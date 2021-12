Százezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot és féléves bezárást kockáztatnak azok a benzinkutak, amelyek nem tartják be a hatásági árszabást.

Mint ismert: a kormány 480 forinton fagyasztotta be az üzemanyagárakat, ennek kiegészítéseként adtak ki új rendeletet a szombati Magyar Közlönyben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Ebből az is kiderült, hogy a benzinkutak nem zárhatnak be, kivéve akkor, ha 48 órán keresztül nem tudják üzemanyaggal ellátni az autósokat. A kutakat többször is ellenőrizhetik, és a büntetést is többször ki lehet szabni.

Ezek, és a további előírások a veszélyhelyzet fennállásáig érvényesek.

Így például a kutak nem működhetnek, sőt, semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak úgy, hogy normál üzemanyagot nem árulnak, más terméket pedig igen. Mindenképpen kötelesek üzemszünetet kezdeni, ha csak a normál üzemanyag hiányzik a kínálatukból. Más okból viszont nem hirdethetnek üzemszünetet, és nem rövidíthetik le a nyitva tartás idejét sem.

Ha nem tartják be a szabályokat, a fenti bírságon felül azzal is számolniuk kell, hogy a kormány ideiglenesen, de ellentételezés nélkül átadhatja más üzemeltetőnek az érintett benzinkútjaikat.

E más üzemeltetőket azon üzemeltetők közül választja ki az innovációs és technológiai miniszter, amelyet írásban jelzik, hogy más kutak bezárása vagy eltiltása esetén készek azok üzemeltetésére, és erre képesek anyagilag, műszakilag és ellátási szempontból is.