenden a magyar és a török fél között. A törökországi média szerint

biztonsági,

védelmi ipari

és gazdasági kérdések

szerepelnek a megvitatásra váró témák között. Azt sem felejtik el hangsúlyozni, hogy a magyar és török diplomácia milyen olajozott együttműködést mutat, illetve hogy az elmúlt évtizedben általánosságban is sokat erősödött a magyar–török partnerség.

Orbán Viktor és Erdogan ezúttal is értékelni fogja a két ország kapcsolatait. Az elemzők rámutattak: a két országot fenyegető veszélyek és a számukra kínálkozó lehetőségek is azonosak. Prioritás az ukrán háború megoldása, a NATO-bővítés folyamata, az egymás közötti kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése. Hangsúlyozták, hogy Magyarország motivált abban, hogy diverzifikálja a kereskedelmét és az energiaforrásait, ennek elérésében pedig Törökország főszereplő lehet.

Erdogan tavaszi beiktatása óta ez lesz az első személyes egyeztetés a két vezető között. A szakértők szerint az, hogy Orbán Viktor nyíltan és határozottan a török elnököt támogatta a választásokon, ugyancsak téma lehet a tárgyalásokon. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 2023 decemberében ünnepelik a két ország közös diplomáciai csatornáinak századik évfordulóját. Az ünnepi program kialakítása szintén téma lesz.