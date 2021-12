Nagyon hatékony az illegális szemétlerakó applikáció

A részben a Kék Bolygó Alapítvány támogatásával tavaly megújított applikációnak hétezer felhasználója van, és jelenleg majdnem 2200 bejelentés fut rajta, amelyek többségét már meg tudták vizsgálni. Ezt a munkát Kertész Balázs maga végzi — környezetmérnöki munkája mellett—, egy bejelentésre átlag 20-30 percet kell szánnia, és ha jelentős újabb állami segítség érkezne, még akkor is öt év kellene hozzá azt elérni, hogy ne nőjjön tovább az illegálisan kihelyezett hulladék mennyisége.

Ennek a munkának kézzelfogható eredménye van: jelenleg már 5000 olyan esetet tartanak számon, amikor már bizonyos, hogy az általuk fellelt hulladéklerakót felszámolták, ebből 200-at az új rendszerben igazoltak vissza és ezen kívül még 500 körül lehet, ahol már ez szintén megtörténhetett, de még nem tudták ellenőrizni.

Nem csak Budapesten és Pest megyében dolgoznak,

az alkalmazás hatóköre országos, sőt nemzetközi:

Spanyolországtól Londonon keresztül Erdélyig voltak is már bejelentéseik, és ezeket az ügyeket is lehetséges Magyarországról elintézni, csakhogy Balázs önmaga nem bír az érkező adatmennyiséggel. A feltárt lerakók közt elképesztő méretűek is vannak és megdöbbentő helyszínek: Budapesten az Örs vezér tér és Kőbánya közti erdőben maga az alapító bukkant hatalmas illegális operációra, amihez még a szemét égetése is hozzátartozott — bent a városban. Hasonlóra Zugló és a 13. kerület határában is ráleltek.

Ez már a hulladékmaffia kategória, amikor lebuktak, utána valószínűleg csak arrébb költöztek

— mondta Kertész Balázs.